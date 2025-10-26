El Gordo de la Primitiva: resultado y número premiado hoy, domingo 26 de octubre de 2025

El sorteo de El Gordo de La Primitiva de hoy, domingo 26 de octubre de 2025, se está celebrando en estos instantes y en unos momentos podremos comprobar la combinación ganadora y el número premiado.

El Gordo de La Primitiva se celebra todos los domingos a partir de las 21:30 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias, y hoy tiene un bote de 7,1 millones de euros.

Cómo jugar a El Gordo de la Primitiva

Jugar a El Gordo de La Primitiva es muy sencillo, tan solo tienes que elegir 5 números repartidos del 1 al 54 y un número clave comprendido en una tabla del 0 al 9, aunque también puedes hacer que los Sistemas Centrales de Lotería te generen una apuesta automática.

Pero también puedes participar en el sorteo de El Gordo de la Primitiva a través de apuestas múltiples para las cuales hay que seleccionar más de 5 números.

Quizás te estés preguntando cuánto cuesta jugar a El Gordo de la Primitiva. Es muy fácil, cada apuesta simple de El Gordo de la Primitiva cuesta 1,5 euros mientras que las apuestas múltiples serán más caras según la cantidad apostada.

Premios El Gordo de La Primitiva

Lo primero que debes saber sobre El Gordo de La Primitiva nunca tiene un bote fijo porque si nadie se lleva el premio, la cantidad sigue aumentando. Lo que sí es seguro es que el premio mínimo garantizado en cada sorteo de El Gordo de la Primitiva es de 5 millones de euros.

Es importante también saber que Loterías y Apuestas del Estado retiene un 45% de lo recaudado en el sorteo mientras que un 10% del total se reserva para reintegros y el 45% restante se reparte en premios.

En cuanto al reparto de premios de El Gordo de La Primitiva debes saber que los premios de primera categoría tienen un premio mínimo garantizado de cinco millones de euros y, en caso de que no haya acertantes de primera categoría, el 11% de la recaudación se añade al premio mínimo o al acumulado para el siguiente sorteo. Para el resto de premios se reserva un 23% del total.

Así son el resto de premios de El Gordo de la Primitiva

Segunda Categoría (5+0):33% del premio

(5+0):33% del premio Tercera categoría (4+1): 6% del premio

(4+1): 6% del premio Cuarta categoría (4+0): 7% del premio

(4+0): 7% del premio Quinta categoría (3+1): 8% del premio

(3+1): 8% del premio Sexta categoría (3+0): 26% del premio

(3+0): 26% del premio Séptima categoría (2+1): 6% del premio

(2+1): 6% del premio Octava categoría (2+0): 3 euros

(2+0): 3 euros Reintegro: Se devuelve el importe jugado

Cómo cobrar los premios de El Gordo de La Primitiva

En caso de que hayas tenido suerte y tu apuesta haya sido premiada, debes saber que los premios menores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la Red Comercial de Loterías. En cambio, si tu premio supera esta cantidad, debes acudir a las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

Si el premio es compartido y supera los 2.000 euros, debes saber que todos los titulares de la apuesta deben identificarse en la entidad bancaria con el fin de evitar fraudes.

Te contamos también que el límite exento del gravamen especial sobre premios de Loterías y Apuestas asciende a 40.000 euros, de modo que todos los premios inferiores a esta cantidad no tendrán que pagar impuestos. Los premios superiores a esta cantidad tendrán que soportar una retención del 20%.

También debes saber que los premios tienen una caducidad y por lo tanto no te puedes retrasar a la hora de ir a cobrarlo. Todos los premios de Loterías y Apuestas del Estado caducan a los tres meses a partir del día siguiente a la celebración del último sorteo.

Algunas curiosidades de El Gordo de la Primitiva

Si eres asiduo jugando a El Gordo de La Primitiva es probable que te hayas dado cuenta de que el número 2 es el que más veces ha salido en la historia de este sorteo. Pero además podemos contarte que el número 26 lleva sin salir desde febrero de 2021, así que ten en cuenta estos datos la próxima vez que vayas a realizar una apuesta para este sorteo.