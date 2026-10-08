David Díaz (AlphaSniper97), empresario español: «Yo no me fui de España por impuestos. Yo me fui más bien por la persecución que se hace a la gente cuando llega a cierto punto económico»

Cuando alguien conocido decide marcharse a vivir a Andorra, es fácil que aparezca casi de inmediato el tema de los impuestos. En los últimos años son varios los creadores de contenido españoles que han fijado allí su residencia y el debate sobre la fiscalidad vuelve cada cierto tiempo. Sin embargo, David Díaz, más conocido en redes como AlphaSniper97, asegura que en su caso esa no fue la razón que le llevó a dejar España.

El creador de contenido y empresario habló sobre ello durante una conversación en el pódcast de Ac2ality. Díaz no niega que la situación económica tenga peso cuando alguien decide dónde vivir, pero sitúa el motivo de su marcha en otro lugar. Según explicó, lo que terminó influyendo en su decisión fue la presión que dice haber percibido después de alcanzar cierto nivel económico y desarrollar sus propios negocios.

AlphaSniper97 explica por qué se marchó de España

Díaz fue bastante claro cuando salió el tema durante la conversación. «Yo no me fui de España por impuestos. Yo me fui más bien por la persecución que se hace a la gente cuando llega a cierto punto económico», aseguró. Con esas palabras, el youtuber y empresario se refería a su propia experiencia y a la sensación que, según cuenta, tuvo a medida que sus proyectos comenzaron a funcionar. De hecho, durante la entrevista volvió sobre esa idea al hablar de las dificultades que encuentra una persona que tiene empresas en España.

«Si tienes empresas, España no te lo pone fácil», señaló. Para Díaz, prosperar económicamente no significa que los problemas desaparezcan sino que su percepción es que ocurre más bien lo contrario cuando el negocio crece y comienza a generar cantidades importantes de dinero. Lo resumió con una frase todavía más directa: «Tú, que te va bien, a por ti». Una afirmación con la que explica por qué no reduce su decisión de vivir fuera de España a una cuestión de pagar más o menos impuestos.

«El dinero lo veo como una herramienta de libertad»

Durante la charla también hubo espacio para hablar del dinero y de lo que significa para él después de haber alcanzado una buena situación económica. Su respuesta se aleja de la idea de acumular por acumular y se centra, sobre todo, en las posibilidades que ofrece tener cierta tranquilidad financiera.

«El dinero lo veo, en mi experiencia, como una herramienta de libertad, como algo que te da tranquilidad mental para algunas cosas», explicó Díaz.

Esa libertad se traduce en poder tomar decisiones sin que el aspecto económico determine cada paso. Al menos así lo plantea el empresario desde su experiencia. Tener dinero no evita necesariamente los problemas, pero sí puede cambiar la forma de enfrentarse a determinadas situaciones y permitir elegir con mayor margen. Díaz añadió además otra reflexión que considera importante y es que a su juicio, ganar dinero no transforma necesariamente a una persona, sino que puede hacer más visibles algunos rasgos que ya estaban ahí. «También, de forma secundaria, amplifica cómo eres», comentó durante la entrevista.

El debate sobre los creadores de contenido que viven en Andorra

La marcha de conocidos creadores españoles a Andorra lleva años generando conversación, especialmente cuando se habla de impuestos. La diferencia fiscal entre ambos países ha hecho que muchas veces cualquier traslado de una persona con ingresos elevados se interprete directamente desde ese punto de vista. Díaz quiso separar su caso de esa explicación. No sostiene que la fiscalidad no exista o que no pueda influir en las decisiones de otras personas, sino que asegura que no fue el motivo por el que él decidió marcharse.

Su argumento gira más alrededor de lo que supone crecer como empresario y de cómo cambia, según su percepción, el trato que recibe una persona cuando sus negocios empiezan a funcionar. Es precisamente ahí donde utiliza la palabra «persecución», una expresión con la que describe su experiencia personal y no una situación acreditada de forma general para los empresarios españoles.

Quién es David Díaz, conocido como AlphaSniper97

David Díaz se hizo conocido en internet bajo el nombre de AlphaSniper97 y ha desarrollado buena parte de su trayectoria vinculada a la creación de contenido relacionado principalmente con videojuegos. Con el paso del tiempo, esa actividad ha ido acompañada también de proyectos empresariales, una faceta a la que se refirió en la conversación con Ac2ality. Su reflexión sobre España parte precisamente de esa doble experiencia. Díaz habla como creador que comenzó a ganar dinero gracias a su actividad en YouTube, pero también desde su posición posterior como empresario.

Por eso insiste en separar su decisión de trasladarse a Andorra de la explicación que suele darse cuando un creador de contenido se marcha allí. En su caso, asegura que no buscaba simplemente pagar menos impuestos. Lo que terminó pesando, según sus propias palabras, fue la sensación de que «España no te lo pone fácil» cuando tienes empresas y alcanzas un determinado nivel económico.