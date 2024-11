Giro radical con este puente de Madrid: el cambio más inesperado

La Comunidad de Madrid definió el calendario de días festivos para 2024, que tendrá 14 jornadas no laborables, incluidas dos fechas determinadas por los ayuntamientos. Como novedad, se incluyó el día de Santiago Apóstol (25 de julio), lo que sorprendió a muchos al caer en jueves, permitiendo hacer puente. Sin embargo, el 9 de noviembre, Día de La Almudena en Madrid, no será festivo en esta ocasión, aunque podría volver a considerarse en el futuro. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37, otorga al Consejo de Gobierno la autoridad para fijar los días festivos, siempre que no excedan de 14 por año.

Este proceso se lleva a cabo con la consulta de grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, así como de otras organizaciones económicas y sociales de la región. Las festividades que aún restan en la Comunidad de Madrid para este 2024 incluyen el viernes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), otra oportunidad para hacer puente, y el miércoles 25 de diciembre, Navidad, jornada que se celebra en toda España. Estas fechas cierran el calendario laboral de la Comunidad de Madrid, que presenta algunos cambios respecto a años anteriores.

Día de La Almudena en Madrid

El Día de la Almudena, en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, es una festividad que permite tanto a residentes como visitantes disfrutar de una jornada dedicada a la historia, cultura y fe de la ciudad. Cada 9 de noviembre, Madrid celebra esta fiesta con una serie de actividades religiosas y culturales.

Esta celebración se basa en una leyenda que narra la historia de la Virgen de la Almudena, vinculada con los inicios de Madrid. Su nombre proviene de la palabra árabe «al-mudayna», que significa «fortaleza» o «ciudadela», y alude al sitio donde, según la tradición, la imagen de la Virgen fue oculta por los cristianos durante la ocupación musulmana en el siglo VIII. Cuando la ciudad fue reconquistada por Alfonso VI en 1083, la imagen fue hallada en la muralla tras días de búsqueda, representando la perseverancia y devoción del pueblo madrileño. Esta devoción se oficializó en el siglo XX, cuando la Virgen fue nombrada patrona de Madrid en 1908.

Entre los momentos más importantes está la misa solemne en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, donde fieles se reúnen para honrar a la Virgen, rezar y agradecer sus bendiciones. La Catedral se engalana para la ocasión y recibe a multitud de asistentes que participan en una celebración cargada de fe. Luego, se lleva a cabo una procesión que recorre las calles del centro de Madrid. La imagen de la Virgen es acompañada por numerosos fieles y grupos locales, y la jornada culmina en una ofrenda floral a la patrona.

La festividad también tiene una faceta gastronómica con la famosa Corona de la Almudena, un postre típico en estas fechas que consiste en una masa de hojaldre rellena de crema, nata o chocolate, adornada con frutas confitadas y almendras, simbolizando el manto protector de la Virgen. Este dulce se vende en diversas pastelerías de la ciudad.

Programa

5, 6 y 7 de noviembre a las 19:00 horas : Triduo en la Catedral.

: Triduo en la Catedral. 6 de noviembre a las 20:00 horas : concierto de órgano y voz con Héctor Guerrero y Conceiçao Seabra en la Catedral.

: concierto de órgano y voz con Héctor Guerrero y Conceiçao Seabra en la Catedral. 7 y 8 de noviembre: ofrenda floral y solidaria realizada por los colegios.

8 de noviembre

17:30 horas : concierto del Orfeón Sociedad de Conciertos del Ayuntamiento de Madrid en la Catedral.

: concierto del Orfeón Sociedad de Conciertos del Ayuntamiento de Madrid en la Catedral. 19:45 horas : ofrenda floral y actuación de grupos madrileños en la Plaza.

: ofrenda floral y actuación de grupos madrileños en la Plaza. 20:30 horas: vigilia de Jóvenes en la Catedral.

9 de noviembre

De 10:00 a 20:00 horas : ofrenda floral y solidaria.

: ofrenda floral y solidaria. 11:00 horas : eucaristía y procesión con recorrido desde la Catedral de la Almudena, por calle Mayor, calle Santiago, calle Requena, calle Bailén, y de vuelta a la Catedral.

: eucaristía y procesión con recorrido desde la Catedral de la Almudena, por calle Mayor, calle Santiago, calle Requena, calle Bailén, y de vuelta a la Catedral. 11:30 horas : actuación de grupos madrileños ante el Ayuntamiento.

: actuación de grupos madrileños ante el Ayuntamiento. 17:00 horas : pasacalles de grupos madrileños desde la Catedral hasta el Ayuntamiento.

: pasacalles de grupos madrileños desde la Catedral hasta el Ayuntamiento. 18:00 horas: concierto de la Banda de Jesús el Pobre en la Plaza.

10 de noviembre

11:00 horas : desfile y ofrenda floral de Veteranos de las Fuerzas Armadas en la Plaza.

: desfile y ofrenda floral de Veteranos de las Fuerzas Armadas en la Plaza. 11:30 horas : ofrenda floral de las Casas Regionales en la Plaza.

: ofrenda floral de las Casas Regionales en la Plaza. 11:45 horas : pasacalles de Casas Regionales desde la Catedral hasta el Ayuntamiento.

: pasacalles de Casas Regionales desde la Catedral hasta el Ayuntamiento. 12:00 horas : concierto de la Banda de las Tres Caídas en la Plaza.

: concierto de la Banda de las Tres Caídas en la Plaza. 20:00 horas: concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid en la Catedral.

Horario de las Misas

Catedral : 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas.

: 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas. Cripta: 10:30, 11:30, 12:30, 17:30 y 18:30 horas.

Puente de diciembre

Este año, el puente de diciembre ofrece una excelente oportunidad para descansar, ya que el Día de la Constitución, 6 de diciembre, cae en viernes, mientras que el Día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, es domingo, trasladándose al lunes en varias comunidades. Así, regiones como Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Melilla disfrutarán de un fin de semana extra largo. Con festivos el viernes, sábado, domingo y lunes, estas regiones tendrán un descanso de cuatro días seguidos, retomando las actividades laborales el martes 10 de diciembre.