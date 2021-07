José Luis Martínez-Almeida subraya el destrozo que está provocando Pedro Sánchez a España. El alcalde de Madrid destaca en su entrevista con OKDIARIO que se trata de un golpe profundo “a la Constitución, a las instituciones, a las familias, y todo por permanecer en el poder”. Almeida alerta: “Sánchez no tiene limites en el daño provocado a España: su único límite es seguir en Moncloa”.

El líder del Ayuntamiento de la capital ha señalado en el programa La Antorcha que «la peligrosidad de Pedro Sánchez acaba donde termina su ambición personal y es desmedida». «En aras de permanecer en La Moncloa dice una cosa y luego hace la contraria. Dijo que iba a tipificar el referéndum en el Código Penal como delito pero ahora habla de magnanimidad y concordia, dijo literalmente que acatar la sentencia implica cumplir las condenas íntegras y ahora concede los indultos unos meses después», ha comentado.

«Sánchez no tiene proyecto ideológico. Sí lo tienen sus socios independentistas y de Podemos, que eso es más fácil de combatir. Sánchez tiene como proyecto algo que empieza en la ‘s’ y acaba en la ‘o’: el sanchismo. No hay más», ha indicado el portavoz popular.

«Más pronto que tarde, habrá muchos socialistas de buena fe que echarán la vista atrás y digan: ‘¿Qué hicimos con Pedro Sánchez?, ¿cómo dejamos a alguien así al frente del PSOE y del Gobierno?’. No es que nos enfrentemos a un proyecto ideológico. Nos enfrentamos a su ambición personal hasta el día que él se quiera ir. Hasta ese día no habrá precio que le parezca demasiado alto de pagar por seguir en La Moncloa», ha expresado Almeida.

Referéndum

Preguntado sobre si ve posible un referéndum para la secesión de Cataluña del resto de España, el alcalde de Madrid ha afirmado: «No hay que descartarlo. Creo que sí puede haberlo, con un presidente del Gobierno que, estamos acostumbrados, usa la mentira como una herramienta política, no podemos descartarlo».

«No lo dice la malvada derecha y la ultraderecha, el mismo Gabriel Rufián (ERC) se lo dijo con más claridad con eso de que ‘También dijo que nunca habría indultos’. Ahí Rufián no atacaba la dignidad de Pedro Sánchez, atacaba la dignidad de todos los españoles», ha indicado.

En este sentido, el alcalde ha afeado la posición de Sánchez a sus socios catalanes. «Van a poner en la mesa de negociación el fin de todos los procesos judiciales. Que nadie piense que Sánchez se sentará y hará un ejercicio de dignidad. No va poner límites. Negociar con Pedro Sánchez es relativamente fácil. Está dispuesto a hacer cualquier cosa para seguir como presidente del Gobierno. Sus socios, los golpistas, los separatistas y los delincuentes, saben que tienen la mano, ellos saben que él depende de ellos», ha enfatizado.

«Un presidente del Gobierno no aceptaría una mesa bilateral, no aceptaría sentarse con unas condiciones de negociación, etc. Su único propósito confeso es seguir en La Moncloa», asegura Almeida.

Moción de censura

Interrogado sobre si ve necesario una moción de censura para que Sánchez no esté en el poder hasta 2023, el alcalde es claro: «El Partido Popular nunca ha tenido miedo a tener la pelota, pero una moción de censura, ¿dónde nos conduce? Simplemente a solidificar aún más el bloque del Gobierno con independentistas, es imposible que pueda prosperar».

«Una moción de censura ahora es un ejercicio melancólico. Todos somos conscientes deque cuanto antes acabe Sánchez mejor que mejor. Pero una moción fallida nos conduce a la melancolía, a un fracaso en el plano parlamentario y una nueva decepción. Lo importante es que las encuestas estructuralmente dicen que los españoles ya se han cansado de Sánchez», ha defendido Almeida.

«Insisto, cuando se plantea una moción de censura no hay que llevarse a engaño, en unas elecciones sí se puede ganar, estoy convencido de que se ganan pero una moción de censura conduce a la melancolía», insiste el portavoz del PP de Pablo Casado.