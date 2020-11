Cómo elegir un perfume que se adapte perfectamente a nuestro estilo

Los perfumes son casi tan importantes como la ropa. La mismísima Marilyn Monroe decía en sus memorias que ella dormía con unas gotas de Chanel nº5. En cierta manera es el elemento que nos define y nos aporta ese toque de diferenciación que necesitamos. Ante una avalancha de perfumes y fragancias que encontramos en las tiendas durante estos días hay que tener en cuenta algunas pautas para no fallar. No todos los perfumes o fragancias son iguales, en esta semana podemos encontrar algunos descuentos que nos servirán para hacernos con algunas grandes marcas o packs que hacen más apetecible su compra. Si estás pensando en hacerte este Black Friday con un perfume que se adapte a tu estilo, toma nota de estos pasos.

Pasos para elegir un perfume que se adapte perfectamente a nuestro estilo

El PH de la piel de cada persona juega un papel importante. No todas las fragancias huelen de la misma forma o duran lo mismo. Deberemos tener muy claro este aspecto para no cometer el gran error de comprar un perfume que tiene alguien de nuestro entorno. Como cualquier prenda de ropa, sin probarla encima o tener muy clara la talla, un perfume no se puede comprar o puede que no quede bien.

Una fragancia es como una partitura, está formada por varias notas. Si somos de las que lo olemos todo, debemos prestar atención al perfume, algo que muchas veces pasa más desapercibido de lo que debería. La primera ráfaga es la más intensa y puede durar unos 30 minutos. Es la parte que destaca de forma más directa y la que nos solemos fijar en la tienda, pero cuidado, porque puede dar lugar a errores. Lo ideal si queremos comprar una fragancia es probarla a través de muestras sobre nuestra propia piel. Una vez haya pasado esta descarga más fuerte llegarán las notas más altas, las que se olerán durante más tiempo, pueden durar incluso unas horas. A continuación, se cerrará la fragancia con las últimas notas, las que se mezclan con la piel y las que están más tiempo en contacto con nosotros. Esta última parte, es la que marcará la diferencia y la que no podemos oler en la tienda, sino directamente sobre nuestra piel.

A la hora de comprar debemos tener en cuenta que no todas las colonias o perfumes son iguales o duran igual. Hay una diferencia de precio que está presente en la durabilidad de este olor sobre nuestra piel. De esta forma, la primera de la más duradera e intensa es la que tiene el calificativo de perfume, lo debe poner en la botella, estaremos ante un efecto olfativo que durará 8 horas. Perfecta para ocasiones especiales o si queremos oler bien durante el máximo tiempo posible. En segundo lugar, está la llamada Eau de Parfum (EDP), menos intensa que el perfume, con una cantidad ligeramente inferior. Dependiendo de la marca podría llegar hasta las 6 horas. Eau de Toilette (EDT), contiene menos aceite de esencial y, por lo tanto, se notará mucho menos, tiene una durabilidad de unas 3 horas. El precio está relacionado con esta intensidad y concentración de aceite esencial.

El clima es un factor importante. Dependiendo de la temperatura a la que estemos una misma fragancia puede durar más o menos. Por lo tanto, podemos escoger un perfume de unas características menos agresivas para evitar una intensidad mayor. Si hace mucho frío es recomendable renovar la aplicación del perfume cada 3 horas para mantener el olor en nuestro cuerpo. De igual forma pasa con las colonias, en cambio, si hace más humedad, este tiempo entre aplicación puede ser mayor. La cantidad de aceites esenciales para mantener nuestra piel perfumada será mayor si vivimos en un lugar frío a uno en el que haya más humedad.

La vibración del pulso tiene mucho que ver en el olor. Los puntos de aplicación de cualquier perfume son los lugares en los que se toma el pulso, las muñecas o el cuello. Son los puntos más calientes del cuerpo y actúan en cierta manera como catalizadores de estos aromas. También se puede aplicar en el pelo, teniendo en cuenta que se puede mezclar con la fragancia del champú si aún está húmedo o es muy intensa. La idea de pulverizar como una nube y dejar que caiga sobre el cuerpo es bueno, siempre y cuando no la intentes frotar. La esencia se pierde si se toca con los dedos.

No dejes los perfumes expuestos al sol, es un error que cometemos con demasiada frecuencia. En el armario o en un lugar oscuro es la mejor opción para mantener los olores y la intensidad de este tipo de productos. Elige el perfume que más te guste estos días, conviértete en toda una experta que sabe bien qué quiere, toques florales, cítricos o afrutados, todo es posible en un universo de aromas que debe adaptarse perfectamente a nuestros gustos.