Podemos crea perfiles falsos de Tinder a sus adversarios políticos: «Almeida, en la cama soy sucio»

Podemos exprime su capacidad de inventiva para atacar a sus rivales políticos. La última idea pasa por crear supuestos perfiles de Tinder, una app para ligar, en la que se ridiculiza a los adversarios de otras formaciones. Por ejemplo, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se plasma: «En la cama soy como la limpieza de Madrid, sucio».

«Alcalde de Madrid. Abogado del Estado y casi futbolista. Soltero de oro que viene a asfaltar tu corazón. Entre mis aficiones destacan el comercio de mascarillas y conducir por un buen atasco. Una vez pegué un balonazo a un periodista y le dejó peor que a Millán-Astray. Mi canción de culto es Tiene nombres mil de Leonardo Dantés», atribuyen con irreverencia las juventudes de Podemos Madrid al regidor madrileño.

Otro de los políticos de los que hacen mofa es de Santiago Abascal, presidente de Vox, al que retratan con una foto de juventud. «Líder supremo de Vox. ¿Qué coño es eso de trabajar? Soy español, muy español. Soy español nacido en España. Amo mi bandera y mi himno. Porque soy español. Si eres roja, vegana, feminazi, progre, marxista, socialista, podemita o indepe no me hables. Solo hago match con españolas. De pura raza. ¡Viva España! Mi canción de culto es Cara al Sol Remix», dice el perfil de Abascal en este particular Tinder.

Por otra parte, también ridiculizan al jefe del Ejecutivo. Usan la ya célebre fotografía de Pedro Sánchez en el avión Falcon con gafas de sol en la que por la ventanilla se ve el Valle de los Caídos. «Ey, nena, tienes un rollo de locos. Pero de locos. ¿Ley Trans?, ¿Vivienda?, eso va a tener que esperar… En Bruselas no paran de mirarme. Creo que le gusto a Von der Leyen. Mi canción de culto es Soy un truhan, soy un señor, de Julio Iglesias».

El líder de la oposición también recibe su parte. «Alberto Núñez Feijóo. Intento de candidato a presidente (si Ayuso me deja). Licenciado en amistades peligrosas. Gallego de corazón. Me gusta Galicia. Ahora me han obligado a venir a Madrid. ¿Puedo volver, por favor? Me encanta navegar en barco con mi colega Marcial Dorado. Dice que se dedica al comercio. Mi serie favorita es Narcos. Si te llamas Isabel lo nuestro no va a funcionar…».

Sobre Macarena Olona dicen: «En paro (por culpa de Vox). Yo no sé ni de qué trabajo. Abogada del Estado y española. En mi putísima casa. Llevo Graná en el corazón. Ya conozco todos los secretos de Vox, pero ahora quiero conocer los tuyos, ¿quedamos para tomar un rebujito? Que no te engañe mi tono duro contra esos rojazos. En el fondo soy más tierna que un osito de Haribo. Mi canción favorita es Despechá de Rosalía».

Por el contrario, se ensalza al desconocido candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid. «Roberto Sotomayor, el mejor runner de Madrid. Camino al Palacio de Cibeles. Antes ganaba carreras, ahora quiero ganar la Alcaldía. Le echo pasión a todo y la horchata me la bebo de una. Creo en el deporte como forma de construir una sociedad mejor», refleja el perfil del candidato municipal.