Giro inaudito en el metro de Madrid: a partir del 2027, la línea 6 del Metro de Madrid abrirá 24 horas al día los fines de semana

El Metro de Madrid se ha convertido en uno de los puntos más demandados de la comunidad debido al abundante tránsito de gente que recorre cada día sus túneles para desplazarse al trabajo, a estudiar o a disfrutar de la ciudad a través del turismo. Por ello, la Línea 6 de Metro de Madrid, convertida en un cúmulo de tráfico constante cada día, funcionará las 24 horas durante los fines de semana.

Así lo anunciará durante el día de hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la primera jornada del Debate del Estado de la Región que se celebrará en la Asamblea de Madrid. Esta medida se llevará a cabo tras la finalización de la automatización integral de la línea y supondrá su apertura de manera ininterrumpida desde el inicio del servicio del viernes hasta la finalización del servicio del domingo, pudiendo hacer uso de la misma durante la noche.

La apertura continuada será posible gracias a la automatización integral de la Línea 6, cuya finalización está prevista para inicios del 2027 y que convertirá a la Circular en la primera línea con conducción automática de toda la red. Los trabajos, iniciados en mayo de 2025 y que han obligado a cerrar la línea por tramos, incluyen la renovación de la vía, la instalación de puertas de andén en sus 28 estaciones, la actualización de la señalización y las comunicaciones y la llegada de 48 nuevos trenes sin cabina de conducción.

Es precisamente esa modernización la que permitirá eliminar los cierres habituales de las madrugadas del viernes y del sábado: los trabajos de conservación y mantenimiento que hoy se realizan en esas horas pasarán a concentrarse principalmente en la noche del domingo al lunes.

Los usuarios de la Línea 6

La línea 6, conocida también como Circular, es la línea que posee la mayor concentración en el número de viajeros que pasan por sus andenes, con más de 430.000 usuarios diarios. Al mismo tiempo, conforma el núcleo principal de la intermodalidad del suburbano madrileño, es decir, permite conectar la línea con otras diez más, cinco intercambiadores de transporte, la red de Cercanías y la Estación Sur de Autobuses de Madrid.

¿En qué consistirá la nueva iniciativa?

Ampliar el horario del Circular se traduce en una sola palabra y es facilidad. Así que esta nueva iniciativa permitirá facilitar los desplazamientos relacionados con el ocio nocturno, turnos de trabajo, actividad económica y los grandes eventos que se vayan a celebrar en la capital durante los fines de semana. Una novedad que se podrá implementar gracias a la automatización integral de la Línea 6, la cual se ha convertido en uno de los mayores proyectos de transformación realizados por debajo de la tierra en el Metro de Madrid. A esto hay que sumar los beneficios que traerá consigo, como el aumento de la capacidad de transporte, mejora de la regularidad y la adaptación de la oferta de trenes a la demanda en tiempo real que pide la ciudadanía.

La revolución del Metro de Madrid

La novedad de esta apertura ininterrumpida de la Línea 6 todos los fines de semana supone un logro significativo para el suburbano de Madrid. Además, el metro madrileño lleva desde hace años ofreciendo mejoras como la ampliación de sus horarios de forma excepcional para atender a circunstancias concretas como la final de la Liga de Campeones celebrada en 2010, el World Pride de 2017 o algunas ediciones del festival Mad Cool, entre otros eventos.

A su vez, hay que sumar la mejora en la construcción de nuevas instalaciones e iniciativas para asegurar el espacio suburbano. Por lo tanto, esta nueva medida revolucionará el servicio nocturno del fin de semana en el metro madrileño, conformando la prestación de los servicios habituales y reforzando la comodidad y la movilidad nocturna de la capital.