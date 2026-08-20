Decenas de miles de personas pasan cada día por una de las estatuas de Madrid sin conocer el gran tesoro que alberga debajo de ella. Bajo la plaza de Cibeles, a unos 37 metros de profundidad, se oculta la colosal cámara acorazada del Banco de España. Una fortaleza protegida por puertas acorazadas de 16 toneladas y un sistema hidráulico diseñado para inundarla de agua de arroyos cercanos si se activa la alarma.

Esos canales son aguas subterráneas llamadas Canal de las Pascualas o de Oropesa. Estas aguas son las que también nutren la fuente de la diosa Cibeles. Afortunadamente, nunca ha sido necesario poner el sistema de seguridad de la cámara en marcha, lo cual ha permitido llamar al Banco de España como uno de los más seguros del mundo.

¿Qué protege la cámara acorazada?

El Banco de España protege dentro de esta cámara acorazada un tercio de las reservas de oro de España. Este tercio equivale a unas 90 toneladas distribuidas en bloques estandarizados de alta pureza. También custodia la valiosa Colección Numismática del banco, la cual incluye piezas únicas desde el siglo VI a. C., como los célebres doblones españoles.

La cámara alberga también monedas raras de acuñación americana y piezas coloniales de gran relevancia histórica y económica. A su vez, protege patrimonio nacional, como documentos financieros e históricos de un gran valor estratégico, los cuales no pueden ser digitalizados o guardados en lugares comunes.

La cámara acorazada del Banco de España

La superficie de esta sala es de unos 2.500 metros cuadrados blindados de muros de hormigón armado de un grandísimo grosor. Las puertas acorazadas por donde se puede acceder a la cámara pesan alrededor de 16 toneladas y encajan de forma tan perfecta que un sólo pelo impediría su cierre hermético. Antes de poder acceder a la puerta, se encuentra un foso con un puente levadizo, al estilo medieval, que se retira para impedir físicamente el paso.

El sistema hidráulico mencionado anteriormente funciona como una trampa hermética. La cámara se llena de agua, cubriendo las zonas de paso de oxígeno y convirtiendo el acceso en una piscina infranqueable.

La apertura de esta cámara no requiere sólo de una llave. Su apertura requiere la activación simultánea de llaves y códigos en posesión de tres altos cargos distintos del Banco de España. La vigilancia es extrema y está monitoreada durante 24 horas, contando con sensores avanzados, de movimiento y presión.