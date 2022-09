Ossorio: «Las urnas están cerca y me temo cualquier cosa de este Gobierno para mantenerse en el poder»

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, portavoz y consejero de Educación, Enrique Ossorio, recibe a OKDIARIO en su despacho de la calle Alcalá para hablar sobre el Debate del Estado de la Región que el próximo lunes protagonizará la presidenta Isabel Díaz Ayuso, de los planes del Gobierno en estos nueve meses que quedan de legislatura, de educación, de energía, de Alberto Núñez Feijóo, de Pedro Sánchez y del temor de lo que puede llegar a hacer la izquierda ante la cercanía de las urnas para mantenerse en el poder.

PREGUNTA.- Arrancamos el nuevo curso político y apenas quedan nueve meses para las próximas elecciones, ¿cuáles van a ser las líneas de actuación y las prioridades del Gobierno de la Comunidad de Madrid?

RESPUESTA.- La próxima semana tenemos el Debate del Estado de la Región en el que vamos a hacer una foto de cómo está la Comunidad de Madrid. Partiendo de esa foto vamos a trazar qué nuevas políticas se pueden implantar, qué nuevos servicios públicos se pueden hacer en favor de los ciudadanos, qué medidas desde el punto de vista económico se pueden tomar para mejorar la situación de Madrid. Ese es el camino en el que estamos trabajando.

P.- ¿Nos puede adelantar alguna de las medidas que va a anunciar la presidenta en el Debate del Estado de la Región?

R.- Vamos a esperar a ese día pero va a haber mejora de los servicios públicos. Isabel Díaz Ayuso está extraordinariamente comprometida con la educación, con la calidad del sistema educativo. Así que en esa línea iremos. La sanidad para ella es otra prioridad trascendental. Durante el Covid, la sanidad madrileña ha demostrado que está a un altísimo nivel. Pero ahora, una vez que el Covid afortunadamente se está yendo, es el momento de dar un salto hacia adelante. En materia de sanidad y en materia económica. También hay que quitar trabas y atraer cada vez más inversiones y conseguir que la sociedad madrileña funcione y, de esa manera, luchar contra la situación complicada en la que estamos, de una inflación galopante, de un crecimiento de los tipos de interés en el que los ciudadanos pueden pasarlo mal.

P.- ¿Seguirán bajando impuestos?

R.- Está en nuestro ADN.

P.- Ayuso advirtió el otro día que la izquierda está empezando a agitar la calle, ¿cree que tienen miedo a enfrentarse con las urnas que están cada vez más cerca?

R.- Sin duda alguna. El Gobierno de la nación está actuando de una manera muy poco profesional y yo creo que los ciudadanos se dieron cuenta con la pandemia y se van dando cuenta semana tras semana, mes tras mes. El presidente del Gobierno en el debate que mantuvo en el Senado con Feijóo proclamó que los culpables son todos. Es el líder de la oposición. Es Putin, por supuesto. Son los medios de comunicación, son las empresas, son los bancos, son las eléctricas. Yo creo que está en una espiral de cada vez ir metiendo más la pata. Esto pasó con Zapatero al final del año 2011. Fue auténticamente catastrófico y yo creo que este Gobierno también lo es. Los pactos al final para sacar cualquier tipo de medida son compartidos, que no quieren lo mejor para España. Y, por otra parte, las medidas que toman sus ministros no son medidas ni profesionales ni acertadas. Así que yo me temo cualquier actuación por parte de estos señores, porque saben que las urnas están cerca, tanto las autonómicas como las locales, como posteriormente las del Gobierno de la nación, y cualquier actuación es posible para intentar evitar perder el poder.

P.- ¿Cómo valora el debate entre Sánchez y Feijóo del pasado martes en el Senado?

R.- Yo vi que el presidente del Gobierno hizo uso de la posibilidad de hablar sin límite de tiempo, habló más de dos horas, no hizo propuestas interesantes para los madrileños ni los españoles y, sin embargo, Alberto Núñez Feijóo demostró que tiene una gran experiencia. No en vano le criticó el presidente del Gobierno su falta de experiencia a Feijóo, cuando Sánchez, antes de serlo, solamente fue concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición, mientras que Feijóo ha presidido la Comunidad de Galicia durante más de diez años.

