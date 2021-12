El aroma es como un traje, que habla de ti. Te presenta a quienes te rodean, anunciando tu personalidad. Puede gustarte una fragancia intensa o una que sea más volátil; Una que deje un rastro fuerte o uno más impalpable. Además, puedes estar entre los que son fieles a un perfume para siempre. Cuando lo descubres, te encanta y sabes que no puede haber otro igual. Sin embargo, el universo de los perfumes es variado por lo que a veces cambiar no está nada mal y quizás desees probar un perfume pero no sepas cómo hacerlo sabiendo que llevas tanto tiempo usando el mismo. No te preocupes vamos a guiarte con las 5 pautas clave para cambiar de perfume y acertar.

¿Quieres cambiar de perfume? Las 5 pautas clave para conseguirlo

Si llevas mucho tiempo enamorado de tu perfume, quizás desde la adolescencia, debes tener en cuenta la idea de que debido a las hormonas, cuyos niveles suben y bajan con las distintas «fases» de la vida de una persona, tu percepción cambia. Por ello puede que pienses que la misma fragancia que has estado usando desde hace tiempo ya no huele igual o que notes que su intensidad no es la misma.

Quizás haya llegado entonces el momento de cambiar de perfume y para no dudar y conseguirlo, no habrá nada como guiarse de las pautas a continuación:

No huelas el nuevo perfume recién aplicado

Nunca huelas el perfume cuando te lo hayas puesto ya que no se corresponde con la auténtica esencia o aroma del perfume en tu piel. Debes aplicar el perfume, distraer el olfato y luego regresar al lugar donde lo aplicaste para comprender realmente cuál es el efecto. Perfumerías especializadas ofrecen a los clientes granos de café para oler: el aroma de sus granos barre cualquier hedor residual que quede en la nariz. También se dice que en la mayoría de los casos la elección se hace en los primeros 12 segundos, porque el mejor perfume es el que provoca un «shock» emocional; en realidad es necesario esperar media hora para descubrir completamente el corazón y al menos un par de horas para «llegar» a las notas de fondo y a como huele el nuevo perfume en tu piel.

En ti mismo o en una «tira»

De nada sirve tratar de entender un perfume en la piel de otro: ¡cada piel reacciona a su manera! Entonces, si decides probar una nueva fragancia tienes que ser … conejillo de indias. Eventualmente también puedes ayudarte con una tira absorbente con pH neutro, no la pongas demasiado cerca de la nariz sino déjala reposar, como hacen los sumilleres con el vino.

La regla del 3

Después de estar expuesto a demasiados aromas, los receptores del olfato literalmente comienzan a confundirse y, por lo tanto, ya no podrás tener una idea objetiva. Es por eso que los expertos sugieren no probar más de 3 fragancias a la vez, que deben ser aplicadas, por supuesto, en áreas alejadas.

Déjate influenciar también por la temporada

Cada temporada tiene su propio aroma . Las fragancias cálidas y envolventes , con especias como la canela y el jengibre, por ejemplo, son perfectas, por ejemplo, durante los meses fríos, mientras que las fragancias espumosas y cítricas se prefieren cuando las temperaturas suben. Este puede ser un parámetro importante a considerar al considerar probar un nuevo perfume.

¿Eau de parfum o eau de toilette?

Ten en cuenta que hay mucha diferencia entre el eau de parfum y el eau de toilette ya que el primero tiene una mayor concentración de aceites esenciales, resultando más intenso y persistente, el segundo es menos decisivo. También está la muy ligera eau de cologne con una concentración muy baja de aceites esenciales (1-3%, frente al 9-14% de eau de parfum). Entonces, si ha decidido comprar un perfume «nuevo», tal vez será bueno comenzar con una concentración más baja, para poder luego moverse hacia una más intensa.