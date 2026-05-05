¿Cuánto va a costar la gasolina hoy 5 de mayo? Esta es la pregunta que seguro se hacen muchos conductores a primera hora de este martes, teniendo en cuenta que por el momento parece que la situación geopolítica actual sigue afectando y de qué manera. Lo de consultar el precio del combustible se ha convertido para muchos en algo que resulta imprescindible y más cuando el litro de gasolina sigue estando en muchos lados por encima de los 1,5 euros, especialmente en Madrid. Y ¿Qué decir del diésel que sigue todavía más caro? Por ello si quieres repostar y ahorrar algo, se hace necesario aquellas gasolineras de Madrid dónde es más barato repostar.

No sólo en la capital, también en municipios cercanos podemos encontrar varias gasolineras y estaciones de servicio que son low cost, es decir cuyos precios aparecen tal vez algo más ajustados que de costumbre, e incluso podemos encontrar que la gasolina está por debajo de los 1,4 o de los 1,3 euros, algo que puede parecer poco pero cuando se trata de llenar todo el combustible puede marcar verdaderamente la diferencia. Para ello hemos hecho consulta en el Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica, al que todos los días se reporta el precio de la gasolina en función de cada provincia, así que basta con entrar en él y buscar Madrid para poder dar con el histórico de precios que ahora os vamos a ofrecer. Toma nota entonces, porque es posible que te sorprendas y veas que alguna que te queda cerca te ofrece el precio de la gasolina para este 5 de mayo más barato que en donde sueles repostar.

Precio de la gasolina hoy 5 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Ya sea que vivas en Madrid capital o en cualquiera de los municipios cercanos, estos son los precios de la gasolina para este martes 5 de mayo:

Gasolina 95

Plenergy (Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l

(Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.369 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.369 €/l Ballenoil (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.369 €/l Ballenoil (Madrid) – Avenida Democracia, 41 – 1.369 €/l

(Madrid) – Avenida Democracia, 41 – 1.369 €/l Ballenoil (Madrid) – Avenida Democracia, 62 – 1.369 €/l

(Madrid) – Avenida Democracia, 62 – 1.369 €/l Ballenoil (Coslada) – Avenida del Jarama, 17 – 1.369 €/l

(Coslada) – Avenida del Jarama, 17 – 1.369 €/l Ballenoil (Madrid) – Calle Cerro del Murmullo, 1 – 1.369 €/l

(Madrid) – Calle Cerro del Murmullo, 1 – 1.369 €/l Ballenoil (Madrid) – Carretera Vicálvaro a O’Donnell km. 22 – 1.369 €/l

(Madrid) – Carretera Vicálvaro a O’Donnell km. 22 – 1.369 €/l Ballenoil (Madrid) – Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1.369 €/l

(Madrid) – Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1.369 €/l Plenergy (Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 267 – 1.369 €/l

(Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 267 – 1.369 €/l Ballenoil (Rivas-Vaciamadrid) – Calle Fundición, 19 – 1.369 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Calle Fundición, 19 – 1.369 €/l Petroprix (Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l Plenergy (Alcalá de Henares) – Avenida de Madrid, 60 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Avenida de Madrid, 60 – 1.369 €/l Petroprix (Rivas-Vaciamadrid) – Calle del Cincel, 2 – 1.369 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Calle del Cincel, 2 – 1.369 €/l Gasexpress (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l Ballenoil (Rivas-Vaciamadrid) – Calle del Cincel s/n – 1.369 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Calle del Cincel s/n – 1.369 €/l T9 (Torrejón de Ardoz) – Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1.369 €/l Ballenoil (Rivas-Vaciamadrid) – Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1.369 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1.369 €/l Simón Grup (Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 283 – 1.369 €/l

(Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 283 – 1.369 €/l Plenergy (Coslada) – Avenida San Pablo, 29 – 1.369 €/l

(Coslada) – Avenida San Pablo, 29 – 1.369 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l Gasexpress (Torrejón de Ardoz) – Avenida Sol, 50 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Sol, 50 – 1.369 €/l Ballenoil (Madrid) – Calle G, 2 – 1.369 €/l

(Madrid) – Calle G, 2 – 1.369 €/l Ballenoil (Coslada) – Avenida Constitución, 28 – 1.369 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.469 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.469 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Ctra. Loeches-Ajalvir km. 12,5 – 1.469 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Ctra. Loeches-Ajalvir km. 12,5 – 1.469 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – A-2 km. 34 (La Dehesa) – 1.516 €/l

(Alcalá de Henares) – A-2 km. 34 (La Dehesa) – 1.516 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.519 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.519 €/l Shell (Móstoles) – Glorieta de los Jazmines s/n – 1.539 €/l

(Móstoles) – Glorieta de los Jazmines s/n – 1.539 €/l Confort Auto (Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,1 – 1.579 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,1 – 1.579 €/l BP Dualez 365 (El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l

(El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa s/n – 1.590 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa s/n – 1.590 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – CC Loranca – 1.590 €/l

(Fuenlabrada) – CC Loranca – 1.590 €/l Shell (Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.599 €/l E.Leclerc (Aranjuez) – Paseo del Deleite, 13 – 1.599 €/l

(Aranjuez) – Paseo del Deleite, 13 – 1.599 €/l Confort Auto (Aldehuela) – Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l

(Aldehuela) – Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l Shell Ricardo Tormo 365 (Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.599 €/l

(Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.599 €/l Galp (Navalcarnero) – Polígono Alparache – 1.604 €/l

