La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que incluyen un «impuesto de solidaridad» que se aplicará en todo el Estado para los patrimonios superiores a 3 millones de euros y después de que Ayuso bonificase al 100% el Impuesto de Patrimonio en la región. «Es una subida de impuestos autoritaria encubierta de solidaridad», ha asegurado la presidenta madrileña.

«A mí me parece que es más de lo mismo: bajar los (impuestos) un poco a unos para subírselos a todos los demás. Es una subida de impuestos encubierta que lo llaman solidaridad porque son los expertos del marketing los señores de este Gobierno. Todo lo revisten de eufemismos para no reconocer que acaban haciendo lo que el Partido Popular les está diciendo, que es bajar de una vez la fiscalidad en este país, porque es insensato que el Gobierno se esté forrando», ha asegurado Ayuso este viernes en declaraciones a los medios tras participar en la presentación de los Premios Platino.

En este sentido, la dirigente del PP ha avanzado también que recurrirán las medidas del Ejecutivo en caso de que invadan competencias autonómicas. «No es la primera vez que pasa. Cuando los tribunales no les daban la razón en la pandemia por cerrar ilegalmente Madrid tomó otras decisiones iguales», ha sostenido Isabel Díaz Ayuso.

«El anuncio de impuestos es una reacción, y además de manera autoritaria, porque tú no puedes con el patrimonio y con el dinero todos los españoles intentar tapar malas noticias y el telediario con una polémica, salirse con otra. Recurriremos a los tribunales si esto invade competencias dentro de la Comunidad de Madrid y nos quita la capacidad fiscal que tenemos, la autonomía, para ayudar a que los patrimonios no se vayan de la región», ha apostillado.

«Derroche»

La presidenta madrileña ha remarcado que este impuesto «a los ricos» se debe a la supresión del Impuesto de Patrimonio que ha adoptado su propio Gobierno o el de Juanma Moreno en Andalucía. «Comunidades como la nuestra o la de Andalucía han demostrado que se pueden bajar impuestos», ha señalado.

«Están derrochando el dinero de todos de esa manera, sin control ninguno, y creo que lo único que tienen que hacer es escuchar a los ciudadanos en la calle, que les piden ayuda… lo que hemos hecho en Madrid desde hace 18 años y hemos demostrado que se podía hacer en otras regiones. Así que celebro que Andalucía haya dado el primer paso y las demás comunidades autónomas… también las socialistas», ha afirmado, en alusión al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Ayuso también ha defendido que «no hubiera pasado nada» si los gobiernos autonómicos de Cataluña o País Vasco hubieran apostado por aliviar la presión fiscal. «Estoy absolutamente convencida de que si esto lo hubieran hecho los nacionalistas, no estaría pasando. Además, parece que este Gobierno se ha confabulado con el portugués para expulsar empresas y patrimonios. Yo creo que no sobra nadie y lo que hay que hacer es una bajada generalizada de impuestos, especialmente a quienes más lo necesitan y se están quedando atrás. Pero no hay que expulsar patrimonio y empleos», ha indicado.