Además, la gran propuesta que hizo Pedro Sánchez en el debate fue el tema de las empresas de cogeneración de alto consumo energético, darles una solución, porque esas empresas que consumen tanta energía tienen serios problemas y algunas de ellas están cerrando. Esa propuesta se la escuché yo a Feijóo el día antes en el desayuno de Europa Press. Por tanto, yo vi a un presidente del Gobierno en una situación desesperada. Si vemos las fotografías en los medios de comunicación o las imágenes de televisión, se le vio un rictus descompuesto, preocupado, nervioso, mientras que Alberto Núñez Feijóo dio una imagen de seriedad, de rigor, de hacer propuestas. Así que yo creo que venció claramente Feijóo.

P.- Ayuso ha repetido en muchas ocasiones que el Gobierno de Madrid es el Gobierno que España se está perdiendo si estuviera el PP en La Moncloa, ¿el Debate del Estado de la Región va a ser un escaparate de eso?

R.- Así es. Las políticas que ha desarrollado Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno en Madrid, así como las políticas que han desarrollado otros presidentes autonómicos del Partido Popular en sus respectivas regiones. Vamos a pensar, por ejemplo, en Juanma Moreno. En Andalucía se encontró una región gobernada 40 años por el Partido Socialista y estos cuatro años ha habido un auténtico revulsivo. Pensemos en Madrid hablando de nosotros. La pandemia fue una tragedia. Fue algo que no sucedía en España desde hace 100 años y el Gobierno de Ayuso supo estar a la altura aplicando los principios del Partido Popular. Por lo tanto, en ese debate lo que vamos a contar es todo lo que hemos hecho durante este tiempo en la Comunidad de Madrid para, de esa manera, dar una foto de la situación actual de la Comunidad de Madrid y, a partir de esa foto, plantear hasta mayo qué medidas se pueden implantar en Madrid para seguir mejorando los servicios públicos y seguir mejorando la situación económica.

P.- La izquierda se esfuerza en remarcar las supuestas diferencias que hay entre Feijóo y Ayuso -que es verdad que las hay en temas como, por ejemplo, el aborto-, ¿usted cómo ve la convivencia de ambos perfiles dentro del PP?

R.- Yo veo una coordinación y una sintonía completas. Evidentemente, todas las personas, todos los dirigentes, tienen cada uno su propio librillo. No somos robots ni somos autómatas porque pertenezcamos a un partido político y siempre va a haber discrepancias entre todos nosotros. Pero yo oigo continuamente a la presidenta lo satisfecha que está de que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente del Partido Popular. Me acuerdo de un titular de hace poco de una entrevista que decía «me parece que Alberto siempre ha estado aquí». Yo les veo una sintonía estupenda y, por lo tanto, estoy muy satisfecho.

Me da pena, en el fondo, el Gobierno, que en vez de defender sus medidas como, por ejemplo, el decreto energético, se dedica a criticar a Feijóo y a Ayuso. Es patético. Es un Gobierno que en vez de defender su política, lo que hace es decir que la oposición está dividida. Pues si está dividida mejor para ti, pero tú defiende tus medidas, no critiques a la oposición. Se lo dijo muy bien Feijóo a Sánchez en el Senado: «Si tienes ganas de estar en la oposición, espérate un poco, que dentro de unos meses lo vas a estar».

P.- ¿Cómo ve las posibilidades de prosperar del recurso de anticonstitucionalidad que el Gobierno de Madrid va a presentar contra el Real Decreto de ahorro energético?

R.- Nosotros salimos inmediatamente en contra de ese decreto. Eso sucedió el día 1 de agosto por la tarde-noche. Yo creo que es cuando la ministra Ribera contó las medidas. Inmediatamente, la presidenta puso un tuit. Al día siguiente empezamos a actuar. Esa misma mañana hablé con el servicio jurídico y les pedí que se estudiaran el Real Decreto. Yo me lo había leído en el tren, como he contado algunas veces, porque era verano y me venía en el cercanías a este despacho.

