Más Madrid se opone a un tanatorio en Torrejón por «su impacto negativo en los estudiantes»

Más Madrid está empeñado en que Torrejón de Ardoz no tenga nuevo tanatorio. La formación se opone de manera tajante a que se levante la funeraria en la localidad por sus «efectos negativos sobre los estudiantes» del instituto que se encuentra en las proximidades. Su argumento para rechazar la obra no tiene apoyo científico, o al menos no han presentado ningún informe técnico que avale lo pernicioso que puede resultar que los jóvenes tengan cerca un edificio (sin escaparates) en el que se llevan a cabo velatorios.

El pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ya ha dado luz verde a la ampliación de la parcela que es propiedad de la empresa interesada. Está situada junto a la Ronda Sur del Soto del Henares y tiene forma triangular, lo que plantea un diseño atípico.

La entidad lleva esperando cinco años, desde 2019, para comenzar a levantar el tanatorio, aunque era imposible hacerlo hasta ahora, cuando la corporación municipal ha aprobado el nuevo plan especial de urbanismo que permitirá que lo construya, aunque sin crematorio. En ese periodo de tiempo, la compañía ha comprado otras cuatro parcelas colindantes a la primera que también albergarán la edificación.

La carencia del crematorio tampoco convence a Más Madrid, que ve una pega en que estuviera situado a pocos metros del IES Juan Bautista Monegro. La formación se ha dirigido a los vecinos para hacer campaña en contra del proyecto mediante una nota informativa en la que ha expresado su oposición a la obra.

En ella, la portavoz local de Más Madrid, Ruth Grass, ha instado a los vecinos del municipio a movilizarse en contra de la construcción. Grass indica que el PP se opuso en su día a que se construyera otro tanatorio en la zona de la Avenida de la Constitución, junto al instituto Camino Real, y cuestionan por qué no muestran la misma iniciativa ahora.

Indican desde Más Madrid que esta nueva funeraria no sólo sería nociva para los estudiantes del instituto -que también será ampliado en un futuro-, sino que podría ser perjudicial también para la seguridad de la zona, para la limpieza viaria y para las familias que residen cerca.

Además, plantea una alternativa que, entiende, sería la mejor opción: ampliar en actual tanatorio municipal, que está ubicado junto al cementerio y se encuentra más aislado, alejado de los vecindarios. Lo cierto es que el futuro tanatorio también estará próximo al camposanto.

Excluir el crematorio

La propietaria de la parcela, Parcesa, es una compañía de servicios funerarios que gestiona numerosos tanatorios en la Comunidad de Madrid. La empresa no consiguió el visto bueno en 2019 por incluir en el proyecto un crematorio, dada la proximidad de las viviendas. Tampoco cumplía las condiciones de edificalidad. En la actualidad, con cuatro parcelas más que en ese momento, cumple los requisitos. Esos terrenos serían cedidos al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que los destinaría, en principio, a zonas verdes.

El tanatorio desarrollará su actividad en la planta baja del edificio, que estará diseñada para albergar toda la luz natural posible.