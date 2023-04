El investigador Julián Peribáñez, número 2 y hombre de confianza de Francisco Marco en Método 3 hasta que estalló el escándalo de La Camarga, presentó el 23 de febrero de 2017 -nueve meses antes de la detención de José Villarejo- un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que denunciaba la estrecha vinculación del propietario de la agencia de detectives con la familia Pujol.

Peribáñez desvelaba al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investigaba al clan Pujol por blanqueo de dinero y otros delitos fiscales, que Francisco Marco trabajaba para el entorno de seguridad e investigación de CDC, a través de Xavier Martorell, quien fuera director general de los Mossos durante las últimas legislaturas de Jordi Pujol i Soley.

«Realiza informes políticos, tanto de miembros del propio partido como miembros de otros partidos políticos. Estos informes eran pagados a través de las empresas privadas donde trabajaba el Sr. Martorell, con lo que estaríamos ante otra vía de financiación ilegal del partido CDC», aseguraba en su escrito Peribáñez, al mismo tiempo que proporcionaba al magistrado los documentos que justificaban sus palabras.

Peribáñez le relataba al juez De la Mata su colaboración con la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, dirigida por Marcelino Martín Blas, con quien se reunió en su despacho de Madrid y acordó trabajar para él durante más de un año y medio.

«El comisario Marcelino me expuso que, tras la entrada y registro en las sedes de Método 3, habían encontrado muchísima documentación: informes, facturas, presupuestos e incluso un informe policial de la operación Gürtel. En dichas entradas y registros se confiscaron más de 20 discos duros y tenían indicios y pruebas de una serie de posibles delitos cometidos por el Sr. Francisco Marco. Me solicitaron mi colaboración y obviamente acepté colaborar, ya que así me obliga la Ley de Seguridad Privada, la cual regula mi profesión de detective privado. Esta colaboración duró un año y medio, en la cual se recabaron pruebas de multitud de posibles delitos cometidos por el Sr. Francisco Marco; delitos societarios, estafa, blanqueo de capitales, revelación de secretos, delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documento público…», relataba el investigador a De la Mata.

En todo ese proceso, los interlocutores de Peribáñez fueron Martín Blas y su ayudante, el inspector Rubén Eladio, que interrogó al detective y a otros dos trabajadores de Método 3 -Tamarit y a Alejandro Bava Puig- durante días en la comisaría de la Policía del barrio de La Verneda, en Barcelona. En esas fechas, Martín Blas y Rubén Eladio se habían hecho cargo de las investigaciones sobre la corrupción en la Ciudad Condal, lo que ahora los independentistas llaman operación Cataluña.

El detective Peribáñez, que había sido el hombre de confianza de Francisco Marco en Método 3, le desvelaba al juez De la Mata una serie de acciones de la agencia contra políticos del PSOE y del PP: «Existe un informe realizado por Método 3 sobre José María Barreda Fontes, Francisco Álvarez-Cascos, Luis Bárcenas y Julio Gutiez. En dicho informe se acusaba al ex presidente de Castilla-La Mancha de haber obtenido su patrimonio a través de una sociedad de su mujer. Se señalaba a Álvarez-Cascos de utilizar la sociedad Spinez Europa S.L. para cobrar comisiones de terceros. En dicho expediente se encontraban todos los movimientos telefónicos de Luis Bárcenas durante el periodo de un mes, con una frase muy significativa: ‘Se recomienda el examen detallado para determinar quién es amigo y quién no, y si se requiere que identifiquemos algún teléfono, nos lo señalen’», según Peribáñez.

El detective, enfrentado a Francisco Marco tras la quiebra de Método 3, también relacionaba a su ex jefe con el caso Púnica: «Se trataba de investigar a Ignacio González, en esos momentos vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Todo esto fue expuesto en su declaración judicial el 13 de septiembre de 2012 ante el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid por el Sr. Tamarit en el marco de las Diligencias Previas 1337/2009… La propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -en un informe elaborado el 2 de junio de 2014, elevado a la Fiscalía Anticorrupción y que también consta en el sumario de la Púnica- señala que ‘las empresas del grupo de David Marjaliza Servicios Logísticos Inmobiliarios y Vancouver tienen facturación con la empresa de detectives Método 3, que se puede vincular con la trama de espionaje a políticos de la Comunidad de Madrid’», recordaba Peribáñez.

El escrito de Peribáñez al magistrado de la Audiencia Nacional, con una extensión de 16 folios y un nutrido anexo con los documentos que constatan sus denuncias, quedó olvidado en los miles de páginas del sumario sobre los Pujol del Juzgado Central de Instrucción número 5.