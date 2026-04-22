AVEDA y AUARA lanzan el producto de belleza definitivo: “Literalmente, agua”

En una industria obsesionada con ingredientes exóticos, activos imposibles y fórmulas cada vez más complejas, AVEDA y AUARA, de Cor Rivera, han decidido hacer justo lo contrario. Presentan “Purpose Water”: una “agua de aclarado” de edición limitada que redefine el último paso de la rutina capilar. A simple vista, todo encaja dentro del universo premium de la cosmética: un envase cuidado, un ritual claro —el último aclarado tras el lavado— y una promesa de pureza absoluta.

Pero hay algo diferente. Y es que “Purpose Water” no está a la venta. Y no lo estará, porque no es un producto, sino que es un brand stunt.

Una activación diseñada para jugar con los códigos del mundo beauty y generar una pregunta incómoda: ¿qué pasaría si algo tan básico como el agua no formara parte de tu rutina diaria?

La magia de lo obvio. Con esta acción, AVEDA y AUARA convierten un gesto cotidiano —aclararse el pelo— en una herramienta de reflexión.

Porque mientras en una parte del mundo el agua se integra como un paso más dentro de la rutina de belleza, en otra sigue siendo un recurso escaso, lejano o inaccesible.

Detrás de la idea hay una colaboración real. Desde 2017, en el marco del Mes de la Tierra, AVEDA destina los beneficios generados durante el mes de abril a financiar proyectos de acceso a agua potable impulsados por AUARA.

El impacto ya es tangible: Más de 16.000 personas con acceso a agua potable. Más de 10 países alcanzados. En 2026, el foco se sitúa en Mozambique, donde los proyectos se desarrollan junto a la Fundación Khanimambo.

Como explica Antonio Espinosa de los Monteros, CEO y cofundador de AUARA: “Con ‘Purpose Water’ hemos querido utilizar el lenguaje de la belleza para hablar de algo mucho más profundo: no podemos dar por sentado lo más básico.”

De stunt a conversación global

La campaña, activada inicialmente en redes sociales a través de influencers y contenido teaser, juega deliberadamente con la ambigüedad: primero parece un lanzamiento real, después se revela como lo que es.

Una idea. Una historia. Un recordatorio. Porque el objetivo no es vender un producto. Es generar conversación, cuestionar hábitos y devolverle al agua el valor que realmente tiene.