Almeida declara a Maestre y Ortega Smith «pareja política»: «Hacen pinza y bloquean el Ayuntamiento»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este martes, en el último pleno del mandato, contra Javier Ortega Smith (Vox) y Rita Maestre (Más Madrid) por «bloquear la ciudad» y formar así una «pareja política». «En los últimos cuatro meses, Maestre y Ortega Smith lo han votado prácticamente todo juntos», ha destacado.

«El último Pleno de la legislatura nos ha dejado la escena nuevamente de Vox bloqueando esta ciudad y a Javier Ortega Smith votando junto con la izquierda. Vox ha impedido la aprobación de una ordenanza que es clave para el futuro, la innovación y el emprendimiento de la ciudad de Madrid, que nos iba a permitir situarnos a la cabeza de las grandes ciudades del mundo», ha lamentado el primer edil. También ha afeado la oposición a la propuesta presentada por la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, de dos suplementos de crédito de 92 millones de euros, uno, y otro de 6 millones

En este contexto, Almeida ha agregado: «Los votantes de Vox no darán crédito a que Javier Ortega Smith haya votado a favor de la enmienda a la totalidad de Más Madrid y de Rita Maestre. Necesitamos un Gobierno fuerte, sólido y estable para la ciudad de Madrid. Desgraciadamente, Rita Maestre y Javier Ortega Smith están bloqueando la ciudad de Madrid».

«Es la tónica que ha seguido Javier Ortega en el último año y medio en este Ayuntamiento. Y creo que es bueno dejarlo sentado de cara a las próximas elecciones y de cara a tener un gobierno sólido, fuerte, estable», ha esgrimido el alcalde popular, que no quiere «estar sometido a los vaivenes de Vox».

Además, ha apuntado que Ortega Smith «ya rechazó la modificación de normas urbanísticas, que también bloqueó, junto con Rita Maestre, con los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, que también los votó, junto con Rita Maestre». «A mí me parece incomprensible [estos votos conjuntos de Vox y Más Madrid], pero serán los madrileños los que tengan que decidir sobre esta actitud y sobre esta conducta de votar sistemáticamente juntos», ha avisado.

Preguntado sobre la posibilidad de un posible gobierno de coalición con los de Ortega Smith, ha afeado «los insultos» que le viene dedicando en los últimos meses a su entender. Le pide que «explique a los madrileños por qué vota sistemáticamente con Rita Maestre los últimos cinco meses en el Ayuntamiento de Madrid». «Si quiere un gobierno de coalición con el Partido Popular y vota sistemáticamente contra el Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid no es posible. Es que no es un discurso coherente, no es un discurso creíble», ha opinado. Almeida cree que con estos votos Vox muestra «un rechazo frontal a un gobierno de coalición».