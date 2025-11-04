Cortes de luz en Madrid del 3 al 9 de noviembre: horarios y calles afectadas

La semana del 3 al 9 de noviembre va a estar afectada con trabajos de mantenimiento programados en la red eléctrica de la Comunidad de Madrid. Son intervenciones planificadas para reforzar líneas, centros de transformación y subestaciones, con el objetivo (según la distribuidora) de mejorar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones. El alcance afecta a la capital pero no sólo, también se anuncian cortes de luz para decenas de municipios, aunque con cortes acotados en franja horaria y avisos en los portales con al menos 24 horas de antelación.

De este modo, quien haya visto carteles en su portal o recibido un aviso por SMS sabrá que estos cortes suelen durar desde unos minutos hasta unas dos horas, dependiendo de la complejidad de los trabajos. En cuanto los técnicos terminan, el suministro se restablece sin previo aviso; por eso se recomienda no hacer labores de mantenimiento doméstico mientras el corte está activo, para evitar riesgos si la luz vuelve antes de lo previsto. También se recuerda que si en la vivienda reside alguna persona con equipos médicos eléctricos, el titular debe comunicarlo a la distribuidora para priorizar la información y el seguimiento del caso.

El grueso de actuaciones confirmadas a fecha de hoy cubre desde ayer lunes 3 al viernes 7 de noviembre, con tramos escalonados y diferentes barrios y urbanizaciones involucrados cada jornada. A continuación, repasamos los horarios y cuáles son toda las calles y municipios afectados para estar informados y adelantarnos a cualquier corte que nos pueda afectar.

Horario de los cortes de luz

Estos son todos los horarios de los cortes de luz que Iberdrola ha informado para esta semana. Toma nota tanto si vives en la capital como en cualquier municipio. Se producirán cortes tanto en horario de mañana como de tarde:

Lunes 3

Madrid (capital): 06:00–08:15 (Cipreses, Donoso Montesinos, Europa, Filipinas–Chamartín, Lilas, Palma del Río, Saxífraga); 08:00–10:00 (Clavellinas, Marcelina, Montoya, Morando, Pinos Alta); 09:00–11:00 (Saxífraga, Laguna Dalga).

06:00–08:15 (Cipreses, Donoso Montesinos, Europa, Filipinas–Chamartín, Lilas, Palma del Río, Saxífraga); 08:00–10:00 (Clavellinas, Marcelina, Montoya, Morando, Pinos Alta); 09:00–11:00 (Saxífraga, Laguna Dalga). Getafe: 08:30–10:30 (Fundidores).

08:30–10:30 (Fundidores). Móstoles: 11:00–13:00 (Constitución, Tingo María, pasaje de Goya).

11:00–13:00 (Constitución, Tingo María, pasaje de Goya). Valdemoro: 08:45–09:45 y 10:00–10:45 (Miguel Servet, Narciso Monturiol).

08:45–09:45 y 10:00–10:45 (Miguel Servet, Narciso Monturiol). Algete – Ciudad Santo Domingo: 09:30–10:00 y 13:00–13:30 (av. Central y calles interiores).

Martes 4

Madrid (capital): 08:00–08:45 (Doctor Federico Rubio y Galí, Numancia); 09:00–09:15 (Ibiza).

08:00–08:45 (Doctor Federico Rubio y Galí, Numancia); 09:00–09:15 (Ibiza). Galapagar: 08:30–09:00 y 16:00–16:30 (Aguacate, Cerezo, Ciruelo y aledañas).

08:30–09:00 y 16:00–16:30 (Aguacate, Cerezo, Ciruelo y aledañas). Las Rozas (Európolis) : 10:00–11:00, 11:30–12:30 y 13:00–14:00 (Copenhague).

: 10:00–11:00, 11:30–12:30 y 13:00–14:00 (Copenhague). Monteclaro–Pozuelo : 10:00–11:30 (Álamos, Cedros, Eucaliptus, Fresnos, Nogales, Olmos, Pinos, Robles).

: 10:00–11:30 (Álamos, Cedros, Eucaliptus, Fresnos, Nogales, Olmos, Pinos, Robles). Móstoles: 09:00–12:30 en tandas de 10–30 min (Casiopea, Oslo, Berna, Egipto, Nápoles, Desarrollo).

09:00–12:30 en tandas de 10–30 min (Casiopea, Oslo, Berna, Egipto, Nápoles, Desarrollo). Pozuelo (La Cabaña): 09:00–11:00 (Badajoz, Cáceres, Oviedo, Pontevedra, Salamanca, Santander, etc.).

Miércoles 5

Madrid (Carabanchel): 00:05–05:00 (tramo de General Ricardos y calles próximas: Armengot, Comuneros de Castilla, Invencibles…).

00:05–05:00 (tramo de General Ricardos y calles próximas: Armengot, Comuneros de Castilla, Invencibles…). Majadahonda: 09:00–11:00 (carretera del Plantío).

09:00–11:00 (carretera del Plantío). Soto del Real : 09:00–09:30 y 12:30–13:00 (Amatista, Diamante, Malaquita, Rubí, Turquesa, Villatoro, Camino del Valle).

: 09:00–09:30 y 12:30–13:00 (Amatista, Diamante, Malaquita, Rubí, Turquesa, Villatoro, Camino del Valle). Leganés: 12:00–14:00 (Mondragón y enlace M-411).

