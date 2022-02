La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid haber realizado «ninguna contratación ilegal» ni ninguna adjudicación a «absolutamente nadie» de su entorno. Así de contundente se ha mostrado la dirigente popular en respuesta a la líder de Más Madrid, Mónica García, aludiendo a las informaciones reveladas ayer que la relacionan con el posible cobro de comisiones por parte de su hermano.

Ayuso también ha desafiado a todo aquel que le acuse de haber realizado algún tipo de irregularidad a traer al Parlamento Madrileño «una sola prueba» de ello. «Demuéstrelo», ha retado al líder del PSOE, Juan Lobato, que también se ha referido a estas informaciones, que venían acompañadas de una supuesta trama de espionaje orquestada por Génova contra la presidenta para hacer averiguaciones sobre esos posibles contratos irregulares.

La presidenta madrileña ha opinado que como «ni unos ni otros» han podido acabar con ella ahora que tiene 65 escaños se dedican a atacar a su familia, «lo más importante que puede tener una persona».

«Jamás un solo madrileño va a ver que un solo minuto desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid se ha dedicado ni para beneficiarme a mí ni para beneficiar absolutamente a nadie de mi entorno. Y si no lo tuviera tan claro y si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez, no lo diría con tanta claridad porque sería fácil de demostrar», ha sentenciado.

«Si habría algo que demostrar, que me he movido, que he hecho algo… no lo van a encontrar señorías y entiendo que esto luego les hará llevarme a comisiones de investigación, a paseíllos… pueden mirar todo lo que quieran. Los madrileños pueden estar tranquilos porque este gobierno no ha dejado de gestionar por Madrid a pesar de las dificultades que ustedes están poniendo», ha agregado.

Isabel Díaz Ayuso comparecerá en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional, a partir de las 13.00 horas de hoy para dar explicaciones sobre el escándalo desatado anoche sobre ese espionaje que la cúpula nacional del PP habría orquestado para tratar de evitar su candidatura a presidir el partido en Madrid.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, ha confirmado que le «consta la veracidad» de ese espionaje, algo que ha calificado como «grave».

«La presidenta actúa con lealtad. Creo profundamente en la honestidad de la presidenta y de todo su Gobierno. No existe motivo alguno para investigarla», ha agregado.

Poco antes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha negado que el Ayuntamiento de la capital o su Empresa Municipal de la Vivienda haya encargado a un detective espiar a la familia de Ayuso, en concreto a su hermano y un supuesto amigo empresario del mismo.

En una declaración ante los medios en Cibeles convocada anoche de urgencia, Almeida ha explicado que tras abrir una investigación interna («nosotros hemos hecho los deberes», ha asegurado) tanto el trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda que se habría reunido con el detective como el propio investigador privado han dicho al Ayuntamiento que nunca se vieron para espiar al entorno de Díaz Ayuso.

El pasado mes de diciembre avisaron a la presidenta madrileña de que una agencia de detectives habría recibido un presunto encargo en nombre de la Empresa Municipal de la Vivienda del Consistorio de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, según ha publicado El Mundo.