La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se fija como objetivo alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo para no depender del apoyo de Vox en la próxima legislatura. «Quiero volar libre, gobernar para todos los madrileños de una manera coherente y en base a unos principios», ha defendido.

Ayuso reconoce que sería «una decepción» para ella y una «pena enorme» no alcanzar la mayoría absoluta. «Me encantaría. Tengo mucha ilusión en que todo lo que estamos poniendo en marcha en Madrid no se encuentre cada dos por tres con un freno», ha sostenido.

La presidenta madrileña recalca que no le gustaría necesitar el apoyo de Vox, pero ha puntualizado que «habrá que esperar a las urnas». «A mí me gustaría no tener que ver cómo Madrid se queda sin presupuestos o sin unas deducciones fiscales que son buenas para atraer inversiones», ha señalado.

Así se ha mostrado Isabel Díaz Ayuso después de que este jueves escenificase en la Asamblea de Madrid la ruptura definitiva con Vox. «A partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino», proclamó la dirigente del PP durante su intervención. Esta ruptura llega después de que la formación de Santiago Abascal votara en contra de la deducción fiscal para inversiones extranjeras que quería impulsar el Gobierno de Ayuso para contrarrestar el denominado «impuesto a las grandes fortunas» aprobado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También después de que el Ejecutivo madrileño no pudiera sacar adelante los segundos Presupuestos de la Comunidad tras no alcanzar un acuerdo con Vox. Los populares se quedaron a 4 escaños de la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas.

«Esto no significa que esté en contra ni de sus votantes ni de muchos de sus diputados, pero sí de la deriva que han tomado. Ellos lo que necesitan es estar en titulares, por lo que ahora, durante unos días, habrá que aguantar lo que digan de que mi decisión tiene que ver con Feijóo. Que hagan lo que consideren, pero la verdad es que no han traído unos Presupuestos trabajados», ha defendido Ayuso este viernes en una entrevista concedida a Onda Cero.

La presidenta madrileña, sobre si esta ruptura será hasta las elecciones del 28 de mayo, ha respondido que ella no ve la vida «en blanco y negro», pero que le gustaría «volar libre, gobernar para todos los madrileños de una manera coherente y en base a unos principios». «Hay mucho en lo que no tengo nada que ver con ellos, pero en otras cosas son coherentes y las he compartido con ellos. No voy contra ellos, sólo que ya no puedo más ¿Y en junio? Debo de ser el único político al que le gustaría gobernar con mayoría absoluta para tener la libertad de no tener que estar así. Porque por cuatro abstenciones no tengo Presupuestos, ni Ley de Economía Circular, ni Agencia de Ciberseguridad, ni desarrollos urbanísticos. Si ya lo va a pagar Madrid, no es una cuestión de PP-Vox. Yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid por encima de cualquier cosa y mi trabajo es gobernar», ha apostillado.

«No tiene que ver Feijóo»

En este sentido, Isabel Díaz Ayuso ha negado que esta decisión tenga que ver su partido o el presidente de su formación, Alberto Núñez Feijóo. «Han decidido que soy el enemigo y por delante se llevan todo lo que es bueno para Madrid; aquí no tiene nada que ver con Feijóo, sino con los intereses de la Comunidad de Madrid», ha afirmado.

«Ya no es una cuestión PP-Vox. Se piensa aquí que es una estrategia del PP y de Vox. Aquí no tiene nada ver el PP y aquí no tiene nada que ver Feijóo, el presidente del PP. Aquí tiene que ver la Comunidad de Madrid y los intereses de la Comunidad de Madrid», ha zanjado.