Mónica García a la desesperada: impulsa un empadronamiento masivo para «desterrar a Ayuso»

Más Madrid, el partido encabezado por Mónica García, ha lanzado una campaña de empadronamiento masivo para intentar conseguir más votos para «desterrar a Ayuso de la Puerta del Sol y a los nefastos alcaldes que llevan años abandonando nuestros pueblos». La campaña, titulada Empadrónate, Madrid eres tú, recuerda que «las elecciones en los municipios y en la Comunidad de Madrid están a la vuelta de la esquina y nunca ha habido tanto en juego» y agrega que, por eso, «es importante que todos los y las madrileñas que creemos es una alternativa, estemos empadronados y empadronadas para qué ningún voto se quede fuera».

A continuación, detalla cuáles son los pasos exactos a seguir para poder empadronarte en Madrid. «Los trámites son muy similares en todos los municipios: pedir cita previa, que será presencial, en la oficina del Ayuntamiento, debe hacerse de forma presencial, y acudir con la documentación que indicamos más abajo. Normalmente, se puede pedir cita online o por teléfono. Te dejamos el ejemplo de la Ciudad de Madrid», indican.

Más Madrid también muestra cuáles son los documentos necesarios para llevar a la cita de empadronamiento y, posteriormente, precisa el siguiente paso para poder votar en las autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo, estar inscrito. Así, asegura que antes del 1 de febrero de 2023 hay que declarar la intención de voto en que solicitud que puede ser online a través de [email protected] y vía presencial en la Oficina del Censo Electoral (OCE). Los requisitos para votar son: haber cumplido los 18 años antes del 28 de mayo de 2023, estar inscrito en el Padrón municipal de habitantes, tener la autorización de residencia en España y haber residido ininterrumpidamente en España durante: tres años anteriores al día de la votación, para nacionales de Noruega, tres años anteriores a la solicitud para nacionales de Reino Unido, y cinco años anteriores a la solicitud para nacionales de Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Cabo Verde, Trinidad y Tobado, Islandia, Corea y Nueva Zelanda.

Si vives en Madrid y te preocupa tu barrio, pero no estás empadronado, no podrás votar en mayo de 2023. Empadrónate antes del 15 de enero. Que no decidan por ti. #MadridEresTú https://t.co/kDHT4sqVuV