Las razones fundamentales del recurso es que el Gobierno de la nación puede invadir competencias autonómicas en determinados supuestos que establece la Constitución. Es decir, aunque Madrid y las demás comunidades autónomas tengan competencia exclusiva sobre el comercio, nuestra Constitución establece -que a mí me parece bien- que en una situación extraordinaria, por determinadas circunstancias, el Estado pueda regular el comercio en Madrid o en otras comunidades autónomas, a pesar de lo que esa comunidad haya hecho. Pero para que el Estado haga eso tienen que darse unas circunstancias que prevé la Constitución, sino no lo puede hacer. Por eso sería inconstitucional. Lo que ha pasado aquí es que el acuerdo europeo no es obligatorio, es decir, el Estado está invadiendo competencias autonómicas sin tener una obligación de Bruselas de establecer esas medidas que invaden.

Por otra parte, el acuerdo europeo es hasta marzo del año 2023 y sin embargo, el Estado nos ha regalado una propina hasta octubre de 2023. El Estado establece el cierre, por ejemplo, de la ventilación, las puertas cuando haya aire acondicionado, cuando existe todavía una normativa sobre la pandemia que recomienda la ventilación cruzada, el Estado establece unas revisiones obligatorias de la climatización de los aparatos térmicos y de climatización, cuando eso no es normativa básica estatal.

Además, el Estado alega en el propio Real Decreto, en la parte de la exposición de motivos, que España no tiene problema de suministro de gas, pues si España no tiene problemas de suministro de gas, si la Unión Europea no te obliga a esto, ¿cómo invaden las competencias autonómicas en sanidad, en comercio, en revisión de aparatos térmicos? Esa es la clave.

P.- Acaba de arrancar el curso escolar con la implantación de los currículos derivados de la ‘Ley Celaá’, ¿cree que los niños que empiezan ahora las clases van a estar menos preparados de lo que estaban antes?

R.- La administración del Estado es lo que quería. Pero nosotros hemos puesto todos los medios para evitarlo. Es decir, nosotros hemos hecho un trabajo ímprobo sobre esos currículos. Hasta hace poco, encima de mi mesa había un tocho de papeles que era todo el trabajo que hicimos sobre esos currículos. No tuvimos mucho tiempo para hacerlo porque el Estado tardó mucho en sacarlos. Yo nunca pensé que iban a ser unos currículos tan exiguos en conocimientos y tan cargados en ideología. Nunca pude sospecharlo.

¿Entonces, qué es lo que hemos hecho? Por una parte, incluimos todos aquellos conocimientos que pensamos que cualquier niño en cualquier sitio de España tiene que tener. El Estado tenía la obligación de regular el 60% de esos conocimientos. Si el Estado no ponía los números romanos, nosotros hemos metido los números romanos. Si el Estado no metió la regla de tres, nosotros hemos metido la regla de tres. O si el Estado decía que la Historia no hace falta estudiarla desde una perspectiva cronológica, nosotros lo hemos incluido. Y luego si el Estado metía ideología, por ejemplo, si metía 84 veces perspectiva de género en el currículo de ESO pues hemos quitado esos comentarios, porque por supuesto que los alumnos tienen que hablar de igualdad entre hombres y mujeres, de no violencia, del cuidado de nuestro planeta, del medio. Por supuesto que lo tienen que hacer, pero eso lo han exagerado y lo han llevado al ridículo. Por lo tanto, nosotros hemos aprobado unos currículos que el otro día un periódico de tirada nacional decía que eran muy detallados. Yo me alegro. Fue una satisfacción enorme para mí que ese periódico dijera que son muy detallados. Pues claro que son muy detallados porque queremos que los alumnos aprendan. Así que yo confío que con este trabajo que hemos hecho ahora y con el plan de inspección que hemos anunciado para comprobar que los libros incorporan esos conocimientos, además de con la ayuda de los docentes, lo hayamos conseguido.

P.- Claro pero al final el Estado ha dejado tanto margen a las comunidades que en casos como Madrid se ha podido reforzar los conocimientos, pero habrá otras muchas comunidades, con otros Gobiernos, que no lo hayan hecho y eso acentúa la desigualdad entre lo que aprenden los niños según dónde vivan.

