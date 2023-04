El truco para perder 1 kilo a la semana antes de que llegue el verano

Se acerca la temporada de verano por lo que seguramente son muchas las personas que comienzan ahora la llamada «operación bikini». Una periodo en el que hacer dieta está muy extendido aunque no tenemos que recurrir a una que sea muy extrema o una en la que pasemos dos o tres semanas sin apenas comer nada, para perder peso de forma rápida con el riesgo eso sí, de acabar sufriendo un efecto rebote. Es mejor ir poco a poco y de hecho bastará con el truco para perder 1 kilo al día que es efectivo y que te sorprenderá.

El truco para perder 1 kilo al día

Si tienes ya el verano en mente y además deseas entrar en él con una pérdida de peso que se note, puedes recurrir al truco del que todo el mundo habla y que te va a servir para perder 1 kg a la semana de forma eficaz. Eso sí, para que el truco funcione deberás comprometerte y cumplir las dos claves en las que se basa: hacer más actividad física y reducir el aporte calórico.

El truco en cuestión no consiste en hacer una sola cosa. De hecho, debes seguir varios comportamientos y hábitos saludables para lograr tu objetivo y que son los siguientes:

Determinación y constancia

Necesariamente debes tener mucha determinación y fuerza de voluntad para lograr los resultados tan esperados y deseados. Sigue una dieta sana y equilibrada y evita errores además de practicar actividad física de forma regular, pero no te rindas si no ves resultados inmediatamente porque con el tiempo llegarán.

Por supuesto, no siempre tienes que renunciar a todo, puedes darte un pequeño postre de vez en cuando. Incluso el chocolate negro, consumido en las cantidades adecuadas, aporta importantes beneficios al organismo y no obstaculiza la pérdida de peso.

No dejes de moverte

Ya sea una caminata rápida, una carrera, un paseo en bicicleta o cualquier otra cosa que no importa, para volver a estar en forma lo fundamental es moverse. De hecho, la actividad física juega un papel fundamental a la hora de ponerte en forma, si optas por caminar a paso ligero hazlo al menos una hora al día y los resultados no tardarán en ser visibles.

Tampoco te quedes quieto en casa. Si no te apetece ir al gimnasio o al aire libre, también puedes hacer actividad física en casa. No solo serán las sesiones de entrenamiento las que te ayudarán a perder peso sino también las tareas del hogar, de hecho quemas calorías incluso cuando limpias el baño, pasas la aspiradora, tiendes la ropa, etc.

Elige un pasatiempo que te guste y que te mantenga activo

A menudo es el aburrimiento lo que lleva a comer en exceso y la pereza le impide tener un estilo de vida saludable y hacer actividad física con regularidad. Sin embargo, si ir al gimnasio no es lo tuyo, también puedes optar por un pasatiempo que, además de mantenerte entretenido, te ayude a quemar calorías. Hacer deporte con amigos y familiares puede motivarte mucho, de hecho hacer ejercicio con amigos es mucho más divertido y además te parecerá menos agotador. Además, si llegas a un acuerdo con alguien, seguro que la tentación de quedarse en casa en el sofá será menor.

Con estos útiles y sencillos consejos para poner en práctica, volver a estar en forma será mucho más fácil y podrás lucir una espléndida silueta en verano. Empieza ya y verás que los resultados serán notables, seguro que te asombrarás.