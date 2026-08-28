Maldita Nerea y La Misión: los conciertos estrella de las fiestas de Illescas 2026

Illescas arranca hoy sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Caridad. Desde este viernes 28 de septiembre y hasta el próximo martes 1 de septiembre, este municipio de Toledo se llenará de actividades y también como no, conciertos, con actuaciones de grupos y artistas destacados como Maldita Nerea y La Misión así como Modestial Aparte o Fórmula V.

El Ayuntamiento ha repartido los conciertos, que serán gratuitos, a lo largo de prácticamente toda la programación y ha reservado el Recinto Ferial para buena parte de las citas. Antes, la localidad ya ha vivido cuatro jornadas de espectáculos en la calle gracias al Festival dCALLE, pero es hoy viernes cuando comienza la parte más festiva del programa. Lo hace con el Illescas Emotion Festival, dedicado a la música urbana, y con la undécima edición del Toro de Cajón. A partir de ahí, cada jornada tendrá su propia cita. El sábado llegará La Misión junto a Fórmula V; el domingo será el turno de Maldita Nerea y el lunes subirán al escenario Modestia Aparte y Fernandisco. Ramoncín se reserva para el 1 de septiembre. A los conciertos se unirán además los fuegos artificiales, los encierros, los Gigantes y Cabezudos y varias propuestas infantiles.

Los conciertos de las fiestas de Illescas 2026

El sábado 29 de agosto se celebrará el pregón oficial de las fiestas que este año estará protagonizado por representantes del Consejo de Mayores, la Asociación Comuneros de Castilla y la Asociación Cultural Mayores de Illescas. El acto tendrá lugar en la plaza central del Recinto Ferial. Cuando termine, habrá una exhibición de drones y comenzará una de las noches musicales más completas del programa. Fórmula V será uno de los protagonistas a partir de las 23:30 horas (aproximadamente) y después llegará el concierto de La Misión (01:00 horas) , uno de los espectáculos de orquesta anunciados para estas fiestas y uno de los reclamos del fin de semana.

Maldita Nerea llega a Illescas el 30 de agosto

Quienes quieran ver a Maldita Nerea tendrán que esperar hasta el domingo 30 de agosto. La banda murciana llegará al municipio con su gira «15 años y un secreto», con la que vuelve sobre algunos de los temas más conocidos de su carrera. Pero el concierto no abrirá la noche. Antes se celebrarán los tradicionales fuegos artificiales en el Recinto Ferial, a cargo de F.A. del Mediterráneo. Una vez terminado el espectáculo pirotécnico, Maldita Nerea tomará el escenario y, después de su actuación, DJ Romey continuará con la música. Los horarios aproximados para las dos actuaciones son las 23:30 y las 02:00 horas respectivamente.

Sin embargo el programa del domingo arrancará mucho antes, ya que a lo largo del día se podrá disfrutar de actividades infantiles a partir de las 10:30 horas y regresarán los Gigantes y Cabezudos, que en esta ocasión recorrerán la zona centro de Illescas a partir de las 18:30 horas.

Modestia Aparte y Fernandisco, el 31 de agosto

El 31 de agosto, día grande de las fiestas patronales, la programación cambia de década y mira especialmente al pop español de los años 80 y 90. El grupo Modestia Aparte será el encargado de abrir a partir de las 23:30 horas la parte musical de la noche con algunas de las canciones que marcaron su trayectoria. Después recogerá el testigo Fernandisco, conocido por su larga carrera como locutor de radio y presentador de televisión, que se pondrá a los mandos de la música como DJ.

Ramoncín actuará el 1 de septiembre

Otro de los nombres incluidos en el cartel es Ramoncín. El músico madrileño actuará el martes 1 de septiembre dentro de su gira «Celebración 50/70» a partir de las 23:00 horas. Será además jornada especialmente cargada de actividades. Por la mañana se celebrarán el Toro del Aguardiente y un encierro. A mediodía llegará el tradicional concierto de la Fundación Musical Manuel de Falla y, por la tarde, habrá una corrida de toros con Christian Escribano, Gómez del Pilar y Molina. Y los más pequeños también tendrán su espacio con una fiesta infantil y un nuevo desfile de Gigantes y Cabezudos, esta vez por el barrio del Señorío.

El 2 de septiembre se despiden las fiestas de Illescas

El miércoles 2 de septiembre pondrá punto final al programa. La jornada arrancará con otro encierro en la zona del Espacio Escénico Polivalente y a las 20:00 horas comenzará Illescas Holi en el Recinto Ferial. La última cita musical será más tradicional. La banda Manuel de Falla ofrecerá por la noche un concierto para el baile popular en la plaza de los Infanzones, conocida también como plaza de Las Cadenas.

Durante las jornadas con mayor asistencia habrá además un dispositivo especial de seguridad. Las noches del 29 y 30 de agosto se instalará un Punto de Información para prevenir e intervenir ante posibles agresiones sexuales. Policía Local, Centro de la Mujer y Cruz Roja Juventud de Illescas participarán también en el operativo previsto para estos días.