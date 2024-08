Peleteiro se cabrea con los «ofendiditos» y da el motivo por el que tapa España en su camiseta

Ana Peleteiro quiso explicar en sus redes sociales el motivo por el que se tapa el nombre de España en el mono de atletismo que viste. La gallega ha generado controversia después de comparecer en la final de triple salto de los Juegos Olímpicos ocultando su país de origen y solamente exhibiendo su nombre.

«Aclaración a los ofendiditos que lloráis porque supuestamente estoy tapando el nombre de España. Me lo pongo en el pecho, porque en el descenso del último salto hacia la arena, se me clavan por imperdibles en la barriga. Pero vamos, que se nota que sabéis bien poco de atletismo si me queréis atacar por algo así», dijo la atleta tras terminar sexta en París 2024.

La atleta no pudo revalidar su medalla de bronce de Tokio 2020, pese a la ausencia de la vigente campeona olímpica y plusmarquista mundial Yulimar Rojas obteniendo un resultado decepcionante. «Es una competición. No se acaba aquí mi carrera deportiva ni mucho menos. En un abrir y cerrar de ojos estamos en Los Ángeles 2028», dijo la atleta quien promete volver.

De hecho, Peleteiro dejó claro en sus redes sociales que seguirá compitiendo como atleta española en el futuro y «mientras el cuerpo aguante». A sus 28 años, la atleta gallega podría tener una última oportunidad de volver al podio olímpico en Los Ángeles, aunque también dependerá de si actual marca de 14,87 metros progresa de aquí al siguiente evento.

Con estos números, podría haber sido plata olímpico este año. «Estoy un poco disgustada porque sé que estoy para un 14,70. Da rabia obviamente. ¿Quién no quiere ganar una medalla olímpica cuando sabes perfectamente que estás en tus marcas? Pero es que seguro que el resto que no han ganado estarán jodidas. El atletismo es así. Depende solamente de ti. Hay miles de factores que te pueden afectar. Hoy he visto la otra cara de la moneda y eso es la vida, no se acaba aquí. Ahora me voy a ir con mi familia a tomarme un Champagne. Y se acabó. Hay que relativizar las cosas», se excusó.

Peleteiro y sus compañías

La atleta recibió el apoyo de personas que son próximas políticamente como el futbolista Borja Iglesias o el ex candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid Roberto Sotomayor. Precisamente, este ex atleta politizó el resultado como era de esperar atacando a los críticos con Peleteiro.

«Todo mi apoyo y solidaridad a Ana Peleteiro que está siendo centro de todas las iras de la ultra derecha. Si eres equidistante, si te pones de perfil, si señalas a quien no debes, si simplemente lo ignoras, entonces eres como ellos: un fascista miserable», dijo el ex atleta que nunca llegó a participar en unos Juegos Olímpicos.

Ana Peleteiro ahora afronta un periodo de reflexión tras una temporada en la que tocó el cielo ganando el campeonato de Europa de Roma con un salto de 14,85 metros y también bajó a los infiernos con un decepcionante salto de 14,59 metros en la final olímpica en los Juegos de París 2024 terminando en sexta posición final.