La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de «engañabobos» los 17 euros al mes por familia que suponen las medidas anticrisis de Pedro Sánchez. En su balance anual, la dirigente regional ha destacado que «no nos hace falta dar 17 euros al mes a las familias para que crean en la Comunidad de Madrid. Eso lo hacen los que no saben gobernar y pretenden comprar votos por 17 euros al mes: 5 euros al mes por persona. En el Madrid castizo, a eso que hace Sánchez lo llamamos engañabobos».

«Nosotros no damos cheques por ser joven o mujer», ha expuesto la también presidenta del PP de Madrid. «Hemos gestionado bien y se nota en las calles. Luchamos por un modo de vida en libertad frente al autoritarismo del Gobierno, que no ha dudado en darnos menos financiación, menos apoyos y aprobar más leyes y decisiones políticas que nos perjudican», ha afeado en relación con el Ejecutivo nacional de PSOE y Podemos.

«La izquierda no ha salido en defensa de los intereses de los madrileños. Pero esta región no va a fallar a nadie, esta región cumple. El Gobierno recauda más y endeuda a generaciones futuras, pero la Comunidad de Madrid es respetuosa con la Hacienda pública y cuadra sus cuentas en servicio al interés de todos los españoles. Somos el motor económico del país, tenemos los mejores hospitales, impulsamos la mayor operación urbanística del Sur de Europa (Madrid Nuevo Norte)… Tenemos el 95% del programa electoral cumplido. Hemos reducido impuestos, facilitamos el trabajo a todos con la Ley de Mercado Abierto, arrancamos en enero el transporte público gratis para los mayores y 5.500 madres se han beneficiado de las ayudas por la natalidad», ha enumerado Ayuso.

La presidenta madrileña también ha destacado los planes para abaratar los alquileres y para facilitar la compra de vivienda para jóvenes. Igualmente, ha subrayado las seis promociones de vivienda barata en marcha, con precios un 40% más barato en zonas como Valdebebas, Tres Cantos, Alcorcón o, entre otros, Colmenar Viejo. También ha enfatizado que nunca tanta gente trabaja en la Sanidad pública, 92.000 profesionales en total, 5.000 más que antes de la pandemia.

«A pesar de la difícil coyuntura y los ataques, Madrid tiene un proyecto para todo aquel que quiere vivir en libertad, así lo cuentan los que vivimos aquí. Madrid está de moda, pero eso no sirve de nada si no hay una gestión eficiente, si no se cumple el programa electoral y si no se respeta el Estado de derecho. Por mucho que lancen campañas virulentas contra nosotros, que ataquen nuestra autonomía fiscal, defendemos un modo de crecimiento y de prosperidad», ha resaltado.

«Todo lo que nos criticaron en campañas destructivas lo copian tarde y mal, como la bajada del IVA. Nos preocupa la inseguridad jurídica que impulsan, el traje a medida que preparan para los que no cumplen, mientras las familias y autónomos no pueden más. Cada español sabe que hay que defender el orden constitucional ante el último intento de Pedro Sánchez de politizar la justicia, España nos importa y es algo que están diciendo los españoles. Sabemos que de manera soterrada Sánchez no va a parar», ha zanjado.