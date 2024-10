Esta ciudad de Madrid se transforma con el Mercado Goyesco más impresionante de España

Cada año, en una de las localidades más históricas de la Comunidad de Madrid, Aranjuez, el tiempo parece detenerse. La Plaza de la Constitución se llena de vida y color con el Mercado Goyesco, una celebración que invita a los visitantes a sumergirse en una atmósfera que transporta directamente a la época del célebre pintor Francisco de Goya. Del 18 al 20 de octubre, este enclave madrileño se transformará, una vez más, en un escenario que recrea la España del siglo XVIII.

La llegada del Mercado Goyesco es algo que se espera más que nunca con mucho entusiasmo por lugareños y visitantes, si tenemos en cuenta su aplazamiento inicial debido a condiciones meteorológicas adversas. Originalmente previsto para septiembre, el evento se lleva a cabo este mes de octubre (y en concreto los días 18, 19 y 20), lo que ha generado aún más expectativa. La combinación de actividades culturales, artesanales y gastronómicas hará que este fin de semana sea una experiencia inolvidable, convirtiendo a Aranjuez en el epicentro de la tradición y la cultura histórica de la región. De este modo, durante tres días consecutivos, el Mercado Goyesco promete ofrecer una experiencia para todas las edades y gustos. La programación del evento es extensa y variada, con actividades que comienzan el viernes por la tarde y continúan hasta la noche del domingo.

El Mercado Goyesco más impresionante de España

Cada jornada del Mercado Goyesco de Aranjuez estará llena de espectáculos y representaciones que relatan episodios históricos, mientras los pasacalles musicales llenarán de melodías las calles de la Plaza de la Constitución. El viernes, el mercado cobrará vida a partir de las 17:30 h, cuando los puestos de artesanía y gastronomía abran sus puertas, transportando a los asistentes a una época pasada.

Una de las principales atracciones será la representación de «El príncipe de la paz» y el desfile nocturno que cerrará las actividades del primer día. El sábado, la agenda estará cargada de eventos desde la mañana, con representaciones tan interesantes como «Los afrancesados» y «Una mañana de caza», que permitirán al público revivir momentos clave de la historia española. Para los más pequeños, habrá un rincón infantil con actividades temáticas que los mantendrán entretenidos durante toda la jornada.

Artesanía y gastronomía: un viaje sensorial

Uno de los aspectos más fascinantes del Mercado Goyesco es, sin duda, la variedad de puestos de artesanía que estarán dispuestos por toda la plaza. Aquí, los artesanos locales mostrarán sus habilidades en la creación de objetos únicos, inspirados en técnicas y diseños de antaño. Desde joyería hasta productos de cuero, cada rincón del mercado será una oportunidad para adquirir piezas auténticas que evocan la España del siglo XVIII.

Pero no sólo de artesanía vive este mercado, la oferta gastronómica también será uno de sus grandes atractivos. Los asistentes podrán deleitarse con platos tradicionales, preparados con ingredientes de la época, que ofrecerán una auténtica experiencia de sabores históricos. La gastronomía será un viaje en el tiempo, donde la tradición y el buen comer se unen para completar la experiencia inmersiva que ofrece el Mercado Goyesco de Aranjuez.

Aranjuez: un destino imperdible

Más allá del mercado en sí, la ciudad de Aranjuez, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece un escenario único para este tipo de eventos. Su palacio real, sus jardines históricos y su entorno monumental hacen de esta ciudad un destino imperdible, no solo durante el Mercado Goyesco, sino en cualquier época del año. No obstante, este evento en particular añade un atractivo especial, ya que permite a los visitantes vivir la ciudad de una forma diferente, envuelta en la atmósfera vibrante de la España goyesca.

Además, una de las grandes ventajas es la accesibilidad del evento. Ubicado a pocos kilómetros de la capital, llegar a Aranjuez es fácil y cómodo tanto en transporte público como en coche. Esto convierte al Mercado Goyesco en una excelente opción para una escapada de fin de semana, donde la historia, la cultura y el entretenimiento se unen para crear una experiencia inolvidable.

Un evento para todos los públicos

El Mercado Goyesco está pensado para atraer a personas de todas las edades. Desde los más pequeños, que podrán disfrutar de actividades infantiles, hasta los adultos, que encontrarán en las representaciones teatrales y los puestos de artesanía un viaje cultural de gran riqueza. Además, los pasacalles musicales, una de las principales atracciones del evento, estarán presentes durante los tres días, añadiendo una banda sonora especial a cada jornada.

El domingo 20 de octubre, la programación culminará con el «Paseo Goyesco», una representación emblemática que promete cerrar el evento con un broche de oro. Este desfile, que recorrerá las principales calles del centro, recreará escenas icónicas de la época de Goya, donde personajes vestidos con trajes de época desfilarán ante la mirada atenta de los espectadores. La clausura del mercado, prevista para las 21:45 h, marcará el final de tres días de inmersión total en la historia y la cultura española.