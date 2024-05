El Ayuntamiento de Madrid sancionará a los promotores de todos los grandes conciertos celebrados hasta ahora en el nuevo estadio Santiago Bernabéu por superar los límites de ruido. En pleno terremoto por el concierto de Taylor Swift, el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha explicado que se están tramitando distintos expedientes de ruidos de conciertos en el estadio por parte de Policía Municipal y recibirán la sanción que corresponde en los grandes conciertos que se han celebrado en el último mes. Por su parte, el Real Madrid llevará a cabo mejoras en la insonorización del estadio con barreras acústicas.

La Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) establece que no se podrá superar los 53 decibelios. En el caso de que el límite del ruido marcado por la ley no se supere en más de cuatro decibelios, la infracción será calificada como «leve». Sin embargo, si ese límite se supera en más de cuatro decibelios, pero no se produce un daño «grave en el medio ambiente, la infracción es grave». Si la infracción es leve, la sanción podrá ser de hasta 600 euros. En caso de una infracción grave, la multa oscila entre los 601 euros y los 12.000 euros, mientras que, para las infracciones muy graves, la sanción estará entre los 12.001 euros y los 300.000 euros, según el análisis de la compañía Legalitas.