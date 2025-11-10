Cortes de luz en Madrid del 10 al 16 de noviembre: horarios y calles afectadas

Comenzamos una nueva semana, y podemos decir que desde hoy lunes 10 al domingo 16 de noviembre, distintos municipios de la Comunidad de Madrid sufrirán interrupciones programadas en el suministro eléctrico. Estos cortes, comunicados por i-DE (Grupo Iberdrola), responden a trabajos de mantenimiento en la red como suele ocurrir todas las semanas, y aunque van variando, en todos los casos, sirven para garantizar un servicio más estable y evitar futuras averías.

Muchos se verán afectados por estos cortes, pero tienen que saber que van a ser interrupciones breves, aunque eso sí, puede que en algunos casos, coincidan con momentos clave del día. Por eso, la compañía recomienda estar atentos y consultar el listado como el que ahora te vamos a ofrecer, para saber qué zonas estarán afectadas y en qué horario. Además, recuerdan que si los trabajos concluyen antes, la electricidad se restablecerá sin previo aviso, por lo que se aconseja no manipular instalaciones durante las horas señaladas dado que todo está programado y sí puede que si no estabas enterado, te pienses que se trata de un nuevo apagón, pero no, es algo que está previsto y que durará el mínimo de tiempo posible. Lo malo eso sí, es que habrá cortes prácticamente cada día entre el lunes 10 y el viernes 14, repartidos entre municipios del norte, sur y oeste de la región: desde la capital hasta Alcalá de Henares, Móstoles, Las Rozas o Cabanillas de la Sierra.

Horario de los cortes de luz

Los cortes se concentrarán principalmente en horario de mañana, aunque algunos municipios tendrán también interrupciones por la tarde. Los más destacados son los siguientes:

Lunes 10 de noviembre Arroyomolinos : de 08:30 a 09:30 h, en la calle Vergel.

: de 08:30 a 09:30 h, en la calle Vergel. Torrejón de Ardoz: de 09:00 a 11:00 h, en calles Aluminio, Cobre, Metano, Ozono y Río Miño, entre otras. Martes 11 de noviembre Madrid capital : de 08:00 a 11:00 h, en Ronda del Ingenioso Hidalgo, avenida del Manzanares, Doctor Castelo y Francisco del Pozo.

: de 08:00 a 11:00 h, en Ronda del Ingenioso Hidalgo, avenida del Manzanares, Doctor Castelo y Francisco del Pozo. Getafe : de 07:30 a 14:00 h, con cortes por tramos en Helen Keller, Margarita Nelken, Rigoberta Menchú y Rosa Luxemburgo.

: de 07:30 a 14:00 h, con cortes por tramos en Helen Keller, Margarita Nelken, Rigoberta Menchú y Rosa Luxemburgo. Alcorcón : de 08:15 a 10:15 h, en la avenida de Europa.

: de 08:15 a 10:15 h, en la avenida de Europa. Las Rozas (Las Matas) : de 09:00 a 11:00 h, en Gabriel Enríquez de la Orden y calles cercanas.

: de 09:00 a 11:00 h, en Gabriel Enríquez de la Orden y calles cercanas. Robledo de Chavela: de 08:15 a 09:00 h y de 17:30 a 18:00 h, en la avenida Huerta de Arriba y varias calles del residencial Chavela. Miércoles 12 de noviembre Madrid : de 08:00 a 10:00 h, en avenida Isabel de Valois y calle Carlos Fuentes.

: de 08:00 a 10:00 h, en avenida Isabel de Valois y calle Carlos Fuentes. Leganés : de 09:00 a 11:30 h, en avenida de la Recomba, Primavera y polígono Arroyo Culebro.

: de 09:00 a 11:30 h, en avenida de la Recomba, Primavera y polígono Arroyo Culebro. Parla : de 09:00 a 11:00 h en Jamaica y de 10:15 a 10:45 h en Ernesto Sábato.

: de 09:00 a 11:00 h en Jamaica y de 10:15 a 10:45 h en Ernesto Sábato. Pinto : de 00:00 a 04:00 h, en calles Águilas, San José y Sestao.

: de 00:00 a 04:00 h, en calles Águilas, San José y Sestao. Becerril de la Sierra : entre 08:30 y 16:30 h, en Fuente Salineras, Poza del Maillo y Álamos Blancos.

: entre 08:30 y 16:30 h, en Fuente Salineras, Poza del Maillo y Álamos Blancos. Rozas de Puerto Real: de 09:30 a 11:30 h, en avenida Madrid y calles Barcelona, Huelva y Zaragoza. Jueves 13 de noviembre Madrid (Carabanchel) : de 08:00 a 18:00 h, en avenida de La Peseta y calle Cuevas de Altamira.

