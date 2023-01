La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apoya la manifestación convocada por un centenar de plataformas cívicas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo sábado 21 de enero en Cibeles, pero no acudirá.

Según han confirmado fuentes de su entorno a OKDIARIO, Díaz Ayuso no irá a la manifestación pero sí la apoya, tal y como ha puesto de manifiesto el PP de Madrid a través de un mensaje en sus redes sociales, donde ha respaldado de forma inequívoca la protesta.

El PP de Madrid apoya la manifestación en Madrid convocada por Foro España Cívica y Fundación Foro Libertad y Alternativa. Por España, la democracia y la Constitución. Este sábado 21 de enero a las 12h en Cibeles. — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) January 17, 2023

De esta forma, Ayuso se alinea con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tampoco acudirá a la manifestación, aunque sí lo harán otros representantes del Partido Popular, como la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, una de las convocantes de la protesta.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, sí ha confirmado su presencia en Cibeles el próximo sábado, mientras que de Ciudadanos irá la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

La manifestación parte del eslogan «Por España, la democracia y la Constitución» y critica la «deriva política en la que está inmersa España» bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Las alarmas han saltado definitivamente con los ataques indiscriminados al Tribunal Constitucional y con la última modificación legislativa para hacer un Código Penal a la medida de los responsables del golpe de Estado de octubre del 17», reza el manifiesto.

Los convocantes recuerdan que «la democracia no es el estado natural de la sociedad y no triunfará si las sociedades que se benefician de ella no se articulan en su defensa ante las amenazas que la acechan».

«Por eso, llamamos a la sociedad civil y a los partidos comprometidos con el orden constitucional y la soberanía indivisible de la Nación a unirnos activamente para conjurar ese peligro y detener el deterioro de nuestra democracia, el desprecio a nuestra Constitución y el riesgo de una España balcanizada, sin fuerza para defender los verdaderos intereses de sus ciudadanos», apostilla.