Nadal deja entrever su retirada: «Para mí se ha terminado este ciclo y en frío tomaré una decisión»

Rafa Nadal avivó los rumores sobre una inminente retirada del deporte después de caer eliminado en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos jugando junto con Carlos Alcaraz. El mejor deportista español de toda la historia anunció que «ha terminado un ciclo» y que a partir de ahora se va a tomar un periodo de reflexión para anunciar una decisión «en frío» sobre su futuro como deportista.

«Me había marcado hasta los Juegos Olímpicos desde que empezó el año como objetivo. Se ha terminado este este ciclo y bueno, voy a volver a casa, desconectar y en frío, cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, sea con una raqueta en la mano o no, os lo haré saber», dijo Nadal sobre su continuidad en el circuito de la ATP.

Nadal quiso explicar que si abandonase el tenis profesional se marcha con la conciencia tranquila. «Estoy con la con la tranquilidad y la satisfacción personal de haber hecho todo lo posible para para dar el máximo en cada en cada momento que he estado en la pista. Con eso me quedo tranquilo», añadió.

El manacorense, de hecho, dudó si se había despedido de París para siempre o no. «Yo no he dicho que me despida de París, pero al final sé cómo funciona y seguramente lo haya hecho. Pero que quede claro que no he dicho que me he despedido. Para mí ha sido una experiencia única, en una oportunidad única. Creo que la hemos disfrutado los dos. Creo que hemos generado una una ilusión conjunta muy bonita y me llevo un recuerdo bonito de haber jugado contra un jugador que creo que va a ser de los mejores de la historia», dijo.

Finalmente Rafa Nadal teorizó sobre hoy ha sido el final de su camino. «Estoy en paz. Y a partir de aquí, cuando tenga claro cuáles son mis motivaciones, mis ganas… pues comunicaré mi decisión. He sentido el cariño de París y me voy con esa sensación única de estos Juegos Olímpicos», zanjó Nadal.