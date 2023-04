El ayuntamiento socialista habría gastado ese dinero en «tres propuestas de contratos menores de servicios consistentes en la contratación de un abogado, de una trabajadora social y de una psicóloga, para el desarrollo del proyecto G-Emplea, presentan una identidad en su objeto, con funciones idénticas que parecen interrelacionarse y desarrollarse conjuntamente. ascendiendo en conjunto el gasto a 14.901,00 euros (IVA excluido), cuantía casi en el límite de la contratación menor», según el informe del equipo de Delitos Económicos (UOPJ de la Guardia Civil.

No es la única vez que Haro aparece en el citado informe. Otro ejemplo, un whatsapp entre Mónica Martín, ex concejal socialista del municipio y Luis Haro, recogido por el informe de la Guardia Civil. Mónica dice: «Buenos días, Luis, te escribo por aquí para que no se me vaya… no sé si has visto el correo de Álvaro…, que parece que hay… pues eso, que no concuerda lo que nos manda con lo que tenemos… y nos cobran perros…, nos cobran perros que están adoptados, que tienen chip, que tienen dueño…, no sé si lo has leído, pone que lo va a leer hoy detenidamente y si no, va por el juzgado…, no sé si sería conveniente, pues eso…, que un rato te sientes con él o lo hables con Alfonso…, yo no sé si metemos todo eso en juzgado, si afectará a nuestra situación con la empresa… o también el juzgado investigará por ahí…, lo digo desde el desconocimiento (…)».