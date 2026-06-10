El alcalde de Parla bloquea la construcción de un instituto y una residencia al negarse a ceder el suelo a la Comunidad

El alcalde socialista de Parla, Ramón Jurado, está bloqueando la construcción de un nuevo instituto y un centro de mayores al negarse a ceder el terreno al gobierno de la Comunidad de Madrid, organismo encargado de levantar ambos edificios. Jurado no se opone a la cesión en sí, sino que rechaza entregar las parcelas que la CAM considera óptimas para los dos proyectos, pretendiendo imponer sus propias ubicaciones.

La Comunidad había solicitado inicialmente una parcela en el corazón del barrio de Parla Este para construir el décimo instituto de secundaria del municipio, previsto como centro de referencia de ciclos formativos de Formación Profesional. Jurado rechazó esa ubicación después de haber ofrecido él mismo hasta tres alternativas sin que ninguna convenciera al Ejecutivo regional.

El terreno que la CAM consideraba óptimo se encuentra entre la avenida de los Planetas y la avenida de las Estrellas, anexo a la Casa de la Juventud y frente al nuevo centro de salud en construcción, en una zona bien comunicada con el transporte público. Según el gobierno regional, las parcelas deben tener en torno a 15.000 metros cuadrados y reunir las condiciones topográficas adecuadas para acometer las obras.

Aunque ambas administraciones hayan alcanzado un principio de acuerdo sobre una de las ubicaciones propuestas por el propio alcalde, el proceso sigue atascado porque Jurado se niega a talar los árboles y limpiar el terreno necesarios para iniciar las obras.

Desdoble de la M-408

El centro educativo y la residencia no son las únicas inversiones del gobierno regional que el alcalde está bloqueando. La situación se repite con una infraestructura viaria que los habitantes del municipio consideran fundamental: el desdoble de la M-408.

Jurado ha advertido a la Comunidad de Madrid de que no aceptará la cesión de esta carretera a manos municipales si no está desdoblada previamente. Se trata de una obra que busca ampliar a dos carriles esta vía desde la entrada de Parla hasta el nudo con la R-4, reclamada desde hace décadas, y que permitiría establecer accesos a la futura estación de Cercanías Parla Norte.

El regidor ha advertido al Ejecutivo regional que el Ayuntamiento no se hará cargo de una competencia que considera propia de la Comunidad, especialmente cuando, a su juicio, esta no ha invertido ni un céntimo en la vía en 44 años. En el Plan de Carreteras 2025-2032 se recoge la cesión al Ayuntamiento sin que la carretera esté desdoblada aún.

La nueva estación de Cercanías Parla Norte avanza según los plazos previstos y se espera que entre en funcionamiento en los próximos meses, lo que hace aún más urgente la resolución del conflicto con la M-408. Sin embargo, el enfrentamiento entre el gobierno local socialista y el ejecutivo regional del PP sigue sin visos de solución, dejando a los vecinos de Parla a la espera de unas infraestructuras que llevan años prometidas.