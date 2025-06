Deportivas de marca y cajas sorpresa de Amazon: así es el mayor outlet del centro de Madrid con chollazos

En pleno corazón corazón de Madrid, acaba de abrir un nuevo lugar que está despertando la curiosidad de quienes buscan gangas y sorpresas. Se trata de un outlet urbano que promete ser el nuevo punto de referencia para los cazadores de chollos. No es un centro comercial al uso, ni una tienda más con descuentos: es un espacio pensado para quienes disfrutan rebuscando, comparando precios y llevándose a casa productos de marca a precios de escándalo.

El concepto no es nuevo, pero su ubicación y su mezcla de productos lo hacen especial. En los últimos años, los outlets se han multiplicado en nuestro país, y ya no hace falta irse a las afueras para encontrarlos. Este nuevo espacio, llamado One Stop Shop, se instala en pleno centro de la capital con una propuesta en la que encontramos, ropa de firma, pequeños electrodomésticos, gadgets tecnológicos y, lo más peculiar, las misteriosas cajas de devolución de Amazon, Shein o Temu de las que todo el mundo habla y que arrasan en redes sociales. Descubramos entonces cómo es este nuevo outlet en Madrid, que más se puede encontrar y de qué modo se ha convertido en la tienda que todo aquel que está en Madrid, desea visitar.

El nuevo outlet que triunfa en Madrid

Ubicado en el número 41 de la Calle Montera, One Stop Shop abrió sus puertas el sábado 31 de mayo, y desde entonces no ha parado de recibir visitantes. Su horario es amplio: abre todos los días de la semana de 10:00 a 22:00 horas, lo que permite tanto visitas improvisadas como compras planificadas. Lo que llama la atención al entrar es la variedad de productos: desde zapatillas deportivas de marca hasta productos electrónicos con descuentos del 50 %.

La tienda no es enorme, pero está bien distribuida por secciones. El ambiente recuerda a esos mercadillos en los que uno siente que puede encontrar auténticos tesoros. Entre sus artículos estrella destacan calzado de primeras marcas como Hugo Boss, Dior, Tommy Hilfiger o Adidas, todos a precios muy por debajo del original. Son productos de temporadas anteriores o con algún pequeño defecto que no afecta a su funcionalidad, pero que impide que se vendan en tiendas convencionales.

La fiebre de las cajas sorpresa

Uno de los mayores atractivos de este nuevo outlet en Madrid son sin duda las cajas misteriosas de devolución. Puede sonar extraño, pero esta tendencia se ha vuelto viral en los últimos años gracias a creadores de contenido que las abren en directo para mostrar sus contenidos. ¿Qué tienen de especial? Que dentro puede haber de todo: desde fundas para móvil hasta un iPhone, aunque esto último, como imaginarás, no es lo más común.

Estas cajas provienen de devoluciones de plataformas como Amazon, Shein o Temu. Al tratarse de productos que han sido abiertos o usados mínimamente, las empresas optan por sacarlos de su canal habitual de ventas. ¿La solución? Agruparlos en lotes y venderlos como cajas sorpresa. En este outlet puedes encontrarlas desde 1 euro hasta 20 euros.

Sección de electrodomésticos y electrónica

La planta dedicada a la electrónica también merece una mención especial. Aquí encontrarás desde robots aspiradores y tablets hasta drones, móviles y pequeños electrodomésticos, todos con precios rebajados. Eso sí, no esperes los últimos lanzamientos del mercado. La tienda lo deja claro: no se trata de conseguir el último Samsung o el gadget más puntero, sino de hacerte con un buen producto funcional sin dejarte el sueldo del mes.

Para quienes valoran más la practicidad que la novedad, esta sección es todo un filón. Además, muchos de los artículos tienen garantía o han sido revisados para asegurar que funcionan correctamente, lo que aporta un extra de tranquilidad en este tipo de compras.

El fenómeno outlet, cada vez más presente

Este tipo de tiendas responde a una necesidad creciente: consumir de forma más económica y, en cierto modo, también más consciente. En lugar de desechar productos por no ser de temporada o no cumplir con los estándares del mercado tradicional, se les da una segunda oportunidad. Y los compradores, cada vez más acostumbrados a buscar ofertas, lo agradecen.

La aparición de outlets urbanos como One Stop Shop en zonas céntricas refleja cómo el concepto ha evolucionado. Ya no hace falta desplazarse a centros comerciales periféricos para encontrar precios bajos. Ahora es posible hacerlo mientras paseas por el centro, lo que convierte el plan de compras en algo más accesible y espontáneo a pesar de que como puedes ver en el vídeo de arriba, se formen largas colas para poder entrar, aunque sea sólo a echar un vistazo.

Así que ya lo sabes, si estás por el centro, te gusta curiosear y no te importa rebuscar entre productos variados, este outlet en Madrid puede ser tu próxima parada. Quién sabe, igual entras por unas deportivas y sales con un dron, una caja sorpresa o un regalo inesperado para alguien.