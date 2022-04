Más Madrid y el resto de partidos de la izquierda acusan a José Luis Martínez-Almeida de llamar por teléfono al empresario Luis Medina mientras se negociaba el contrato para la compra de mascarillas. Sin embargo, esa llamada fue de cortesía por donar mascarillas al Ayuntamiento en el peor momento de la pandemia. Fue posterior a la fecha en la que se cerró el contrato. «No fue una llamada para influir en la negociación», aseguran desde el Ayuntamiento de Madrid a OKDIARIO. Así lo corroboran tanto Medina como Almeida, aunque el alcalde ha admitido que «no recuerda exactamente la fecha». El mensaje de Alberto Luceño a Elena Collado diciendo «ya me ha dicho Luis que le llamó a Almeida» también apoya esta versión. La fecha de la factura es del 24 de marzo y hacía referencia a la donación. Tras tramitar el acuerdo comercial se produce la conversación, no durante la negociación.

La factura recoge: «Agradecimiento especial: Mr. Alberto Luceño y Mr. Luis Medina donaron al hospital de Puerta de Hierro [donde trabaja como nefróloga la mujer de Luceño] 50.000 unidades de mascarillas y el resto al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid (España). ¡Muchas gracias!». Incluye el documento que firma un director de Leno, la empresa de Malasia que fabrica los materiales sanitarios. Posteriormente, se produce la llamada que se menciona en el sumario del caso.

Fuentes municipales subrayan que la factura, del 24 de marzo de 2020, hace mención la donación. «Eso justifica que nosotros supiéramos la donación para el 26», explican. Insisten en que hasta no conocer la donación que incluye el contrato no se produce esa llamada.

El Consejo de Administración de la empresa municipal de Servicios Funerarios acordó realizar el 24 de marzo, por unanimidad de todos los concejales del Pleno municipal, los contratos de mascarillas, guantes y test de coronavirus. El alcalde mantiene una breve conversación con Luis Medina después de la formalización de los contratos y cuando le comunican la donación de las mascarillas, que llegan en abril.

Contrato de la compraventa de mascarillas.

De esta forma, Más Madrid, PSOE y Podemos, personados en la causa, manipulan la llamada de Almeida a Medina para tratar de inculparle. Apuntan que el alcalde se implicó en los contratos que investiga la Justicia por contener comisiones exageradas. Sin embargo, el regidor llamó al comisionista cuando el contrato ya estaba cerrado y la conversación telefónica se produjo para agradecer una donación de 183.000 mascarillas al Consistorio.

Esa conversación, que se menciona en el sumario del caso, ya la explicó abiertamente el propio Almeida en rueda de prensa. La llamada se produjo, pero la razón, como puntualizó, era agradecerle la donación de material sanitario tras tener conocimiento de ella por la factura mencionada. Es más, el alcalde llamó a todos y cada uno de los empresarios que hacían este tipo de aportaciones altruistas durante aquellos días de marzo de 2020, en el momento más dramático de la pandemia.

Las acusaciones surgen al destaparse un sumario, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que contiene un intercambio de mensajes de WhatsApp efectuado el 26 de marzo de 2020 entre el segundo de los empresarios comisionistas, Alberto Luceño, y una responsable de compras del Ayuntamiento, Elena Collado. Esta última exige explicaciones al empresario sobre los contratos. En este punto, Luceño escribe para tratar de templar los ánimos: «Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida». Esa es la mención a Almeida que enciende a la izquierda. Sin embargo, no fue una llamada centrada en el contrato, sino en la donación.

«Buenas, Elena. Confirma cuando enviáis contratos firmados, please», dice en primer lugar Luceño. A lo que responde la responsable del Ayuntamiento: «Mira a ver si está todo correcto en los contratos». «Perfecto. Gracias. Ya me ha dicho Luis [Medina] que le llamó Almeida», contesta el empresario. «Pues he estado cinco horas con un material requisado y no me he enterado», replica Elena Collado, molesta con la frase de su interlocutor.

No se vuelve a mencionar al alcalde en ese chat de cientos de mensajes que arrancó el 23 de marzo de 2020 y termina el 13 de noviembre hablando de otra oferta de nuevos test de Covid-19. Es el único canal de comunicación abierto entre Luceño y el Ayuntamiento, según aseguró en la Fiscalía Anticorrupción.