12:00–14:00 (Mondragón y enlace M-411). Miraflores de la Sierra y Los Endrinales: 14:00–16:00 (varias calles residenciales).

Jueves 6

Aldea del Fresno : 09:00–11:00, 11:00–13:00 y 13:00–15:00 (Urb. María Elena y c/ Retamar).

: 09:00–11:00, 11:00–13:00 y 13:00–15:00 (Urb. María Elena y c/ Retamar). Cerceda/El Boalo : 08:30–10:30 (M-607, pk 31).

: 08:30–10:30 (M-607, pk 31). Ciudalcampo–San Sebastián de los Reyes : 09:00–09:30 y 12:30–13:00 (Águila, Faisán, Garza, Urogallo, Zumaya, paseo del Embajador).

: 09:00–09:30 y 12:30–13:00 (Águila, Faisán, Garza, Urogallo, Zumaya, paseo del Embajador). Fuente el Saz: 08:30–12:30 (caminos y M-111).

08:30–12:30 (caminos y M-111). Humanes : 08:30–10:30 (Córdoba, Jaén, Málaga).

: 08:30–10:30 (Córdoba, Jaén, Málaga). Fuenlabrada: 12:00–12:45 y 13:00–13:45 (av. Encina y c/ Sauce).

12:00–12:45 y 13:00–13:45 (av. Encina y c/ Sauce). Madrid (capital): 08:15–10:15 (av. Camilo José Cela).

08:15–10:15 (av. Camilo José Cela). Parla: 17:00–18:00 (Lago de Sanabria, Lagos de Covadonga, Laguna de la Janda, Laguna de San Juan, Real).

17:00–18:00 (Lago de Sanabria, Lagos de Covadonga, Laguna de la Janda, Laguna de San Juan, Real). Pozuelo: 09:00–11:00 (c/ Húmera).

Viernes 7

Collado Villalba : 08:00–10:00 (Dehesa Nueva, Vía de Servicio, N-VI, Urb. Buenavista).

: 08:00–10:00 (Dehesa Nueva, Vía de Servicio, N-VI, Urb. Buenavista). Las Rozas (casco): 09:00–11:00 (Doctor Toledo, Toreros, San Andrés, San Martín, Santa Marta, Caño, plaza de España).

09:00–11:00 (Doctor Toledo, Toreros, San Andrés, San Martín, Santa Marta, Caño, plaza de España). Navalcarnero: 08:00–09:00 y 10:00–11:00 (Sector I.2 y c/ Labrador).

08:00–09:00 y 10:00–11:00 (Sector I.2 y c/ Labrador). Casarrubuelos: 08:30–10:30 (Mediterráneo).

Calles y municipios afectados

Ya hemos visto las principales calles que se van a ver afectadas por los cortes de luz en Madrid esta semana, veamos también cuáles son los municipios a los que pertenecen.

Madrid capital: tandas en Chamartín, Tetuán y Carabanchel, además de avenidas concretas (Camilo José Cela). Las calles afectadas están acotadas por portales; Iberdrola aconseja revisar el cartel del portal para confirmar tu tramo.

tandas en Chamartín, Tetuán y Carabanchel, además de avenidas concretas (Camilo José Cela). Las calles afectadas están acotadas por portales; Iberdrola aconseja revisar el cartel del portal para confirmar tu tramo. Norte y Sierra : Ciudad Santo Domingo (Algete) y Ciudalcampo–San Sebastián de los Reyes con cortes breves; Galapagar y Soto del Real en ventanas muy cortas; Collado Mediano/Miraflores y Collado Villalba con franjas matinales.

: Ciudad Santo Domingo (Algete) y Ciudalcampo–San Sebastián de los Reyes con cortes breves; Galapagar y Soto del Real en ventanas muy cortas; Collado Mediano/Miraflores y Collado Villalba con franjas matinales. Oeste y Noroeste: Boadilla, Majadahonda y Las Rozas (Európolis y casco) tienen intervenciones escalonadas; Pozuelo aparece en dos zonas (La Cabaña y Húmera); Aldea del Fresno encadena tres turnos el jueves.

Boadilla, Majadahonda y Las Rozas (Európolis y casco) tienen intervenciones escalonadas; Pozuelo aparece en dos zonas (La Cabaña y Húmera); Aldea del Fresno encadena tres turnos el jueves. Sur y Suroeste: Getafe, Móstoles, Fuenlabrada, Humanes, Parla, Valdemoro, Navalcarnero y Casarrubuelos con ventanas repartidas de mañana y primera hora de la tarde, generalmente entre 30 y 120 minutos.

Getafe, Móstoles, Fuenlabrada, Humanes, Parla, Valdemoro, Navalcarnero y Casarrubuelos con ventanas repartidas de mañana y primera hora de la tarde, generalmente entre 30 y 120 minutos. Otros avisos: Cerceda/El Boalo (trabajos en la M-607) y Fuente el Saz (caminos y M-111) con afectación puntual.

Además, Iberdrola recuerda que todos los vecinos pueden consultar en tiempo real los cortes programados desde la web o la app de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, donde se actualizan diariamente las incidencias por municipio y código postal. Allí también se puede dejar un correo de contacto para recibir notificaciones personalizadas. Si vives en una zona afectada, merece la pena revisar la información antes de la franja prevista: a veces los trabajos se adelantan o se posponen según las condiciones meteorológicas o la disponibilidad técnica.