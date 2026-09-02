Coca-Cola Music Experience Madrid 2026: fechas, artistas, entradas y todo sobre el festival

Madrid se prepara para uno de los últimos grandes festivales del verano. El Coca-Cola Music Experience 2026 se celebra este viernes 4 y sábado 5 de septiembre con dos jornadas de conciertos en las que pasarán por el escenario artistas como Melendi, Wisin, Milo J, DelaFuente, Omar Montes, Dei V o Dimitri Vegas. La cita será en el recinto Iberdrola Music, en Villaverde.

Quienes todavía no tengan entrada todavía están a tiempo, ya que a pocos días del festival continúan disponibles tanto las entradas para una sola jornada como el abono para el fin de semana. El precio actual es de 46,20 euros para un día y 82,50 euros para los dos, gastos de gestión incluidos. Pero además de los conciertos del CCME, dentro del recinto habrá diferentes espacios y actividades para pasar las horas entre actuaciones, desde una noria y coches de choque hasta zonas de maquillaje, peluquería o DJ, pero antes de ir conviene tener claras algunas cuestiones prácticas, especialmente cómo llegar, a qué hora abren las puertas y cómo funciona el registro obligatorio de las entradas.

Cuándo y dónde es Coca-Cola Music Experience 2026

El Coca-Cola Music Experience tendrá lugar los días 4 y 5 de septiembre de 2026 en Iberdrola Music, situado en la calle Laguna Dalga, en Villaverde (Madrid). Las puertas abrirán a las 13:00 horas y el comienzo de los conciertos ya se ha confirmado que será a partir de las 16:00 horas que será cuando comience el primer concierto (el último, en ambos días, comenzará a las 22: 45 horas)

El recinto queda algo alejado del centro de Madrid, por lo que merece la pena organizar el desplazamiento antes de salir. La organización recomienda utilizar el transporte público, ya que Iberdrola Music no dispone de un aparcamiento específico para el público general. Una de las opciones es llegar hasta Villaverde Alto, comunicada mediante la línea 3 de Metro y las líneas C-4 y C-5 de Cercanías. Desde allí quedan unos 20 minutos andando. Más cerca está la estación de San Cristóbal Industrial, de la línea C-3 de Cercanías, situada aproximadamente a diez minutos a pie. También se puede llegar en los autobuses de la EMT 22, 79 y T41 hasta la zona de Villaverde Alto. Para el regreso nocturno está disponible la N14, que comunica Villaverde Alto con Cibeles.

Artistas del Coca-Cola Music Experience 2026

El cartel se reparte entre las dos jornadas y mezcla pop, música urbana, electrónica y algunos nombres que llevan años ocupando los primeros puestos de las listas. El viernes 4 de septiembre tendrá a Melendi como uno de sus principales reclamos. También actuarán Milo J, Wisin, Lucho RK, Natalia Lacunza, Violeta, Tami Tamako, Hey Kid, Vilu Gontero, Kabasaki, Lucía de la Puerta y Céro. Y el sábado 5 será el turno de DelaFuente, Dei V, Dimitri Vegas, Omar Montes, Ruslana, Lorna, YSY A, Pepe y Vizio, Luc Loren, Taichu, Pikeras y DIB.

Estos son todos los horarios:

Viernes 4

16:00-18:00: Lucía de la Puerta, Hey Kid, Tami Tamako, Kabasaki, y Céro.

18:00-19:30: Natalia Lacunza, Vilu Gontero

19:30-21:00: Wisin, Violeta

21:00-22:45: Milo J, Lucho RK

22:45: Melendi

Sábado 5

16:00-18:00: DIB, Pikeras, Taichu, Lorna y Luc Loren

18:00-19:30: Ruslana, YSY A

19:30-21:00: Omar Montes, Pepe y Vizio

21:00-22:45: Dei V, Dimitri Vegas

22:45: DelaFuente

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Entradas para Coca-Cola Music Experience y precios

A pocos días del comienzo todavía es posible comprar entradas. El abono general disponible actualmente corresponde al Tramo 2 y cuesta 82,50 euros: 75 euros de entrada más 7,50 euros de gastos de gestión. Permite acceder al recinto durante las dos jornadas. Quien únicamente quiera acudir el viernes o el sábado puede comprar una entrada de día por 46,20 euros, resultado de sumar los 42 euros de la entrada y 4,20 euros de gastos de gestión. Hay además un seguro opcional de no asistencia por 3,29 euros para las entradas de día y de 5,47 euros para el abono general del Tramo 2. También existen entradas específicas para personas con movilidad reducida. El abono tiene un precio de 88 euros y es necesario disponer de certificado o justificación médica. El acompañante debe adquirir su propia entrada general.

Las entradas pueden adquirirse a través de los canales oficiales indicados por la organización. Quienes quieran utilizar el Bono Cultural Joven tienen la opción de hacerlo mediante El Corte Inglés o Ticketmaster.

El registro de la entrada es obligatorio

Comprar la entrada no termina el proceso. Después hay que registrarla con los datos de la persona que acudirá al festival. Una vez completado este paso se recibe la entrada definitiva que permitirá acceder al recinto. Conviene comprobar bien el nombre y el resto de la información antes de terminar. Si posteriormente hay que modificar los datos registrados, el cambio tiene un coste de 5 euros.

El procedimiento cambia ligeramente cuando asisten menores. Los jóvenes de entre 14 y 17 años deben registrar también los datos de su representante legal. Los menores de 14 años tienen que acudir acompañados de un adulto, cuyos datos deberán constar previamente en el registro. A partir de los cinco años es obligatorio disponer de entrada. El día del festival, cada entrada se cambiará por una pulsera individual. No es posible recoger las de amigos o acompañantes y la organización recomienda llevar también el DNI, ya que puede solicitarlo durante la validación.

Qué habrá dentro del festival además de los conciertos

Entre una actuación y otra habrá bastante más que hacer. Una de las propuestas más llamativas será la noria, desde la que se podrá contemplar el recinto desde las alturas. También habrá coches de choque y un DJ Booth para continuar con la música fuera de los conciertos principales. A esto se suman la Fan Store, una zona de Body Art y espacios de maquillaje y peluquería donde los asistentes podrán preparar un look de festival.

Iberdrola Music contará igualmente con puestos de comida y zonas habilitadas para sentarse a comer, baños, puntos de reciclaje y asistencia médica y de seguridad. Habrá además un Espacio Seguro al que podrá acudir cualquier persona que sufra o perciba una situación de acoso o discriminación.