R.- No puedo estar más de acuerdo. Nosotros en Madrid hemos aprobado unos currículos que intentan resolver esos dos problemas de ausencia de conocimientos y de incorporación de la ideología o de los mantras en las escuelas. Pero, desgraciadamente, hay otras comunidades autónomas donde me temo que no han hecho esa labor que ha hecho la Comunidad de Madrid de incorporar conocimientos y quitar ideología. Y es muy triste porque a la escuela se va a aprender, no a ser adoctrinado por ningún partido político que gobierne, seamos nosotros o sean ellos.

A la escuela se va a aprender, por tanto es algo muy triste y yo confío en que los docentes también de esas regiones apliquen el sentido común y enseñen lo que los alumnos se merecen. El Ministerio vende que es que esto es un cambio y que ahora se van a aprender competencias. Y eso es un engaño porque todos, para ser competentes en algo, primero hemos tenido que tener conocimientos y luego hemos sido competentes. Nadie es competente sin tener conocimientos, es un engaño.

Es tremendo y a mí me preocupa mucho porque yo tengo una visión de Madrid, pero tengo una visión nacional, lo que va a suceder con esto en otras comunidades y además los más perjudicados van a ser los alumnos de la pública. Los más perjudicados van a ser especialmente los que tienen menos recursos porque son para los que la educación es una escalera social.

P.- La política de becas educativas de la Comunidad de Madrid fue muy criticada porque decían que beneficiaba a personas «ricas».

R.- Lo primero es que sobre la política de becas, cuando diseñamos el presupuesto, yo creo que no había estallado la guerra de Rusia, la invasión de Ucrania, la inflación igual estaba ya sobre el 7%, que no es poco, pero no estábamos en el 10,4% y ahora tenemos una preocupación este septiembre todos de lo que va a suceder con las familias. Y nosotros, afortunadamente, como creemos firmemente en la igualdad de oportunidades, hicimos un presupuesto que es el más ambicioso de la historia de la Comunidad de Madrid en materia de becas, pero no sólo en esas becas que fueron criticadas por la izquierda. En todas las becas, por ejemplo, las becas comedor se incrementaron en más de 3 millones de euros para llegar a más de 100.000 alumnos. Las becas de los libros, que es la gran preocupación que tienen ahora muchas familias, se incrementaron en 10 millones de euros para llegar a 440.000 alumnos. Pero no sólo es eso, las becas de segunda oportunidad, que son las que se dan a aquellos alumnos que han abandonado los estudios y quieres que vuelvan a la ESO, que vuelvan a la formación profesional. Esas las incrementamos en 5 millones de euros. El conjunto de las becas se incrementó en 91 millones de euros.

Y respecto a esas becas, hicieron mucho ruido cuando se conocieron las bases reguladoras. En cuanto se supo qué familias eran las que habían sido beneficiadas con esas becas, se callaron. Porque lo que resultó es lo que nosotros ya sabíamos, que es que el 92% de las familias que han conseguido esas becas bachillerato tienen una renta media inferior a 20.000 € por miembro de la unidad familiar. Pero si nos olvidamos de la renta en función de la unidad familiar, ¿cuál es la renta de esas familias? Pues la renta media es de 33.000 €. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso de un matrimonio que percibieran ingresos los dos estamos hablando de familias en un 92% que perciben dos sueldos de 16.500 €. Entonces, toda esa construcción que hicieron de familias de más de 100.000 €, familias de más de 200.000 €, se les ha derrumbado y por eso están callados. Lo volverán a decir porque tienen pocos argumentos, pero las cifras son muy contundentes.

P.- También se ha criticado ahora que el 13% de las becas comedor de Madrid sean para hijos de policías y guardias civiles.

