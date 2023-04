Carmena cede y comparte mitin con Maestre pero evita aplaudirla: “No estoy en ninguna estructura”

Manuela Carmena ha participado este miércoles en un mitin de Más Madrid a pesar de que reconoció que se había «equivocado» con la constitución de ese partido político. En el humilde distrito de Moratalaz, ha lanzado críticas directas a los partidos políticos y ha evitado aplaudir a Rita Maestre. «Cada me importan menos las siglas, cada vez me alejo más de estructuras recubiertas de ideología con tan poco de sentido práctico. Lo importante es luchar porque sea cierto la igualdad», ha indicado en un discurso

La ex alcaldesa de la capital se fue alejando progresivamente de sus compañeros tras dimitir en 2019 al no conseguir el bastón de mando. Ha optado por repartir su apoyo en el PSOE (Reyes Maroto), Más Madrid (Rita Maestre) y Recupera Madrid (Luis Cueto). En ese marco, ha dejado ver entre líneas las discrepancias que tiene con el proyecto de la que fuera la portavoz de su Gobierno.

«Hola, os sonará mi cara. Vosotros sabéis que estamos en un momento en el que suenan las trompetas de las elecciones. ¿Y qué hace esta que se ha ido de la política institucional?, os preguntaréis. Os lo explico. Soy una ciudadana más. No tengo que ver con ninguna estructura», ha arrancado Carmena ante unas doscientas personas. La regidora siempre tuvo palabras muy críticas contra los mítines y, de hecho, ha optado por un tono nada mitinero y no ha aplaudido a Maestre. «En los mítines se prometen gansadas, se dicen cuatro chistes y no es serio», dijo en una ocasión.

A continuación, ha comentado que la gente vote «a la bondad, a la verdad, a la eficacia». Carmena ha concedido que Maestre está rodeada de buenas personas y ha señalado que ojalá sea alcaldesa de la capital. «Estamos en elecciones. Suenan las trompetas y yo estoy fuera. No estoy con nadie. La gente que está aquí es estupenda, es gente buena», ha afirmado.

Por otra parte, ha hecho un comentario sobre su trayectoria y el valor de la edad. «Soy de aquella generación que trajimos la democracia. No la teníamos, la trajimos para vosotros, para vuestros nietos y los nietos de vuestros nietos. Y la democracia es un principio de igualdad. Al decidir que todos tenemos el mismo valor, estamos en una lucha constante por la igualdad», ha agregado para defender el valor de la experiencia acumulada de las personas mayores. «Necesitáis nuestro talento. Somos muy valioso. No cuidáis vosotros a los mayores. Los que os cuidamos somos nosotros. Esto de la edad es fantástico. Venga y venga a cumplir años, la vida es fantástica», ha apostillado.

Junto a Carmena, Maestre y Mónica García han tomado parte Félix López Rey y Cuca Sánchez, concejales de Más Madrid y candidatos en la lista electoral del partido turquesa.