El empresario Luis Medina confirmó en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción que habló con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, «sólo después de la operación» de la compraventa de material sanitario contra la pandemia. Como reconoció el alcalde en rueda de prensa, él no intervino «ni directa ni indirectamente en el contrato» y la llamada fue una de las muchas para agradecer donaciones de empresarios de esos días.

El interrogatorio en el Ministerio Público, al que ha tenido acceso OKDIARIO, no deja lugar a dudas. El fiscal le pregunta si había hablado con el alcalde, y Medina contesta que «sólo después de la operación». No recuerda si le llamó o le escribió por WhatsApp, pero que fue para «darle las gracias». El fiscal le dice que consta un mensaje escrito de Luceño a un alto cargo del Ayuntamiento el 26 de marzo en el que le indica: «Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida».

Mucho antes de esa fecha, Medina habla de otra conversación pero, de nuevo, nada que ver con el contrato de la polémica. Se habían cruzado una vez por la propuesta de organizar una exposición que quería hacer en Madrid con Mario Testino, fotógrafo de moda. En todo caso, admite que él y el alcalde «no tenían relación personal».

Medina asegura al fiscal que él se pone en contacto con el Ayuntamiento a instancias del otro empresario, Alberto Luceño, que es el que quiere vender su producto. El primero conocía a la directora de una universidad, que a su vez era amiga supuestamente del hermano del alcalde. Tal es la falta de relación con el regidor madrileño que confunde a un hipotético hermano de Almeida con un primo. En todo caso, el primo de Almeida le remite al correo genérico de la Coordinación de la Alcaldía como el resto de empresarios. A continuación, como ofrecen traer el material con el compromiso de no tardar muchos días, les contacta una trabajadora del Consistorio, Elena Collado, de la concejalía de Hacienda.

Almeida lo confirma

En la misma línea, fuentes próximas a Almeida indican que «el alcalde llamó a Luis Medina para agradecer la donación de 183.000 mascarillas, como hizo con todas aquellas personas y entidades que donaron alimentos, material o dinero al Ayuntamiento».

Más Madrid considera que la llamada fue para negociar los contratos que dieron pie a las polémicas comisiones. Sin embargo, el Ayuntamiento aclara: «El Consejo de Administración de Funeraria, por unanimidad de todos los grupos, acordó realizar el 24 de marzo los tres contratos. El alcalde llama a finales de marzo, después de la formalización de los contratos y cuando le comunican la donación de las mascarillas, que llegan en abril».

«Fue el propio alcalde el que informó el miércoles de la semana pasada de esta conversación telefónica que aparece en las conversaciones de WhatsApp del sumario filtrado a algunos medios. No existe otra conversación que aquella en la que agradece la donación», subrayan desde el Palacio de Cibeles.

El equipo de Almeida insiste en «que el gran perjudicado de esta presunta estafa es el Ayuntamiento de Madrid, como dice la Fiscalía y corrobora el juez». «El Ayuntamiento ya se ha personado con la intención de recuperar el dinero de los madrileños que hubiera podido ser estafado», recuerdan.