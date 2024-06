La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue buscando la mejor inversión para Madrid. Este lunes se ha reunido en Múnich (Alemania) con representantes de la dirección mundial de la compañía Siemens. Ayuso ha explicado que han firmado con Siemens un proyecto para multiplicar el potencial de esta empresa en Madrid. Para ello, abrirá un campus inteligente en Las Tablas que albergará la sede de esta compañía y que tendrá una inversión de 160 millones de euros. «Desde que estrechamos lazos, tanto la Comunidad de Madrid como Siemens, hemos seguido avanzado para que esto sea una realidad», ha señalado la dirigente popular.

El campus ocupará una superficie de 22.000 metros cuadrados en la zona de Madrid Nuevo Norte que va a tener mas de 10.500 viviendas, empleos, tecnologías, nuevas compañías, una nueva línea de metro…y será un nuevo polo de atracción junto con la ciudad biosanitaria que presentamos la semana pasada», ha dicho la presidenta.

«Con la firma de este acuerdo vamos a promover la formación de profesional cualificado, empleo en el sector logístico e industrial, programas de educación, prácticas y ferias de empleo. Estamos muy comprometidos con alcanzar el pleno empleo, en especial, el juvenil», ha agregado.

Con el objetivo de atraer inversión a la región, Ayuso también se va a reunir con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde y con «destacadas empresas» del país germano que ya operan en la Comunidad. «Somos fieles al compromiso con el emprendimiento, la innovación, las oportunidades, la seguridad jurídica…», ha recordado la líder regional.

«La Comunidad de Madrid concentra el 25% de las principales empresas de alta y media alta tecnología de España. Hemos puesto en marcha un plan de formación industrial que nos está ayudando a hacer frente a esa brecha entre la demanda de las empresas industriales y la oferta de profesionales», ha agregado.

«Con este acuerdo queremos seguir apostando por la apertura, el estímulo y el incentivo. Por ese motivo, Madrid está tan de moda y está viviendo uno de sus mejores momentos. Esto es solo el comienzo porque hay muchas más oportunidades por llegar. Con iniciativas como éstas, podremos conseguir estos objetivos».

Mientras tanto, Siemens, que cumple el año que viene 130 años desde su desembarco en la capital, seguirá en sus oficinas en Tres Cantos.

Este lunes, Ayuso también se reunirá con directivos de DHL y el martes, viajará a Frankfurt para encontrarse con los responsables de Deutsche Bank en su sede central. Posteriormente, mantendrá un encuentro institucional en el Banco Central Europeo con Christine Lagarde y el vicepresidente del organismo, Luis de Guindos.

El Gobierno autonómico ha subrayado que desde el inicio de su mandato, Ayuso ha estado forjando alianzas estratégicas con regiones europeas clave. Estas incluyen visitas a Lisboa, París Ile de France, Milán (Lombardía) y ahora la región de Baviera (Múnich).

Durante sus intervenciones ante la prensa, no ha habido preguntas de los medios de comunicación y por tanto, la presidenta no ha dicho nada de la noticia del día, la suspensión de la declaración del novio de Ayuso. La juez que investiga el presunto fraude fiscal del novio de la presidenta, Alberto González Amador, ha cancelado la declaración prevista para este lunes tras la petición de PSOE y Más Madrid. Las partes no han tenido tiempo suficiente para analizar la documentación del caso, ha determinado la magistrada de Plaza Castilla.

Siemens

Por su parte, el presidente de Siemens España, Agustín Escobar, ha agradecido a la presidenta su visita pero también «el apoyo» que presta a la compañía así como a la formación, el talento y el desarrollo tecnológico de la Comunidad y de la industria madrileña.

«Queremos reforzar aún más nuestro vínculo con la región y, por eso, hace un año anunciamos la inversión de 160 millones para construir nuestra nueva sede de Siemens en España en el madrileño barrio de Las Tablas. Esta sede será un referente desde el punto de vista de soluciones digitales y, por supuesto, en sostenibilidad», ha recordado.