: de 08:00 a 18:00 h, en avenida de La Peseta y calle Cuevas de Altamira. Móstoles : de 07:30 a 14:00 h, en calles Perú, Veracruz, Bolivia y Nueva York.

: de 07:30 a 14:00 h, en calles Perú, Veracruz, Bolivia y Nueva York. Alcalá de Henares : de 09:30 a 11:00 h, en Federico García Lorca y Pío Baroja.

: de 09:30 a 11:00 h, en Federico García Lorca y Pío Baroja. Cabanillas de la Sierra : de 09:35 a 14:00 h, en Tomillar, Colonia Lagunazas y Camino del Monte.

: de 09:35 a 14:00 h, en Tomillar, Colonia Lagunazas y Camino del Monte. Villanueva de la Cañada : de 15:15 a 17:15 h, en caminos Carrizal, Encinarejo y Vetago.

: de 15:15 a 17:15 h, en caminos Carrizal, Encinarejo y Vetago. Las Rozas (Las Matas): de 09:00 a 14:30 h, en calles III, IV y avenida Peñascales. Viernes 14 de noviembre Móstoles : de 07:30 a 14:00 h, en Las Palmas, México y Berlín.

: de 07:30 a 14:00 h, en Las Palmas, México y Berlín. Las Rozas (Las Matas): de 09:00 a 14:30 h, en avenida Peñascales, El Pilar, Zalamea y Rufino Sánchez.

Calles y municipios afectados

Madrid capital – Ronda del Ingenioso Hidalgo, Doctor Castelo, Francisco del Pozo, Islas Bermudas, Nuestra Señora de Valverde, Isabel de Valois, avenida del Manzanares, Cuevas de Altamira, avenida de La Peseta y Doctor Juan Bravo.

– Ronda del Ingenioso Hidalgo, Doctor Castelo, Francisco del Pozo, Islas Bermudas, Nuestra Señora de Valverde, Isabel de Valois, avenida del Manzanares, Cuevas de Altamira, avenida de La Peseta y Doctor Juan Bravo. Móstoles – Perú, Veracruz, Bolivia, México, Nueva York, Las Palmas, Berlín y Camino Humanes.

– Perú, Veracruz, Bolivia, México, Nueva York, Las Palmas, Berlín y Camino Humanes. Getafe – Helen Keller, Margarita Nelken, Rigoberta Menchú, Rosa Luxemburgo y Agustina de Aragón.

– Helen Keller, Margarita Nelken, Rigoberta Menchú, Rosa Luxemburgo y Agustina de Aragón. Leganés – Avenida Recomba, Primavera, Arroyo del Soto y polígonos Arroyo Culebro P-6 y P-7.

– Avenida Recomba, Primavera, Arroyo del Soto y polígonos Arroyo Culebro P-6 y P-7. Alcalá de Henares – Federico García Lorca y Pío Baroja.

– Federico García Lorca y Pío Baroja. Las Rozas (Las Matas) – Gabriel Enríquez de la Orden, calles III, IV, XIX, avenida Peñascales y Zalamea.

– Gabriel Enríquez de la Orden, calles III, IV, XIX, avenida Peñascales y Zalamea. Cabanillas de la Sierra – Tomillar, Colonia Lagunazas, Camino del Monte y Central.

– Tomillar, Colonia Lagunazas, Camino del Monte y Central. Arroyomolinos – Calle Vergel.

– Calle Vergel. Pinto – Águilas, San José y Sestao.

– Águilas, San José y Sestao. Parla – Jamaica, Ernesto Sábato, Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges.

– Jamaica, Ernesto Sábato, Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges. Robledo de Chavela – Avenida Huerta de Arriba, El Guindo, El Nogal, Manzano, Membrillos y Peral.

– Avenida Huerta de Arriba, El Guindo, El Nogal, Manzano, Membrillos y Peral. Villanueva de la Cañada – Encinarejo, Carrizal y Vetago.

– Encinarejo, Carrizal y Vetago. Becerril de la Sierra – Fuente Salineras, Álamos Blancos y Poza del Maillo.

– Fuente Salineras, Álamos Blancos y Poza del Maillo. Rozas de Puerto Real – Barcelona, Huelva, Mallorca, Teruel y Zaragoza.

– Barcelona, Huelva, Mallorca, Teruel y Zaragoza. Alcorcón – Avenida de Europa.

– Avenida de Europa. Torrejón de Ardoz – Aluminio, Ozono, Río Miño, Río Sil y Segovia.

En todos los casos, Iberdrola recuerda que los cortes son temporales y de carácter preventivo. El suministro se restablecerá automáticamente una vez finalicen los trabajos, sin necesidad de aviso previo.