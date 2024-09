El Buffet libre de cachopo a 15 € en el corazón de madrid: hay colas para probarlo

¿Buscas un buen sitio en el que comer una gran cantidad de comida y que tenga además platos a los que no te vas a poder resistir? ¿Y si te decimos que en Madrid tienes el buffet libre más increíble que además sirve el mejor cachopo? Ya hay colas para probarlo, dado que no sólo ofrece este tradicional plato asturiano en una ración generosa en la que podemos añadir además otros platos, sino que además resulta de lo más económico. El sitio en cuestión no es otro que La Pomarada que lleva más de dos décadas en la capital pero que con el auge de las redes sociales se ha convertido en un restaurante viral que todos quieren visitar.

¿Quién puede decirle que no a un cachopo que sea además de tamaño XXL? Entre los vecinos de la Calle Conde Duque este plato es famoso gracias a La Pomarada, un restaurante que cuenta con el mejor buffet libre en el que disfrutar de este plato que se originó en Asturias y que, como ya debes saber, consiste en un doble filete de ternera rebozado y con relleno de jamón y queso. Un manjar para el paladar de los que disfrutan comiendo bien y que en este restaurante puede alcanzar los 111 centímetros de longitud. Toda una barbaridad que se ha hecho viral en redes y que ha provocado que muchos madrileños ya hagan cola para poder probarlo y otras muchas personas quieran aprovechar cualquier viaje o escapada a la capital para pasarse por este restaurante que seguro tú también querrás visitar.

El mejor buffet libre de cachopo de Madrid

El cachopo es más que un plato; es una experiencia culinaria que ha trascendido fronteras desde su origen en Asturias. Como mencionamos, se trata de un doble filete de ternera empanado, al que nunca le falta el jamón y queso por dentro, y cuya popularidad ha crecido de manera exponencial gracias a su sabor único y a la capacidad de adaptación que ofrece ya que a ese relleno se le pueden añadir otros ingredientes. De este modo, lo que a priori parecía ser sólo una receta tradicional ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno gastronómico que atrae tanto a locales como a turistas. Un plato que sin embargo, no sólo se puede encontrar en Asturias, sino que triunfa también en otras partes de España, donde restaurantes como La Pomarada en Madrid lo ofrece en un tamaño espectacular, y dentro un buffet libre de sólo 15 euros.

La personalización del cachopo es como decimos uno de los aspectos más atractivos que ofrece La Pomarada, donde los comensales pueden elegir entre una variedad de ingredientes adicionales. Aparte del clásico jamón y queso, se puede optar por rellenos que incluyen bacon, lacón o cecina, combinados con quesos como el de tetilla o cabrales. Esto permite que cada persona adapte su cachopo a sus preferencias, creando una experiencia gastronómica única en cada visita. Además, la posibilidad de añadir toppings inusuales, como maíz o trufa, permite explorar nuevos sabores y texturas, lo que contribuye a la constante evolución del plato que tal y como se muestra en redes sociales, provoca que se haya hecho viral y que todo el mundo lo quiera probar.

Otra de las características que han provocado la «viralidad» del cachopo en La Pomarada es su tamaño impresionante. Pensados para compartir, estos cachopos pueden alcanzar más de un metro de longitud, convirtiéndolos en un auténtico espectáculo en la mesa y también como no, en un reto tanto por su tamaño como por la variedad de sabores que ofrece en cada bocado.

El buffet libre de La Pomarada

Pero además del cachopo a la carta, La Pomarada ofrece un atractivo buffet libre de lunes a viernes, donde por un precio asequible se pueden disfrutar varias versiones del plato sin límite. Esta oferta es perfecta para aquellos que desean probar diferentes combinaciones de ingredientes sin tener que decidirse por una sola opción. El buffet incluye, además de cachopos, otros platos típicos asturianos como croquetas y huevos rotos, ampliando la experiencia culinaria y permitiendo a los comensales explorar un poco más de la gastronomía de esta región.

El buffet no sólo se centra en la variedad y el tamaño de los platos, sino también en ofrecer una experiencia gastronómica accesible y satisfactoria. Por un precio de 15€ por persona, los comensales pueden disfrutar de una comida completa con postre incluido, aunque las bebidas se cobran por separado. Esto hace que la oferta sea atractiva tanto para grupos como para familias que buscan una opción de comida abundante y variada a un coste razonable. La franja horaria para disfrutar del buffet, de 13:00 a 16:00 horas, lo convierte en una excelente opción para una comida relajada y sin prisas, en la que se puede degustar cada plato sin la presión del tiempo. Toma nota entonces de la dirección exacta: C/ Conde Duque 3 de Madrid.