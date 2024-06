Almeida recurrirá la sentencia que anula la construcción de los dos parkings del Bernabéu

El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la sentencia que anula la construcción de dos parkings y un túnel en el entorno del estadio Santiago Bernabéu. El pasado 25 de mayo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid estimaba un recurso de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que autorizaba el contrato de concesión de obra para la construcción y explotación de los aparcamientos del paseo de la Castallena-Bernabéu y Padre Damián. El recurso de la sentencia ya está en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, «que comparten este criterio de que es recurrible porque hay visos de que pudiera prosperar».

«Vamos a recurrir porque no compartimos la sentencia dado que afecta a cuestiones que han sido solventadas: habla del trámite en información pública cuando sí hubo trámite de información pública; habla de la evaluación ambiental pero los aparcamientos no están sometidos a este trámite según la Ley de Evaluación Ambiental», ha detallado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

La sentencia estimaba el recurso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 9 de marzo de 2023, durante el anterior mandato municipal y anula este acto administrativo «por no ser ajustado a Derecho». Al mismo tiempo, se imponen las costas al Consistorio, el cual recuerda que se trata de «cuestiones formales» y estudia la posibilidad de recurrirlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La parte demandante fundamentaba su pretensión por una posible infracción por parte de la Administración del procedimiento legalmente establecido respecto a las actuaciones preparatorias del contrato de concesión y sostenía que los proyectos autorizados infringían las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid en lo relativo al uso de garajes y aparcamientos. También se omitía, sostenía, el trámite de evaluación de impacto ambiental y carecía, entre otras cuestiones, «de justificación de la concesión» o de «estudio de seguridad específico para el túnel» bajo el estadio.

Nuevo parking del Gobierno

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes la «hipocresía» del Gobierno de España al querer hacer un parking para los trabajadores de Ministerio de Hacienda en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, tras la polémica creada por la construcción municipal de dos parkings subterráneos que incluía plazas para residentes y ha anulado la justicia, y ha asegurado que el Ejecutivo nacional no va a «saltarse los trámites» necesarios para ejecutarlo.

El Gobierno pretende hacer un gran parking para el Ministerio de Hacienda cerca del Bernabéu con 1.200 plazas, ninguna de ellas reservadas a vecinos, con unas obras que se iniciarían en 2025 y ubicado en la calle Padre Damián.

En segundo lugar, Almeida ha exigido que «no se precipiten» porque en el Ayuntamiento no le han dado todavía la autorización correspondiente y tiene que saber si lo que se va a ejecutar «cumple la ley». «Estos señores no van a saltarse los trámites administrativos del Ayuntamiento de Madrid. No hemos autorizado este parking, entre otras cosas, porque falta un estudio de movilidad imprescindible que justifique que se deba construir este parking», ha explicado.