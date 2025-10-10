El brunch a una hora de Madrid que te va a encantar: croissants, una torre de salados, dulces…

A veces, lo único que necesitamos para desconectar de la rutina es una escapada sencilla, sin planes que nos compliquen mucho la vida, y sobre todo, sin largas horas de coche. Un plan que combine buen ambiente, comida rica y ese toque de sorpresa que hace que el día se convierta en algo especial. Algo que podemos encontrar precisamente, en un lugar que está a tan sólo una hora de Madrid y que cumple con todo eso y más. Un brunch en pleno Toledo que, aunque ya empieza a hacerse famoso, todavía conserva ese aire de secreto que lo hace único y que tú ahora puedes descubrir.

El sitio en cuestión es Naturalmente Italian Coffee, un rincón acogedor junto a la Plaza de San Juan de los Reyes, donde cada fin de semana se monta un brunch diferente, casero y completamente vegetal. Lo ha dado a conocer para muchos, el influencer @theveganeater.es, que en un vídeo de Instagram, ha explicado que lo prepara Vicky, alma del proyecto, junto a un equipo que derrocha cariño y creatividad. Desde el primer plato hasta el último detalle, todo está pensado para que la experiencia sea relajada, sabrosa y, sobre todo, auténtica. Nada aquí parece improvisado. Tiene todo el aroma a café recién molido, la presentación impecable de cada bandeja y la sensación de que estás comiendo algo sano y hecho con mimo. No hay artificios: sólo comida de verdad, productos frescos y una puesta en escena que conquista desde la primera foto. Porque sí, es de esos brunchs que apetece saborear con propuestas dulces, saladas y una torre de comida que nadie se quiere perder.

Un brunch diferente a una hora de Madrid

Lo que hace especial a este brunch no es solo su ubicación (una terraza preciosa con vistas al casco histórico de Toledo), sino la manera en que logran combinar lo casero con lo moderno. Aquí, cada plato tiene una historia detrás. El croissant con revuelto de queso es una de las estrellas, con esa mezcla perfecta entre lo esponjoso y lo cremoso que te hace querer repetir.

A su lado, llega una torre de salados que es casi una experiencia en sí misma: pequeñas arepas, burritos, focaccias y hummus que se presentan en varios pisos, como si cada bocado fuera una nueva sorpresa. No hay prisa. La idea es probar un poco de todo, disfrutar del contraste de texturas y dejar que el brunch se alargue mientras el sol cae sobre los tejados de Toledo.

La torre de dulces: el final perfecto

Y si los salados te conquistan, prepárate para lo que viene después. La torre de dulces es, sin exagerar, un espectáculo. Pasteles, bizcochitos, frutas y un tiramisú que es irresistible. Todo elaborado allí mismo, sin conservantes ni productos de origen animal. Una delicia que demuestra que lo vegetal también puede ser indulgente, goloso y sofisticado.

Los postres llegan acompañados de bebidas servidas en vasos compostables, un detalle que no pasa desapercibido. En Naturalmente, la sostenibilidad no es una etiqueta, sino parte de su filosofía. Todo lo que hacen, desde los envases hasta los ingredientes, respeta el entorno y refleja una forma diferente de disfrutar: más consciente, más amable, más real.

100 % vegetal, casero y con opción para llevar

Otra de las cosas que enamoran de este brunch es su flexibilidad. No hace falta que te lo comas todo allí si no puedes; te lo preparan para llevar, sin perder ni una pizca de encanto. Muchos visitantes aprovechan para recorrer Toledo después y saborear los dulces mientras pasean por la Judería o descansan frente al río Tajo.

El menú cambia ligeramente según la temporada, pero siempre mantiene esa esencia de cocina creativa, artesanal y vegetal que ya es la seña de identidad del local. Todo está hecho con ingredientes frescos y de proximidad, algo que se nota en el sabor y en la energía del lugar.

Dónde está y por qué merece la pena ir

Encontrarás este brunch en Naturalmente en la Plaza de San Juan de los Reyes, 2, 45002 Toledo, un enclave lleno de historia que combina el encanto toledano con el aire cosmopolita de un café moderno. Es fácil llegar desde Madrid: en coche se tarda alrededor de una hora, desde la A-42 y el trayecto merece la pena solo por el plan que te espera al llegar.

Más que un brunch, es una experiencia completa: buena comida, un entorno con encanto y la sensación de que el tiempo se detiene por un rato. Perfecto para una escapada de domingo como el de este 12 de octubre que además es festivo, para sorprender a alguien o simplemente para darte un capricho distinto. Así que si buscas algo que te saque de la rutina sin irte demasiado lejos, este brunch en Toledo puede ser justo lo que necesitabas. Un plan sencillo, natural y delicioso que, seguro, vas a querer repetir.