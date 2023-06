El ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’ y su sobrino, Taishet Fuentes Gutiérrez, ex director general de Ganadería de Canarias, se han acogido a su derecho a no declarar en la comparecencia de este jueves ante la juez de Santa Cruz de Tenerife que investiga el caso Mediador. Ambos son dos de los principales investigados en la trama de corrupción socialista que salpica Canarias.

Taishet Fuentes ha sido el primero en llegar al Palacio de Justicia, acompañado por su abogado, en torno a las 09.00 horas; mientras que su tío- también con su letrado- ha acudido poco antes de las 10.00. En su caso, tanto a la entrada como a la salida ha sufrido una protesta por parte de los funcionarios de justicia que se encuentran en huelga.

Es la segunda vez que los Fuentes comparecen ante la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres. En su declaración del pasado 22 de febrero, Tito Berni negó formar parte de la cúpula de la presunta trama, si bien reconoció que su sociedad recibió ayudas europeas -sin aclarar cuantías ni en qué periodo- al ser preguntado por la juez si durante su mandato como director de Ganadería de Canarias «intervino en algún expediente relacionado con su empresa».

Por su parte, Fuentes Gutiérrez, que declaró días antes ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en concreto el 16 de febrero de 2023 aseguró a la juez que fue «utilizado» por el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, el presunto mediador, al tiempo que se desmarcó completamente de la supuesta trama.

Para este jueves también estaban citados los dos cargos del Gobierno de Canarias que figuran como investigados en la causa por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos y prevaricación -el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, y la jefa de Servicio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, Margarita González-, pero la juez aplazó su declaración hasta el 12 de julio.

Drones

Este miércoles la juez escuchó a Marta y Aranxa Suárez, las hijas del empresario investigado José Suárez Esteve, apodado por la trama como ‘José Drones’, que ratificaron la versión de su padre, asegurando que Navarro Tacoronte les estafó unos 47.000 euros.

En este juzgado canario ya declaró como investigado el propio José Suárez Esteve. El empresario aseguró que Navarro Tacoronte le estafó 47.000 euros con la promesa de montar una compañía de venta de drones en Canarias.

Las declaraciones de esta semana son el último movimiento del caso Mediador, donde se investiga la existencia de una presunta trama liderada por los Fuentes, tío y sobrino, y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa que se habría encargado de captar empresarios prometiendo favores políticos a cambio de dinero.

De acuerdo con la investigación judicial sobre el caso Tito Berni, era una organización criminal «formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados», que contarían con «una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias».

Los interrogatorios tendrán lugar poco después de que la juez acordara ampliar la investigación patrimonial a la mujer de Taishet Fuentes Gutiérrez al considerar que «respecto de la cuenta de Yeneba Calero figura una ingente cantidad de operaciones de bizum con su marido» que, a su juicio, «debe de ser analizada para «verificar» si pudo «recibir pagos de procedencia ilícita».