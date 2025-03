Los 5 mejores sitios para tomar ‘mocktails’ en Madrid

En los últimos años, la cultura de los cócteles sin alcohol, conocidos como «mocktails», ha ganado una gran popularidad en Madrid. Esta tendencia responde a una creciente demanda de opciones sofisticadas y deliciosas para quienes prefieren evitar el consumo de alcohol sin renunciar a la experiencia de una coctelería de calidad. La capital española ha acogido esta corriente con entusiasmo, y numerosos bares y restaurantes han incorporado a sus cartas una variedad de mocktails que deleitan tanto a locales como a visitantes.

Desde bares reconocidos internacionalmente hasta locales con temáticas originales, la ciudad cuenta con propuestas innovadoras y creativas. Existen espacios que ofrecen experiencias sensoriales con cócteles sin alcohol elaborados con ingredientes premium y presentaciones sorprendentes. Además, algunos combinan historia y modernidad en su oferta de bebidas, creando entornos acogedores y elegantes.

Salmón Gurú

Situado en la calle de Echegaray, 21, en el barrio de Las Letras, Salmón Gurú es reconocido como uno de los mejores bares del mundo, formando parte de la prestigiosa lista The World’s 50 Best Bars. Tras una reciente renovación, el bar presenta un espacio inmersivo que simula estar bajo el agua, ofreciendo una experiencia sensorial única. Entre sus cócteles sin alcohol destacan el «Amazonia», elaborado con chicha morada y ginger beer; el «Tiki Tiki», que combina piña y especias; y el «Pick Me Up», una refrescante mezcla de aloe vera y agua de sandía.

La atmósfera de Salmón Gurú es vibrante y ecléctica, con una decoración que mezcla elementos vintage y modernos, creando un ambiente acogedor y dinámico. El personal es atento y apasionado por la mixología, lo que garantiza una experiencia memorable en Madrid para los amantes de los mocktails.

Bestial by Rosi la Loca

Situado en la calle del Prado, 4, también en el barrio de Las Letras, Bestial es parte del grupo de restauración Rosi la Loca y destaca por su cuidada estética que imita las profundidades del mar. El local está decorado con tonos llamativos y figuras en las paredes que evocan un ambiente submarino. En su carta de mocktails se encuentran opciones como el «ROSI Love PINK», el «Camino del Agua» y el «Rosi Coral», todos ellos a precios que oscilan entre los 10 y 11 euros.

Además de su oferta de bebidas, Bestial ofrece una variada propuesta gastronómica que complementa la experiencia de sus cócteles sin alcohol. El ambiente es animado y perfecto para quienes buscan un lugar diferente y original en el corazón de Madrid.

Dry Martini by Javier de las Muelas

Este emblemático bar se encuentra en la calle de Fernando el Santo, 6, en el barrio de Chamberí. Dry Martini combina el clasicismo con la vanguardia, ofreciendo una coctelería auténtica en un entorno elegante y sofisticado. Entre sus cócteles sin alcohol destacan el «Ipanema», el «Virgin Mojito», la «Virgin Colada» y el «Strawberry Fields.

La barra de 10 metros y el ambiente exclusivo convierten a Dry Martini en un referente de la alta coctelería en Madrid. El servicio es impecable, y la atención al detalle en la preparación de cada mocktail garantiza una experiencia de calidad para los clientes.

Angelita Madrid

Ubicado en la calle de la Reina, 4, en el barrio de Chueca, Angelita Madrid ocupa el puesto 65 en The World’s 50 Best Bars. La coctelería de los hermanos Villalón incorpora en sus propuestas procesos técnicos como esferificaciones o fermentaciones, e ingredientes menos ortodoxos como verduras, hortalizas y vino. La carta de Angelita Madrid incluye cócteles hechos con productos de su huerta de Zamora, así como una línea propia de destilados y mocktails embotellados elaborados junto a Kampanera.

Entre sus creaciones destacan el «Tomate Verde Piparra», elaborado a partir del famoso tomate de la huerta familiar que lo convierte en un ginger beer a la zamorana; el «Higuera Cebada», que además del higo, añade ligeras notas de caramelo tostado y café; y el «Tomate Maduro Aliñado», el cóctel más emblemático de Angelita. El ambiente en Angelita Madrid es acogedor y sofisticado, con una decoración que combina elementos clásicos y modernos.

Lola 09

Ubicado en la calle de San Mateo, 28, en el barrio de Malasaña, Lola 09 es un bar urbano con aspecto industrial y moderno. Organizan a menudo eventos de intercambio de idiomas, bingos y conciertos de música en directo. Tienen cuatro opciones de cócteles sin alcohol: «Mule 0,0», «Lolita de los Bosques», «Coconut» y «Pecado Carnal».

El ambiente en Lola 09 es animado y perfecto para quienes buscan un lugar con buena música y una amplia oferta de mocktails a precios asequibles. La decoración industrial le da un toque moderno y acogedor, convirtiéndolo en una opción ideal para disfrutar de una noche diferente en Madrid.

Madrid ofrece una amplia variedad de opciones para quienes buscan disfrutar de mocktails en ambientes únicos y sofisticados. Ya sea en terrazas exclusivas o en bares de autor, la capital se ha convertido en un destino ideal para los amantes de los mocktails y la coctelería sin alcohol.