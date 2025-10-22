Ni El Rastro ni el Mercado de Motores: ya hay fecha para el mercadillo secreto que casi nadie conoce en Madrid

Entre las muchas propuestas o planes sobre qué hacer por ejemplo una tarde o un fin de semana en Madrid, acudir a un mercadillo parece una de las mejores opciones si tenemos en cuenta que la capital tiene algunos de los mejores, como el famoso Rastro o el de Motores, pero a estos se le suma además un mercadillo que para muchos es todavía un secreto en Madrid. Conviene que lo conozcas porque celebra ahora una nueva edición y seguro que no te lo quieres perder.

Su nombre es Gran Ganga, y aunque suena a evento puntual o de moda pasajera, lo cierto es que se ha consolidado como uno de esos planes diferentes que combinan compras, música y ocio en un mismo espacio. Nació como una propuesta alternativa al Rastro madrileño, pero con un aire mucho más desenfadado, cercano a la escena creativa y urbana de barrios como Malasaña o Lavapiés. Quienes han ido lo describen como el Camden madrileño, y no es exagerado: puestos de arte, moda, joyería, diseño y gastronomía se mezclan con sesiones de DJ y espectáculos en directo. Lo más curioso es que este mercadillo que para muchos es todavía secreto, no se celebra al aire libre de Madrid en un recinto ferial, sino en uno de los lugares más singulares de la noche madrileña: Medias Puri, el club escondido bajo el Teatro Nuevo Apolo, en plena Plaza de Tirso de Molina. Un escenario poco habitual para una cita de este tipo, pero precisamente por eso tiene tanto encanto.

El mercadillo secreto en Madrid que ya tiene fecha

El Gran Ganga regresa este otoño con tres fechas confirmadas: 2, 16 y 30 de noviembre y 14 de diciembre, siempre en horario de 14:30 a 20:00 horas. Las entradas ya pueden adquirirse a través de la web de Kultur, donde basta con acceder con correo electrónico o cuenta de Gmail para elegir la fecha preferida. El precio general es de 4,50 euros, e incluye el acceso al evento y una cerveza o refresco de bienvenida, además de un cartón de bingo para participar en una de las actividades más divertidas de la jornada.

Para grupos, el evento también ofrece packs especiales pensados para celebraciones, cumpleaños o despedidas. Los precios van desde los 45 euros para 10 personas, 66,15 euros para 15 personas y 88,20 euros para 20 personas, con bebida y cartones incluidos. Una forma más económica y festiva de vivir la experiencia completa si vas acompañado de amigos o familiares.

Qué encontrarás en el mercadillo Gran Ganga

Este market y tardeo mezcla lo mejor del espíritu londinense con el ambiente más castizo del centro de Madrid. Los asistentes podrán recorrer puestos de diseñadores locales, marcas emergentes y creadores independientes que ofrecen desde ropa y complementos hasta ilustraciones, objetos de decoración o artículos vintage. Además, la música en directo y las sesiones de DJ acompañan durante toda la tarde, convirtiendo el evento en una mezcla perfecta entre mercadillo y tardeo social.

A lo largo de la jornada también se organizan espectáculos, como un show drag con bingo incluido, que aporta el toque más divertido y sorprendente del evento. El público puede participar y ganar premios mientras disfruta de la actuación. En cada edición, el ambiente se llena de energía y creatividad, convirtiéndose en uno de esos planes de domingo que rompen la rutina y se viven con una sonrisa.

¿Dónde se celebra este mercadillo?

Medias Puri, situado en Plaza de Tirso de Molina, 1, es el lugar en el que se celebra este mercadillo. Uno de los locales más originales de la capital, conocido por su concepto clandestino y su ambiente teatral. En su interior se combinan varios espacios, pistas y escenarios que hacen posible pasar del market al espectáculo sin moverse del mismo sitio. Esta fusión entre ocio diurno y ocio nocturno ha sido precisamente una de las claves del éxito del Gran Ganga.

Además, el evento está pensado para todos los públicos, aunque los menores de 18 años deben acudir acompañados de un adulto. La duración completa del mercadillo es de unas seis horas, por lo que se puede entrar a la hora que se prefiera a partir de las 14:30. Es un plan que permite pasar toda la tarde sin prisas, entre música, compras y una cerveza en la mano.

También un festival en primavera

El Gran Ganga no solo tiene versión otoñal. En los últimos años, también ha estrenado una edición de primavera, celebrada en el Autocine Madrid, como el Festival Gran Ganga, donde el concepto se adapta al aire libre con food trucks, talleres y propuestas más familiares. Es una cita que ha ido creciendo con cada temporada. Este año se celebró el pasado 11 de mayo y es de esperar que vuelva de nuevo el año que viene.

Frente a los clásicos planes de domingo, el Gran Ganga en Medias Puri se presenta como una alternativa original para quienes buscan algo diferente sin salir del centro. Comprar a pequeños creadores, disfrutar de buena música, participar en un bingo drag y tomar algo en un ambiente vibrante suena, sin duda, como un cierre perfecto de semana. Si aún no lo conoces, esta es la ocasión perfecta para descubrir este mercadillo secreto en Madrid. ¿Te lo vas a perder?.