R.- Lo primero es que en esa materia nosotros estamos llevando a cabo un plan como consecuencia de que el Gobierno de la nación no hace lo que debería hacer. Nosotros consideramos que hay un déficit de 2.500 policías y guardias civiles en Madrid. La vida en Madrid es muy cara y, por lo tanto, hay que favorecer que esos guardias civiles y policías, con sus familias, vengan a la Comunidad de Madrid. Por eso nosotros hemos hecho un plan con ayudas al transporte. Además, le propusimos al Ministerio del Interior la posibilidad de buscar viviendas, pero al Ministerio no le interesó. Así que una de las ayudas que tenemos es precisamente esa incentivación de pagar el menú reducido de comedor. Entonces a nosotros, en fin, esa crítica nos llena de satisfacción. Yo cuando veo algunas críticas a veces en los medios de comunicación digo oye, estupendo. Nosotros queremos que en Madrid haya 2.500 guardias civiles y policías más y, por eso, hemos adoptado medidas para conseguir que eso sea así. Y estamos muy contentos con las medidas que hemos hecho.

P.- En las próximas semanas se va a celebrar la convención ideológica del PP de Madrid, ¿qué cabe esperar de esa cita?

R.- Es un anuncio que ha realizado la presidenta desde hace tiempo. Nuestro último congreso en Madrid fue un congreso dedicado sólo a la elección del nuevo presidente y de su nuevo equipo directivo. Y por tanto, se trata de antes de las elecciones, tener un debate de ideas, sea del formato que sea, para contrastar nuestras ideas. Y cuando llegue el momento de las elecciones, en el programa electoral se vea de forma clara cuál va a ser nuestra posición. En el Partido Popular tenemos la ventaja de ser un partido muy consolidado, que tiene las ideas claras, pero esas ideas hay que ir adaptándolas a la sociedad. La sociedad es cambiante y se trata de hacer ese debate de ideas en este momento.

P.- Usted ha redactado los dos programas electorales con los que Ayuso se ha presentado a las elecciones, ¿habrá muchas diferencias en el próximo programa electoral con respecto a los anteriores?

R.- Será continuista desde el punto de vista de que aplicaremos los principios del Partido Popular, que son principios muy asentados, son principios de éxito y por tanto seguiremos esos principios desde ese punto de vista. No lo será respecto de las medidas, porque la presidenta, que la conozco bien de los dos anteriores programas y del día a día, siempre quiere más medidas, más propuestas, ser innovadores, no conformarnos con lo que vamos haciendo, no renunciar a algo que le digamos que es imposible. Y es importante porque al final a mí siempre me da vértigo cuando vamos a hacer un programa electoral.

Por ejemplo, en el Debate del Estado de la Región. ¿Pero con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos puesto en marcha, qué nuevas medidas podemos incluir? Te da siempre vértigo, pero ya no me da tanto, porque cada vez que hacemos otro nuevo esfuerzo veo que el equipo, sus consejeros y todos los altos cargos que nos rodean, el partido, los municipios, nos hacen propuestas novedosas. Es decir, cuando concurrimos a las elecciones del 4 de mayo teníamos 350 propuestas del programa de 2019 y pensé que ya era imposible, ya es bastante. Bueno pues metimos 100 más y las estamos cumpliendo.

Ella es muy inspiradora en ese sentido porque está permanentemente pensando qué se puede hacer mejor por los ciudadanos. Se pasa así todo el día y eso nos ayuda, nos ayuda bastante. Así que seguro que habrá medidas muy poderosas en el tema económico y en el tema de las competencias. A mí cuando me preguntan qué debe hacer una comunidad autónoma siempre digo dos cosas. Por una parte, tiene que utilizar todos los instrumentos a su alcance, que no sólo es bajar impuestos, que no es sólo política económica, también es el propio presupuesto, que es el principal instrumento de política económica que tiene la comunidad autónoma para mejorar la situación económica y, por otro lado, tiene que prestar, dentro de las competencias que esa comunidad tiene, buenos servicios públicos. Eso es lo que tiene una comunidad autónoma y eso es lo que plasmaremos en nuestro programa electoral para los próximos cuatro años.

P.- ¿Confía en que Ayuso logrará llegar a la mayoría absoluta en las elecciones del 28 de mayo de 2023?

R.- Sí, por supuesto que sí. Vamos a luchar para conseguirlo. Vamos a trabajar para eso. Confiamos en ello porque creo que es muy importante que podamos actuar libres de ataduras para proponer esas medidas para favorecer a los madrileños.