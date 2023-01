El error que cometes al secar tu cabello y que puede arruinar tu pelo

Secar tu cabello es un asunto serio, porque quizás no lo sepas pero hay diferentes formas dependiendo del cabello. Ya sea que lo tengas liso, rizado o con frizz, cada cabello tiene su propio modo de secado perfecto. Y si quieres averiguar cuál es el tuyo para no cometer un error que puedes llevar años y años prolongando, presta mucha atención a estas diferencias y de este modo podrás evitar la ruina en tu pelo.

¿Te secas el pelo en el mundo correcto?

Pasamos nuestras vidas haciendo las mismas cosas una y otra vez asumiendo que son correctas. Y hablando de cosas cotidianas, no nos detenemos ni un momento a pensar que quizás hasta ahora nos hemos podido equivocar. Pero deberíamos, porque incluso los objetos con los que nos secamos el cabello no siempre se usan de la manera correcta. El principal sin duda es el secador de pelo, acompañado de cepillo y peine, pero ¿cómo utilizar todos estos objetos cotidianos? ¿Estás segura de que no necesitas más?

Si tienes el pelo rizado , antes de secarlo asegúrate de haber eliminado todo el exceso de agua y para ello puedes utilizar una camiseta de algodón, con la que secar y envolver tu pelo. Luego aplica un sérum o un aceite hidratante y define los rizos peinando el cabello con un peine de dientes anchos o con los dedos. Así distribuirás mejor el producto. En este punto puedes pasar al secado, y para mantener los rizos bien definidos tienes que enrollar los mechones entre los dedos y luego apretarlos, es decir, levantar el cabello de abajo hacia arriba como si quisieras acortarlo.

Ahora seca tu cabello pero ten cuidado de no tocarlo ni apretarlo, de lo contrario podrías arruinar su forma. En su lugar, usa un difusor para sujetar tu cabello y luego sécalo boca abajo para obtener más volumen. Por último, continúa boca abajo, yendo de abajo hacia arriba con el difusor.

Si por el contrario tienes el pelo liso , aplica un spray voluminizador antes de secarlo con secador para evitar que pierda la línea recta. Luego toma el secador de pelo pero asegúrate de que tenga una boquilla. Elige una temperatura media y coloca el secador sobre las raíces. Luego, usando un cepillo, baje el secador de pelo. De esta manera no hincharás las raíces.

Luego divide el cabello en diferentes secciones, comenzando desde abajo hasta el frente. Una vez seco el cabello, pasa la plancha para definir el efecto de larga duración.

Por último, si tu cabello está encrespado, usa un producto anti-frizz antes de secarlo. Si el cabello es rizado, es mejor usar también una crema modeladora junto con un gel que soporte el rizo incluso si el cabello está húmedo. Luego toma el difusor y selecciónalo a temperatura media y velocidad baja y mientras lo usas evita tocarte el cabello con las manos.

Después de unos días de secado, moja tus manos, vuelve a aplicar el anti-frizz y vuelve a utilizar el difusor para eliminar la humedad, ¡una verdadera amenaza para el cabello encrespado! Ahora que ya sabes qué método es el adecuado para cualquier tipo de cabello, ¡elige el tuyo sin preocupaciones!.