(Navalcarnero) – Polígono Alparache – 1.604 €/l Shell (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 262 – 1.609 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 262 – 1.609 €/l Shell (Madrid) – Carrera Valencia km. 14,8 – 1.609 €/l

(Madrid) – Carrera Valencia km. 14,8 – 1.609 €/l Galp (Majadahonda) – Pol. El Carralero – 1.619 €/l

(Majadahonda) – Pol. El Carralero – 1.619 €/l Avia (Alcorcón) – M-506 km. 4,9 – 1.619 €/l

(Alcorcón) – M-506 km. 4,9 – 1.619 €/l Shell (Fuente el Saz) – M-117 km. 3,1 – 1.619 €/l

(Fuente el Saz) – M-117 km. 3,1 – 1.619 €/l Avia (Alcorcón) – M-506 km. 4 – 1.619 €/l

(Alcorcón) – M-506 km. 4 – 1.619 €/l Carrefour (Rivas-Vaciamadrid) – Avda Técnica s/n – 1.629 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Avda Técnica s/n – 1.629 €/l Petrokal (Torrejón de Ardoz) – Calle Solana de la, 17 – 1.629 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Solana de la, 17 – 1.629 €/l Galp (Alcalá de Henares) – Vía Complutense – 1.634 €/l

(Alcalá de Henares) – Vía Complutense – 1.634 €/l Moeve (Madrid) – Avenida San Luis, 75 – 1.637 €/l

Diésel

Alcampo (Alcalá de Henares) – A-2 km. 34 – 1.589 €/l

(Alcalá de Henares) – A-2 km. 34 – 1.589 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.589 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.589 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Loeches-Ajalvir km. 12,5 – 1.589 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Loeches-Ajalvir km. 12,5 – 1.589 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa s/n – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa s/n – 1.599 €/l Ballenoil (Villaviciosa de Odón) – Avenida Quitapesares, 33 – 1.599 €/l

(Villaviciosa de Odón) – Avenida Quitapesares, 33 – 1.599 €/l Lavaplus (Alcorcón) – Avenida Europa, 15 – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, 15 – 1.599 €/l Ballenoil (Madrid) – Calle Versalles, 17 – 1.599 €/l

(Madrid) – Calle Versalles, 17 – 1.599 €/l Petroprix (Móstoles) – Calle Plasencia, 29 – 1.599 €/l

(Móstoles) – Calle Plasencia, 29 – 1.599 €/l Ballenoil (Móstoles) – Calle Puerto Cotos, 25 – 1.599 €/l

(Móstoles) – Calle Puerto Cotos, 25 – 1.599 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – CC Loranca – 1.599 €/l

(Fuenlabrada) – CC Loranca – 1.599 €/l Ballenoil (Leganés) – Calle Rey Pastor, 16 – 1.609 €/l

(Leganés) – Calle Rey Pastor, 16 – 1.609 €/l Petroprix (Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.609 €/l

(Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.609 €/l Plenergy (Leganés) – Calle Rey Pastor, 3 – 1.609 €/l

(Leganés) – Calle Rey Pastor, 3 – 1.609 €/l Ballenoil (Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.609 €/l

(Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.609 €/l Family Energy (Leganés) – Calle Isaac Peral, 12 – 1.609 €/l

(Leganés) – Calle Isaac Peral, 12 – 1.609 €/l Plenergy (Leganés) – Calle Eduardo Torroja, 29 – 1.609 €/l

(Leganés) – Calle Eduardo Torroja, 29 – 1.609 €/l T9 (Humanes) – Avenida Fuenlabrada, 31 – 1.619 €/l

(Humanes) – Avenida Fuenlabrada, 31 – 1.619 €/l Ballenoil (Fuenlabrada) – Calle Aneto, 1 – 1.619 €/l

(Fuenlabrada) – Calle Aneto, 1 – 1.619 €/l Esteba Rivas (Getafe) – Calle Eratóstenes, 15 – 1.619 €/l

(Getafe) – Calle Eratóstenes, 15 – 1.619 €/l Plenergy (Fuenlabrada) – Calle Luis Sauquillo, 131 – 1.619 €/l

(Fuenlabrada) – Calle Luis Sauquillo, 131 – 1.619 €/l Plenergy (Fuenlabrada) – Calle Luis Sauquillo, 86 – 1.619 €/l

(Fuenlabrada) – Calle Luis Sauquillo, 86 – 1.619 €/l Ballenoil (Humanes) – Avenida Fuenlabrada, 6 – 1.619 €/l

(Humanes) – Avenida Fuenlabrada, 6 – 1.619 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.619 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.619 €/l Ballenoil (Madrid) – Arroyo de la Bulera s/n – 1.619 €/l

(Madrid) – Arroyo de la Bulera s/n – 1.619 €/l Ballenoil (Valdemoro) – Avda Las Morcilleras, 1 – 1.619 €/l

El Mapa de Geoportal para encontrar gasolineras baratas

Ya hemos visto dónde repostar este martes 5 de mayo, pero si quieres ver precios en otro momento, o cualquier otro día , te recomendamos visitar la página de Geoportal gasolineras en la que se actualizan precios a diario. Puedes ver en ella un mapa como el que os dejamos así que puedes filtrar por municipio y verás los precios sobre el mapa o sobre listado. Sólo debes hacer click dentro del mapa para ver mejor los precios o para ir buscando aquella zona que sea de tu interés.