¿Sueles salir a practicar deporte todos los días? ¿Te ejercitas o entrenas en el gimnasio? Para una correcta ejecución de los ejercicios es esencial lucir prendas deportivas que resulten cómodas y transpirables y entre las marcas que tienen este tipo de prendas, Adidas es una de las mejores. De hecho no solo tiene prendas deportivas de calidad sino que son además muy bonitas por lo que si eres de llevar looks deportivos no solo por necesidad sino también por gusto, toma nota porque hemos encontrado el look deportivo de Adidas perfecto para entrenar (o lucir) este otoño.

El look deportivo de Adidas perfecto para entrenar (o lucir) este otoño

En los últimos años, la combinación de camiseta deportiva más leggings o también llevar chándal más allá de cuando hacemos ejercicio, se ha convertido en una de las tendencias de moda mejor acogidas por todo el mundo. No hay más cómodo que la ropa deportiva de modo que al margen de la necesidad de esta para entrenar, también podemos aprovechar marcas como Adidas para encontrar en ella «looks» perfectos para esos días en los que no nos apetece llevar unos tejanos apretados o una blusa llena de botones.

Ropa para salir a correr, para ejercitarse en casa o en el gimnasio o también, para salir a pasear por ejemplo o incluso estar en casa. Prendas deportivas de la mano de Adidas, una marca imprescindible de la que hemos dado con el «look» deportivo que nos parece perfecto para este otoño.

Compuesto por una camiseta básica de la firma en combinación con un pantalón muy básico. Ambos en color negro. La camiseta pertenece a la línea Trefoil Essentials que incluye aquellas prendas que para Adidas resultan «esenciales» una camiseta con diseño ligeramente largo, con el logo de la firma. En cuanto al pantalón, nada como el modelo elegido: un pantalón elaborado con tejido técnico reciclado y elástico para garantizar nuestra libertad de movimientos y comodidad en todo momento. Tanto la camiseta como el pantalón son de tejido transpirable para mantener siempre la piel seca.

Y en el caso de tener algo de frío (no olvidemos que estamos en otoño) nada como elegir la sudadera de la línea Adicolor que combina el color blanco y negro y tiene un ligero corte holgado. Perfecta para esta temporada y para estar cómoda en todo momento.

El «look» básico de Adidas que hemos elegido para ti, se completa además con unas zapatillas que son ideales. Se trata del modelo ZX 1K BOOST en color blanco, plateado y rosado con un estilo retro que marca ahora tendencia y además elaboradas en un 20% con material reciclado. Además las podemos personalizar.

Todas estas prendas combinadas configuran este «look» deportivo de Adidas perfecto para el otoño, con el que además puedes ahorrar dinero ya que todas las prendas seleccionadas pertenecen a la sección outlet de Adidas. De este modo, la camiseta tiene un precio de 17,57 € (tallas 30 a 40), el pantalón cuesta 27, 98 € (tallas 2XS a XL), la sudadera vale 42 € (tallas 34 a 42) y las zapatillas tienen un precio de 66 € (tallas 36 a 39 1/2).