Mónica García excluye de su lista a la experta que elaboró gratis su programa económico

Estalla una nueva crisis interna en Más Madrid a menos de un mes del 28M. Una de las integrantes de la lista electoral de Mónica García se ha quedado a última hora fuera de la candidatura por un problema con el empadronamiento. En una carta que desvela OKDIARIO, Sara Hernández reprocha que el partido está dando la pelea por incluir a la activista saharaui Tesh Sidi, que también un problema similar con el padrón, pero a ella la han dejado tirada después de varias semanas trabajando sola en redactar el programa económico de la formación errejonista «porque trabajar la gente aquí, poco».

«Llevo cinco años en Más Madrid, cuatro de ellos como vocal vecina en el distrito madrileño de Moratalaz, miembro de la coordinadora de Comercio de Madrid ciudad, y coordinadora del sectorial de Economía regional.

El pasado mes de diciembre, me comunican que voy en la lista de Mónica García. Yo comenté que estaba empadronada en Toledo, y me comentaron que no pasaba nada. Me encargan hacer la parte del programa de economía, que hago sola porque trabajar la gente aquí, poco; y cuando lo termino el viernes pasado, me comunican que me sacan de la lista por el tema del empadronamiento», afea Hernández con dureza.

Esta experta en políticas de empleo, recursos humanos, mediación laboral y comercio justo reconoce que esto le provocó «un buen cabreo» porque «qué oportuno que me lo digan cuando el trabajo está acabado». «Decido salirme de todos los grupos de Telegram que coordino porque siempre me han puesto el contrato en el horizonte, pero nunca había recursos», reprocha.

Todo el trabajo de elaboración del programa económico, denuncia, lo hizo gratis. «No me pagan nada. Cuando me voy de todos los grupos saltan las alarmas, y entonces un concejal de Madrid, el único con decencia, me llama y se le escapa que cuando fueron a presentar las listas, había dos personas que salimos sin censar en Madrid», relata.

Por Tesh Sidi, el fichaje de última hora especializada en temas de Sáhara Occidental y Big Data, se pone el grito en el cielo. «Te volveremos a meter porque este barco no zarpa sin ti», exclamó Mónica García. Sin embargo, por Sara Hernández se pasa olímpicamente.

«Me sentó como un tiro. Imagínense, la horizontalidad y los cuidados de los que hablan, pero una va fuera y la otra sigue. Saltó la noticia de Tesh Sidi, que está empadronada en Málaga, y surge un apoyo brutal, que me cabrea, pero no es eso, ellos ya lo sabían y lo están utilizando como arma electoral», expone esta vecina de Madrid que concurrió a las primarias de Más Madrid en la lista de Mónica García en el puesto 35 de 135, pero que ahora ha desaparecido de la lista final que publica el BOE.

Explicaciones

Por su parte, fuentes oficiales de Más Madrid se limitan a puntualizar que «Sara Hernández nunca nos dijo que estaba empadronada en Toledo» y que la situación de Tesh Sidi «no es comparable». Esgrimen que esta segunda aparece empadronada en Málaga, pero es por un «error administrativo». «Nunca ha dejado de vivir en Madrid», comentan.

A todo esto, por el contrario, Hernández no da por buenas estas explicaciones del equipo de Mónica García. «Ni se han equivocado las administraciones, ni los ayuntamientos. Ellos eran muy conscientes de lo que pasaba, desde el mes pasado», remarca para encender aún más el incendio interno en Más Madrid en un momento crítico.