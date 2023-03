Podemos señala con foto y nombre en la Asamblea a grandes empresarios tras la marcha de Ferrovial

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha mostrado en el Pleno fotografías de grandes empresarios españoles para señalarles tras el anuncio de Ferrovial de abandonar España para instalar su sede en Países Bajos.

«Vamos a ponerle cara a la indecencia para que los madrileños sepan quién se está llevando su dinero», ha proclamado desde su escaño la diputada de la formación morada, al tiempo que mostraba una fotografía del presidente del Real Madrid y del grupo ACS, Florentino Pérez.

Además, Jacinto ha mostrado las fotos de Juan Miguel Villar Mir, así como de Rafael del Pino, presidente ejecutivo de Ferrovial, al que ha calificado como «el patriota de moda» por la decisión de trasladar la sede de la compañía. Una decisión que le ha supuesto las más encendidas críticas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En ese sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estudiarán si tiene «sustancia» el argumento de Ferrovial de que su traslado a Países Bajos facilitará su cotización en Estados Unidos.

Por su parte, Ayuso ha manifestado hoy que espera que otras empresas no sigan el mismo camino que Ferrovial. «Nosotros, desde luego, en Madrid seguimos aplicando nuevas medidas y vamos a poner en marcha, si no me lo bloquean en la Asamblea esta vez, deducciones fiscales para que los inversores pequeños y grandes, que todos son bienvenidos, puedan venirse a Madrid con libertad y con seguridad», ha afirmado.

«Intentamos ser un contrapeso. De hecho, las cifras demuestran que esto funciona así, pero no lo podemos evitar (que otros sigan el mismo camino que Ferrovial)… Lo podemos intentar en positivo y preguntándonos qué estamos haciendo para retenerles voluntariamente, que es como esto funciona», ha manifestado.

«Yo soy absolutamente respetuosa con todas las empresas, el capital es libre y cada uno decide con él que cómo quiere hacer las cosas, pero evidentemente la falta de seguridad jurídica, la falta de apoyo a las empresas por parte de este gobierno hace que muchas se cuestionen venir. Y después, desmanes como el de imponer un impuesto de patrimonio a la carta contra Andalucía y Madrid provocan mucho daño», ha apostillado.

La que será la candidata de Podemos en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo también ha mostrado una fotografía del hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, antes de sentenciar que «el chollo» se les va a terminar en los próximos comicios, a pesar de que todas las encuestas dan como clara vencedora a Ayuso en esa cita electoral y pronostican un descalabro para los morados.