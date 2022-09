Almeida no recortará en luces navideñas para recuperar los niveles de visitantes previos a la pandemia

El Ayuntamiento de Madrid no recortará en luces navideñas pese a las disposiciones del Gobierno central para ahorrar energía. El alcalde José Luis Martínez-Almeida apuesta fuerte por esta Navidad para tratar de recuperar el número de visitantes previos a la pandemia. Tras dos años de restricciones por el covid, la capital quiere volver a recibir a casi un millón de personas. La instalación de los adornos luminosos empezó a finales de agosto. Se gastarán 4 millones de euros, una inversión similar a la del año pasado actualizada con el alza de la inflación.

Tal como informa el Consistorio, el alumbrado llegará a más de 230 emplazamientos de los 21 distritos, potenciará el comercio, la hostelería, la restauración y el turismo de la ciudad. De nuevo, el 100 % de las bombillas serán tipo LED y, por tanto, el consumo es muy bajo.

En todo caso, Almeida y su equipo detalla que está realizando reuniones con todos los sectores implicados en la campaña navideña para estudiar, por otra parte, posibles medidas de racionalización energética que no pasen por el número de luces.

De esta forma, el Ayuntamiento de la capital quiere retomar las cifras de visitantes de 2019. Entonces, más de 863.000 turistas durante el mes de diciembre pisaron la ciudad. Así lo ha trasladado este jueves la portavoz municipal, Inma Sanz, tras la Junta de Gobierno semanal. Agrega que, a falta de la tramitación de un contrato basado, se desembolsarán cerca de 4 millones euros desde el área de Obras y Equipamientos.

Inversión

En este marco, Sanz ha comentado que el Ayuntamiento concibe las luces navideñas como una inversión y no como un gasto. La portavoz ha añadido que, sabedores de la actual situación energética, el Ayuntamiento está consensuando otras medidas. Se planteó recortar el número de horas de iluminación, pero lo cierto es que esa determinación no reduciría apenas la factura. Las medidas adicionales que se puedan adoptar se implementarán siempre, subraya el Consistorio, si hay consenso y nunca de manera unilateral.

Madrid viene apostando por talentos artísticos para sus luces. Una edición más el alumbrado tendrá la firma de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio a los que se agregarán otras incorporaciones. A falta de cerrar el listado, en total se iluminarán más de 230 emplazamientos, repartiéndose por toda la capital 6.700 cadenetas, 115 cerezos y 13 grandes abetos luminosos, entre los que destacará el abeto natural gigante de Plaza de España.

Igualmente, los amantes de la Navidad podrán disfrutar de los tradicionales belenes figurativos, la gran bola ubicada en la confluencia de la calle Alcalá con la Gran Vía o la gran menina luminosa. A estos elementos ya clásicos, el Ayuntamiento, según dice, sumará alguna sorpresa que deslumbrará a los vecinos y turistas.

Presupuestos

Por otra parte, la rueda de prensa de este jueves ha tenido otro asunto central: la negociación de los presupuestos. El Gobierno municipal avanza que está estudiando una bajada tributaria, «no solo de impuestos», en los próximos Presupuestos y Ordenanzas Fiscales de la capital para 2023. Dice ser consciente de la «situación dificilísima» en la que «las personas que peor lo pasan necesitan a las instituciones».

José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís.

El regidor, José Luis Martínez-Almeida, desde Usera, uno de los distritos más humildes de la capital que ha albergado la reunión del Ejecutivo local, ha lanzado una pregunta directa a Vox que insiste en suprimir las restricciones a coches contaminantes: «¿Es mejor bajar impuestos a los 3,3 millones de madrileños o que como línea roja para sentarse a negociar puedan entrar vehículos sin etiqueta de no residentes?».

Almeida ha apuntado que «parece más razonable bajar los impuestos a la totalidad de los madrileños» y no establecer «líneas rojas». «Pongamos las cartas encima de la mesa. Apelo a todos los grupos municipales, me parece una tremenda irresponsabilidad y una falta de compromiso decir no a unos presupuestos que no conocemos aún ni la vicealcaldesa ni yo», ha afeado.

«Les digo que se sienten, que los madrileños lo merecen, y que no entienden que ni siquiera sean capaces de hablar. Y a lo mejor, nos mejoran los presupuestos. Este equipo de Gobierno ha admitido más enmiendas solo en 2022 de las que nos admitieron a PP y Cs en el mandato anterior», ha enfatizado.

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha destacado que el actual equipo de Gobierno «si se caracteriza por algo, es porque es capaz de sentarse y negociar». Además, ha remarcado que estas cuentas «son prácticamente las más importantes, junto a los de la pandemia». «La gente no llega a fin de mes, y la única manera es que el Estado no suponga una carga para ellos», ha zanjado.