España, líder de la revolución ‘cashless’: los pagos digitales crecen un 41%

España se ha consolidado como el gran motor de la digitalización de pagos en el continente. Con un crecimiento del 41% en las transacciones sin efectivo durante 2025, nuestro país solo es superado por Bulgaria en ritmo de expansión.

Según el último Observatorio Europa Cashless de SumUp –fintech global especializada en soluciones de pago digital para comercios, empresas y autónomos– esta cifra sitúa a España por delante de mercados tradicionalmente avanzados como Suecia (+31,3%) y de potencias como Reino Unido, Francia o Alemania.

Para entender este fenómeno, hablamos con Valerio Corsetti, jefe de ventas de SumUp en España. Con los datos del último Observatorio sobre la mesa, Corsetti analiza por qué España ha superado en dinamismo a potencias como Alemania o Francia.

España, el segundo mercado más dinámico de Europa

El crecimiento no es solo una cuestión de volumen, sino de velocidad. Según explica Corsetti, “España está emergiendo como uno de los mercados más dinámicos e interesantes” del panorama europeo. Las cifras del Observatorio de SumUp avalan esta tesis: Madrid y Barcelona ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente, entre las ciudades europeas donde más crecen las transacciones digitales, ambas con un incremento del 38,3% solo por detrás de Estocolmo.

“Desde el punto de vista geográfico, no son solo las grandes ciudades como Madrid y Barcelona las que impulsan el fenómeno: también se observa una fuerte aceleración a nivel regional y provincial”, dice también Corsetti, afirmando el crecimiento explosivo de ciudades como Logroño (+123,8%), Burgos (+68,6%) o Tarragona (+67,2%), donde el uso del datáfono se ha disparado.

Este mapa del cambio muestra que la digitalización es imparable en todo el territorio. A nivel de comunidades autónomas, el informe de SumUp destaca el liderazgo de La Rioja, Asturias y el País Vasco, que encabezan la adopción de soluciones de pago digitales en sus negocios locales.

La tecnología como respuesta a la Ley Antifraude y Verifactu

Uno de los mayores retos para el comercio español es la adaptación a las nuevas normativas fiscales, como la Ley antifraude y el sistema Verifactu. Aunque la obligatoriedad se ha prorrogado hasta 2027, el sector ya se está moviendo.

Corsetti es tajante sobre cómo las soluciones de SumUp facilitan este proceso sin añadir cargas al comerciante: “Muchos comercios ya están invirtiendo en software certificado para cumplir con la Ley Antifraude de forma automática y sin costes adicionales. A través de la app de SumUp es posible generar facturas con código QR y enviarlas automáticamente a la Agencia Tributaria”.

Este sistema no solo garantiza transparencia, sino que digitaliza un proceso tradicionalmente tedioso. Actualmente, según SumUp, 9 de cada 10 comerciantes españoles ya generan tickets electrónicos y el 66% de los recibos se emiten ya en formato digital.

El Observatorio identifica, además, los sectores que han dado el salto definitivo al mundo cashless. Los líderes en España son las farmacias, los dentistas, las tiendas de antigüedades, las papelerías y los hoteles, demostrando que la tecnología de SumUp se adapta a negocios con necesidades operativas muy diversas.

El factor estacional

El clima y el horario influyen también en el gasto de los españoles. Los datos de SumUp muestran que la llegada de la primavera y el cambio de hora actúan como un catalizador inmediato para sectores como la restauración y los food trucks.

“En 2025, según un análisis de SumUp, una hora adicional de luz diaria actúa como un acelerador del consumo en diferentes ciudades españolas”. En Barcelona, los pagos sin efectivo en food trucks crecieron un 53,9% tras el cambio de hora, mientras que en Bilbao, el aumento en bares y restaurantes fue del 38%.

SumUp y el futuro del comercio en 2026

Mirando hacia el futuro, SumUp se posiciona como un socio tecnológico integral para el autónomo. La clave del éxito, según el directivo, reside en la anticipación: «Prevemos que en 2026 muchos comercios que aún no han adaptado sus sistemas a Verifactu y a la Ley Antifraude realizarán estas inversiones en los próximos meses, anticipándose a su entrada en vigor en 2027».

Con herramientas que permiten desde la gestión de inventario hasta el cumplimiento fiscal automático, SumUp se posiciona como el aliado estratégico para que el comercio de proximidad español siga liderando el ranking de eficiencia y modernidad en Europa.