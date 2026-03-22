Precio de la gasolina hoy 22 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

El conflicto de la Guerra de Irán ha afectado de forma muy directa en lo que estamos pagando a diario por el combustible. Desde que estallara no ha dejado de subir el precio tanto de la gasolina como el del diésel, de modo que repostar se convierte estos días, en una odisea en busca de aquellas gasolineras y estaciones de servicio donde nos sea más barato. A ello se le suma la Semana Santa que comienza el próximo domingo de modo que aquellos que tienen previstos desplazamientos, es normal que se preocupen y quieran saber dónde es más económico llenar el depósito. Conozcamos entonces cuál es el precio de la gasolina para este 22 de marzo y cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid.

Cabe matizar sin embargo, y es que aunque los precios siguen bastante por encima a como estaban antes de la guerra, también se puede ver cierta rebaja dado que fue aprobado el pasado viernes, un decreto ley en el que, entre otras medidas, se contempla la rebaja del IVA de los carburantes que pasa del 21 % al 10 %,. Sin embargo, viviendo en Madrid, y más en la capital, puede que dudes, con las muchas gasolineras y servicios disponibles, sobre dónde repostar o dónde puedes ahorrar incluso más al margen de rebajas. En días previos hemos llegado a pagar en algunas zonas más de 1,8 euros el litro, y aunque ese precio ya debe haber bajado con lo que se ha aprobado, es importante tener controlados todos los precios y saber dónde repostar a partir de datos que ofrece el Ministerio de Transición Ecológica. Conoce ahora cuáles son las gasolineras más baratas en Madrid tal y como vemos a continuación:

Gasolineras más baratas hoy en Madrid

Si deseas repostar para este domingo e incluso para el resto de la semana, seguro que ya sabes que dependiendo de dónde vayas a repostar puedes llegar a pagar mucho menos de esos 1,7 o 1,8 euros que se han llegado a pagar días atrás. Conozcamos entonces dónde actualmente, es más barato repostar:

Gasolina 95

BDMED, Madrid (Calle Seis Mercamadrid, 16): 1,458 €/l

1,458 €/l Carrefour, Getafe (Avenida Río Guadalquivir, 13): 1,510 €/l

1,510 €/l Galp, Villalbilla (Calle Jaime Ferrán, 31): 1,519 €/l

1,519 €/l Carrefour, Rivas-Vaciamadrid (Polígono Santa Ana, Avda. de la Técnica, s/n): 1,538 €/l

1,538 €/l Repsol, San Sebastián de los Reyes (Avenida Tenerife, 18): 1,546 €/l

1,546 €/l BP Polígono Rompecubas, Valdemoro (Calle Narciso Monturiol, 32): 1,555 €/l

1,555 €/l Carrefour, Alcobendas (Carretera A-1 km. 14,500): 1,556 €/l

1,556 €/l Carrefour, Móstoles (Carretera Nacional V km. 19): 1,556 €/l

1,556 €/l Carrefour, Torrejón de Ardoz (Calle Loeches, s/n): 1,556 €/l

1,556 €/l Carrefour, Madrid (Calle Versalles, 23): 1,556 €/l

Gasolina 98

Carrefour, Rivas-Vaciamadrid (Polígono Santa Ana, Avda. de la Técnica, s/n): 1,585 €/l

1,585 €/l Carrefour, Alcobendas (Carretera A-1 km. 14,500): 1,594 €/l

1,594 €/l Moeve, Madrid (Avenida San Luis, 75): 1,611 €/l

1,611 €/l Carrefour, Móstoles (Carretera Nacional V km. 19): 1,631 €/l

1,631 €/l Repsol, San Sebastián de los Reyes (Avenida Tenerife, 18): 1,631 €/l

1,631 €/l Carrefour, San Fernando de Henares (Carretera Nacional II km. 16): 1,631 €/l

1,631 €/l Repsol, Daganzo de Arriba (Carretera M-100 km. 10,1): 1,640 €/l

1,640 €/l Repsol, Villaviciosa de Odón (Carretera M-50 km. 66,5): 1,645 €/l

1,645 €/l Repsol, Villaviciosa de Odón (Carretera M-50 km. 66,5): 1,645 €/l

1,645 €/l Repsol, Fuenlabrada (Carretera M-506 km. 21,900): 1,649 €/l

Diésel

BDMED, Madrid (Calle Seis Mercamadrid, 16): 1,648 €/l

1,648 €/l Carrefour, Getafe (Avenida Río Guadalquivir, 13): 1,672 €/l

1,672 €/l Shell, Ciempozuelos (Carretera M-414 km. 42,100): 1,699 €/l

1,699 €/l Ballenoil, Las Rozas de Madrid (Calle Cabo Rufino Lázaro, 7): 1,699 €/l

1,699 €/l Ballenoil, Móstoles (Calle Alfonso XII, 20): 1,699 €/l

1,699 €/l Galp, Villalbilla (Calle Jaime Ferrán, 31): 1,699 €/l

1,699 €/l Shell, Madrid (Carretera de Villaverde a Vallecas km. 269): 1,709 €/l

1,709 €/l Shell, Humanes de Madrid (Avenida Fuenlabrada, 110): 1,709 €/l

1,709 €/l Carrefour, Alcobendas (Carretera A-1 km. 14,500): 1,718 €/l

1,718 €/l Shell, Algete (Calle Mayor, 63): 1,727 €/l

Mapa actualizado con los precios del combustible en Madrid

Todos los datos anteriores proceden del Geoportal de Estaciones de Servicio del Ministerio para la Transición Ecológica, donde las propias gasolineras comunican sus tarifas. El buscador permite consultar por municipio y tipo de combustible, lo que facilita comparar antes de repostar. Si entras en esta página puedes ver el mapa y localizar por municipio e incluso afinar más la búsqueda en función de la localidad en la que vivas. Esto es importante ya que los precios pueden variar a lo largo del día. Lo que te hemos mostrado son precios actuales, a primera hora de la mañana pero si deseas consultar horas más tarde, Geoportal es sin duda, la opción más fiable.

Te dejamos el mapa que se muestra en Geoportal para que te puedas hacer una idea de los precios por ejemplo sólo en Madrid capital hoy domingo:

Comparar antes de salir puede marcar la diferencia

En una comunidad con tanta movilidad diaria como Madrid, y con la Semana Santa generando más desplazamientos de lo habitual, revisar el precio antes de repostar puede ayudar a ajustar el gasto. Ahora ya sabes el precio medio que tiene la gasolina en este día, a partir de la comparativa entre las gasolineras más baratas dentro de Madrid y seguro que podrás ahorrar tanto de cara a la jornada de hoy y como no, para la Semana Santa.

El mercado del crudo continúa tensionado y cualquier movimiento acaba repercutiendo en el surtidor a pesar de las medidas de contención que se han aprobado. En este contexto, dedicar unos minutos a comparar entre municipios puede traducirse en un ahorro real, especialmente si deseas llenar el depósito al completo.